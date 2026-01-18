РУС
Стубб и Стере ответили на таможенные угрозы Трампа

Трамп угрожает тарифами

Президент Финляндии Александер Стубб предупредил, что намерения США вводить торговые пошлины против государств, которые не одобряют идею американского приобретения Гренландии, могут серьезно навредить отношениям между Европой и Соединенными Штатами.

Об этом он написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ. 

Позиция Финляндии

Финский президент подчеркнул, что между союзниками все спорные вопросы следует решать путем диалога и консультаций, а не с помощью экономического или политического давления.

"Укрепление безопасности в Арктике вместе с союзниками очень важно для Финляндии. Это также является целью действий в Гренландии, возглавляемых Данией и координируемых союзниками", - написал Стубб.

Он также подчеркнул сплоченность европейских государств, отметив, что они последовательно отстаивают принципы суверенитета и территориальной целостности, а также выражают поддержку Дании и Гренландии.

"Диалог с Соединенными Штатами продолжается. Тарифы подорвут трансатлантические отношения и рискуют привести к опасной нисходящей спирали", - написал Стубб.

Читайте также: ЕС планирует приостановить торговое соглашение с США из-за тарифных угроз Трампа, - Bloomberg

Позиция Норвегии

В свою очередь, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере в соцсети Х подчеркнул, что угрозам нет места среди союзников.

"...Позиция Норвегии непоколебима: Гренландия является частью Королевства Дания. Норвегия полностью поддерживает суверенитет Королевства Дания. В НАТО существует широкое согласие о необходимости усиления безопасности в Арктике, включая Гренландию", - написал он.

Трамп вводит новые пошлины против Европы

  • Напомним, что президент США Дональд Трамп анонсировал введение с 1 февраля пошлин против ряда европейских стран, которые не согласны с его позицией по Гренландии.
  • Лидеры ЕС и Великобритании отреагировали на намерения президента США Дональда Трампа ввести пошлины на ряд европейских государств из-за их позиции по Гренландии.

Читайте также: Никакие запугивания или угрозы не повлияют на нас: европейские лидеры отреагировали на пошлины Трампа из-за Гренландии

Трамп Дональд (7490) Стубб Александр (170) Стёре Йонас Гар (35)
Топ комментарии
+13
Трампон виконує план кремля по розвалу трансатлантичного партнерства. Хоче отримати хєроя раісії.
18.01.2026 13:35 Ответить
+12
як можно розмовляти з дурним про розумне ?
18.01.2026 13:33 Ответить
+11
Кацапстан і Китай кайфують,
від того , як Трамп атакує союзників та розвалює НАТО.
Кретинизм прогресує через файли Єпштейна в США 😡
18.01.2026 13:51 Ответить
Трампа цим не проймеш - хоче посадити Європу на п"яту точку - а те шо він завалить весь Захід йому пох - Гренландію давай!
18.01.2026 13:33 Ответить
...і все-таки сподіваюсь на внутрішньоамерканські чинники. Не дадуть йому так гулять, як заманеться, надто пов"язано все
18.01.2026 13:35 Ответить
100%
18.01.2026 13:40 Ответить
А чоо б Європі не поставити питання про виключення США з НАТО? Поки що поставити.
18.01.2026 13:40 Ответить
У військовому відношені проти США Європа дуже слабка
18.01.2026 13:44 Ответить
Зате в економічному відношенні Європа-сильніша за США. Крім того самі США сильно відстали в розробці стратегічних озброєнь від Росії і Китаю. А завдяки політиці Трампа це відставання буде тільки збільшуватися.
18.01.2026 13:50 Ответить
Особливо від раісі відстали, угу.
18.01.2026 14:25 Ответить
Вона не у військовому відношенні слабша від США , головне - вона духом , морально слабша !
Не так важливо скільки в тебе зброї та солдат , головне - чи готовий ти це все використовувати ?
18.01.2026 13:51 Ответить
Ну - якби кацапи напали на європейське НАТО вони б відбивалися - але чи довго?
18.01.2026 14:02 Ответить
Так ото ж ...
Питання - чи взагалі вони здатні , без США , відбиватися ?
18.01.2026 14:07 Ответить
США це не Трамп. Він там тимчасово. Думаю, що скоро його поставлять на місце.
18.01.2026 14:12 Ответить
Мало якої дурні в голові шизоїдної особи?. Є інституції, Трумп у білій гарячці може схотіти розстріляти демократів у Конгресі. І що? Через тиждень другий, Верховн й Суд США оголосить рішення про неконституційність встановлення всіх тарифів виконавчою владою і і Трумп це знає. Може зараз встановити тарифи хоч на телешоу, що його висміюють. Все піде у топку.
18.01.2026 13:58 Ответить
як можно розмовляти з дурним про розумне ?
18.01.2026 13:33 Ответить
Мають бути фахівці, які знають, як. А чи вони задіяні і чи до них прислухаються, хто зна...
18.01.2026 13:39 Ответить
це ті що в білих халатах з уколом в руках ?
18.01.2026 14:13 Ответить
Зазвичай такі на міжнародних переговорах не присутні...а от навчити якогось Макрона вводити Трампа у стан гіпнозу...
18.01.2026 14:22 Ответить
Трампон виконує план кремля по розвалу трансатлантичного партнерства. Хоче отримати хєроя раісії.
18.01.2026 13:35 Ответить
Трамп без вказівок Кремля довбоЙоп.
Поки розумна частина європейців буде намагатися стати ще й красивими, то Дональд Дак з'їсть їх з лайном.
18.01.2026 13:58 Ответить
Хоче простомне отримати публікацію плівок ******** з рашистської сторони.
18.01.2026 14:47 Ответить
Чокнутий американський дєд намагається повернути європейців у жорстокий реальний світ, бо зависли у своїй толерантно-мазозістській утопії. А вони пручаються, як пацієнт на прийомі у психіатра
18.01.2026 13:50 Ответить
Нажаль - все саме так і є - і про зварʼюваного Трампа, і про нездатність Європи захищатись виключно своїми силами.
І на цьому тлі цінність України, і її Збройних сил, виростає для них ледь не до небес, і найрозумніші Європейці вже розуміють, що безпека Європи в принципі неможлива без України.
18.01.2026 13:58 Ответить
Угу - і саме тому європейці , по краплині , виділяють допомогу для України , а Макрон , Мерц і Мелоні , раптом , відчули величезне бажання спілкуватися з ****** ..?
18.01.2026 14:09 Ответить
З того, що я бачу, то тільки Польща серйозно переозброюється. Бо, як ти написав, розуміє, що має спільний кордон з кацапстаном
18.01.2026 14:20 Ответить
Що ти мелеш?! Які "утопії"? До психіатра треба було Трумпу, але вже запізно. Цей імбецил продукує шалені ідеї, від яких увесь світ на вуха стає! Чокнута людина не має уявлення про "жорстокий реальний світ" і усі висери його хворого мозку то брєд сивої кобили
18.01.2026 14:03 Ответить
Кацапстан і Китай кайфують,
від того , як Трамп атакує союзників та розвалює НАТО.
Кретинизм прогресує через файли Єпштейна в США 😡
18.01.2026 13:51 Ответить
Руде мудило цього і добивається по завданню з кремля.
18.01.2026 13:53 Ответить
У Стубба є те, що потрібно тампону - криголами. Ну от нехай цим і шантажує.
18.01.2026 14:07 Ответить
Тампону НЕГАЙНО потрібна палата № 7.
18.01.2026 14:20 Ответить
Нах йому стубівські, він у дужбана ***** позичить.
18.01.2026 14:21 Ответить
Американді також повірили в брехню і обіцянки по телевізору. Але їм нічого не загрожує. Подуркує старий дідуган за кордоном і його тихо приберуть самі є американці через Конгрес і Сенат. А наш дуркує по повній, як всередині країни, так і за кордоном.
18.01.2026 14:20 Ответить
У агента Краснова є завдання від ***** розвалити НАТО. КГБ вклало великі кошти і багато зусиль щоб посадити рижого шизоїда і 6-ти разового банкрута в крісло президента сша. І Краснов чітко виконує своє завдання. Краснов ще в минулий термін хотів це зробити але тоді в нього на щастя не було більшості і кожен його крок контролювали демократи. Інакше вже ні України ні НАТО вже б не існувало мінімум 5 років
18.01.2026 14:23 Ответить
Не дарма жирик в 2016 році розщедрився на частування для депутатів від ЛДПР і журналістів, заплативши 100 тисяч рублів за шампанське та організував у держдумі банкет з дорогим шампанським з нагоди перемоги на виборах у США трампа.
"За нову внутрішню і зовнішню політику США і поліпшення відносин з росією", - додав він, піднімаючи пластиковий стаканчик з шампанським.
18.01.2026 14:28 Ответить
головну справу трамп зробив , своїми зазіханнями на Гренландію ,він згуртував ЄС та Норд , проти не тільки США ,а і китая з московією ...
18.01.2026 14:42 Ответить
Не допоміг президенту Фінляндії Стуббу гольф з Доні,так дружньо грали в Мара-Лаго.ьреба було подарувати золоту гольф клюшку американському Аль Капоне, може і би змилостився
18.01.2026 14:47 Ответить
Іран теж відповів:"Іран не має наміру штовхати країну до війни, але не дозволить, щоб внутрішні чи міжнародні злочинці залишилися безкарними", - сказав він.
Хаменеї заявив, що президент США Дональд Трамп несе відповідальність за « смерті, збитки та звинувачення, які він завдав іранському народу». Він додав, що політичною метою Вашингтона є встановлення військового, політичного та економічного панування над Іраном
.
18.01.2026 14:47 Ответить
 
 