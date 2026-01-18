Вторжение США в Гренландию станет подарком для Путина, - Санчес

Возможные силовые действия Соединенных Штатов в Гренландии только сыграли бы на руку российскому диктатору Владимиру Путину, фактически сделав его главным выгодоприобретателем такой ситуации.

Об этом премьер-министр Испании Педро Санчес заявил в интервью газете La Vanguardia, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Санчес считает, что любые военные действия Соединенных Штатов против Гренландии нанесут ущерб НАТО и легитимизируют вторжение России в Украину.

Если мы сосредоточимся на Гренландии, то должен сказать, что вторжение США на эту территорию сделает Владимира Путина самым счастливым человеком в мире. Почему? Потому что это легитимизирует его попытку вторжения в Украину", - подчеркнул Санчес.

Он добавил, что применение силы со стороны США будет "смертельным ударом" для НАТО, тогда как Путин в таком случае будет "вдвойне счастливее".

Отмечается, что президент США Дональд Трамп неоднократно подчеркивал, что не согласится ни на что меньшее, чем право собственности на Гренландию, которая является автономной территорией Дании. Лидеры Дании и Гренландии настаивают, что остров не продается и не хочет быть частью Соединенных Штатов.

Напомним, что президент США Дональд Трамп анонсировал введение с 1 февраля пошлин против ряда европейских стран, которые не согласны с его позицией по Гренландии.

Лидеры ЕС и Великобритании отреагировали на намерения президента США Дональда Трампа ввести пошлины на ряд европейских государств из-за их позиции по Гренландии.

