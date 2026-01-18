Стубб и Стере ответили на таможенные угрозы Трампа

Президент Финляндии Александер Стубб предупредил, что намерения США вводить торговые пошлины против государств, которые не одобряют идею американского приобретения Гренландии, могут серьезно навредить отношениям между Европой и Соединенными Штатами.

Позиция Финляндии

Финский президент подчеркнул, что между союзниками все спорные вопросы следует решать путем диалога и консультаций, а не с помощью экономического или политического давления.

"Укрепление безопасности в Арктике вместе с союзниками очень важно для Финляндии. Это также является целью действий в Гренландии, возглавляемых Данией и координируемых союзниками", - написал Стубб.

Он также подчеркнул сплоченность европейских государств, отметив, что они последовательно отстаивают принципы суверенитета и территориальной целостности, а также выражают поддержку Дании и Гренландии.

"Диалог с Соединенными Штатами продолжается. Тарифы подорвут трансатлантические отношения и рискуют привести к опасной нисходящей спирали", - написал Стубб.

Позиция Норвегии

В свою очередь, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере в соцсети Х подчеркнул, что угрозам нет места среди союзников.

"...Позиция Норвегии непоколебима: Гренландия является частью Королевства Дания. Норвегия полностью поддерживает суверенитет Королевства Дания. В НАТО существует широкое согласие о необходимости усиления безопасности в Арктике, включая Гренландию", - написал он.

Трамп вводит новые пошлины против Европы

Напомним, что президент США Дональд Трамп анонсировал введение с 1 февраля пошлин против ряда европейских стран, которые не согласны с его позицией по Гренландии.

Лидеры ЕС и Великобритании отреагировали на намерения президента США Дональда Трампа ввести пошлины на ряд европейских государств из-за их позиции по Гренландии.

