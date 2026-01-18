РУС
Вторжение США в Гренландию станет подарком для Путина, - Санчес

гренландія

Возможные силовые действия Соединенных Штатов в Гренландии только сыграли бы на руку российскому диктатору Владимиру Путину, фактически сделав его главным выгодоприобретателем такой ситуации.

Об этом премьер-министр Испании Педро Санчес заявил в интервью газете La Vanguardia, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Санчес считает, что любые военные действия Соединенных Штатов против Гренландии нанесут ущерб НАТО и легитимизируют вторжение России в Украину.

Если мы сосредоточимся на Гренландии, то должен сказать, что вторжение США на эту территорию сделает Владимира Путина самым счастливым человеком в мире. Почему? Потому что это легитимизирует его попытку вторжения в Украину", - подчеркнул Санчес.

Он добавил, что применение силы со стороны США будет "смертельным ударом" для НАТО, тогда как Путин в таком случае будет "вдвойне счастливее".

Отмечается, что президент США Дональд Трамп неоднократно подчеркивал, что не согласится ни на что меньшее, чем право собственности на Гренландию, которая является автономной территорией Дании. Лидеры Дании и Гренландии настаивают, что остров не продается и не хочет быть частью Соединенных Штатов.

Трамп вводит новые пошлины против Европы

  • Напомним, что президент США Дональд Трамп анонсировал введение с 1 февраля пошлин против ряда европейских стран, которые не согласны с его позицией по Гренландии.
  • Лидеры ЕС и Великобритании отреагировали на намерения президента США Дональда Трампа ввести пошлины на ряд европейских государств из-за их позиции по Гренландии.

Гренландия (152) путин владимир (32684) США (28999) Трамп Дональд (7490)
Так в цьому і був план. Краснов говорив це І ДО того як його вибрали. І коли він каже що при ньому віна б в Україні не почалась він каже що - Я Б ЗМУСИВ ЇХ КАПІТУЛЮВАТИ В ПЕРШИЙ ТИЖДЕНЬ.
18.01.2026 14:31 Ответить
Не буде ніякого вторгнення , не буде ніяких військових дій - Санчес може не хвилюватись .
Буде - незкінченна бвлаканина за для відвертання уваги аудиторії від чогось дійсно важливого !
18.01.2026 14:34 Ответить
Який подарунок це звичайне виконання наказу ху...ла, а трампонутий, як видатний агент готовий виконати його
18.01.2026 14:35 Ответить
Якшо Трамп наслинив - а закони йому ніякі не писані - то буде купляти
18.01.2026 14:36 Ответить
Це станк подарунком і для грьобаного імператора - комуніста Сі.
А наслідки будуть десь такими:
- НАТО фсееее,
- Тайвань,
- Балтія.
І по нарастаючий Польша ...... до можливого застосування яз.
18.01.2026 14:42 Ответить
Можливо Сі вирішить боротися за журавля - місце світового доглядача, яке США добровільно полишили. Тоді тайванській синиці мабуть якийсь час нічого не загрожує. Он перші ластівки з Канади вже до нього прилітали.
18.01.2026 14:52 Ответить
Дуже сподобався пост. Повторю.
«Великобритания должна выкупить Америку обратно. В конце концов, она когда-то была нашей, и это укрепило бы нашу безопасность в Северной Атлантике. Если вы не продадите её нам, президент Трамп, мы введём пошлины против США и любой страны, которая поддержит ваше сопротивление этой крайне выгодной сделке. Справедливо?» - британский журналист Пирс Морган.
То, что когда-то кто-то приплыл на лодках куда-то, не дает им право владеть этой землей. Дедушка Трампа незаконно попал в США, две жены Трампа эммигрантки. Они должны быть депортированы, как впрочем и он. Потому что только индейцы являются коренными жителями Америки.
18.01.2026 14:43 Ответить
та яке нах вторгнення? американські війська десятиліттями там уже мають свої військові бази. замість того щоб припинити ці нагнітання, то мали би вирішити це питання під час переговорів. і мова там реально йде про Золотий купол. не від китайців, а від кацапів, які при запуску своїх мбр будуть запускати їх через саме північний полюс. і щоб їх не перехоплювати над густонаселеними територіями США та й Канади теж, то ті перехоплення краще здійснювати з Гренландії. тож не містер Чуб про Гренландію вперше заявив. про Гренландію вже десятиліттями говорили раніше інші американські президенти і політики. тож не про це має заявляти Санчес. Санчес має заявляти, а ще краще діяти у напрямку зникнення самого путєна а не про якусь там гру когось на стороні путєна.. а то такий хитрожопий сидить під парасолькою Трампа у блоці НАТО і ще сміє кршити свій батон проти головного військового діяча блоку НАТО.. сюр якийсь. як і те, що британці і німці послали свої війська в Гренландію. захищати кого? від кого? дебіли, бл... ви в Україну війська свої краще пошліть. особливо британці і французи як підписанти Будапешта...
18.01.2026 14:44 Ответить
***** було вигідно щоб у 2019 році був президентом малолрос Зеленський, так і тут ***** отримає вигоду щоб Трамп почав сварки у середини НАТО та ЄС.
18.01.2026 14:44 Ответить
А яка може бути логіка у діях старих педофілів-маразматиків? Путін що, не міг купити банду Зеленського? Міг і купив, власне. Но наробив вторгнення, бо так цікавіше. Тому я би не казав, що Трамп бере на понт, вот візьме та реально захопить, делов-то.
18.01.2026 14:48 Ответить
Які подарунки Педро? вже про все пуйло за трампом домовились... трампон мовчки спостерігає, як пуйло вбиває українців, а пуйло закриє очі на Гренландію, вказавши що все нормально, це справа національних інтересів США...
18.01.2026 14:50 Ответить
 
 