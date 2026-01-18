Стубб та Стере відповіли на митні погрози Трампа

трамп погрожує тарифами

Президент Фінляндії Александер Стубб попередив, що наміри США запроваджувати торговельні мита проти держав, які не схвалюють ідею американського придбання Гренландії, можуть серйозно зашкодити відносинам між Європою та Сполученими Штатами.

Про це він написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ. 

Позиція Фінляндії

Фінський президент наголосив, що між союзниками всі спірні питання слід розв’язувати шляхом діалогу та консультацій, а не за допомогою економічного чи політичного тиску.

"Зміцнення безпеки в Арктиці разом із союзниками дуже важливе для Фінляндії. Це також є метою дій у Гренландії, очолюваних Данією та координованих союзниками", - написав Стубб.

Він також підкреслив згуртованість європейських держав, зауваживши, що вони послідовно відстоюють принципи суверенітету й територіальної цілісності, а також висловлюють підтримку Данії та Гренландії.

"Діалог зі Сполученими Штатами триває. Тарифи підірвуть трансатлантичні відносини та ризикують призвести до небезпечної низхідної спіралі", - написав Стубб.

Також читайте: ЄС планує зупинити торговельну угоду зі США через тарифні погрози Трампа, - Bloomberg

Позиція Норвегії

Своєю чергою, прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере у соцмережі Х наголосив, що погрозам немає місця серед союзників.

"...Позиція Норвегії є непохитною: Гренландія є частиною Королівства Данія. Норвегія повністю підтримує суверенітет Королівства Данія. У НАТО існує широка згода щодо необхідності посилення безпеки в Арктиці, включаючи Гренландію", - написав він.

Трамп запроваджує нові мита проти Європи

  • Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп анонсував запровадження з 1 лютого мит проти низки європейських країн, які не згодні з його позицією щодо Гренландії.
  • Лідери ЄС та Великої Британії відреагували на наміри президента США Дональда Трампа запровадити мита на низку європейських держав через їхню позицію щодо Гренландії.

Читайте також: Жодні залякування чи погрози не вплинуть на нас: європейські лідери відреагували на мита Трампа через Гренландію

Топ коментарі
Трампон виконує план кремля по розвалу трансатлантичного партнерства. Хоче отримати хєроя раісії.
18.01.2026 13:35 Відповісти
Кацапстан і Китай кайфують,
від того , як Трамп атакує союзників та розвалює НАТО.
Кретинизм прогресує через файли Єпштейна в США 😡
18.01.2026 13:51 Відповісти
+16
як можно розмовляти з дурним про розумне ?
18.01.2026 13:33 Відповісти
Трампа цим не проймеш - хоче посадити Європу на п"яту точку - а те шо він завалить весь Захід йому пох - Гренландію давай!
18.01.2026 13:33 Відповісти
...і все-таки сподіваюсь на внутрішньоамерканські чинники. Не дадуть йому так гулять, як заманеться, надто пов"язано все
18.01.2026 13:35 Відповісти
18.01.2026 13:40 Відповісти
А чоо б Європі не поставити питання про виключення США з НАТО? Поки що поставити.
18.01.2026 13:40 Відповісти
У військовому відношені проти США Європа дуже слабка
18.01.2026 13:44 Відповісти
Зате в економічному відношенні Європа-сильніша за США. Крім того самі США сильно відстали в розробці стратегічних озброєнь від Росії і Китаю. А завдяки політиці Трампа це відставання буде тільки збільшуватися.
18.01.2026 13:50 Відповісти
Особливо від раісі відстали, угу.
18.01.2026 14:25 Відповісти
Сильно відстали в розробці гіперзвукової зброї. Тому нічого і не можуть зробити Пуйлу.
18.01.2026 15:41 Відповісти
Росіянські Кинджали збивають навіть Петріоти, не кажучи про новіші системи. Перші розробки з гіперзвуку в США велись ще з часів ДСВ. Це не стало мейнстрімом через високу вартість і те що радянсько-русняві системи ППО і зі звичайними КР і тим більше балістикою справлялись не дуже. Зараз Штати вже замовили надзвукові для свого флоту з прицілом на подолання китайської ПВО яка швидко розвивається.
18.01.2026 15:48 Відповісти
"Це не стало мейнстрімом через високу вартість і те що радянсько-русняві системи ППО і зі звичайними КР і тим більше балістикою справлялись не дуже"-звідки така інформація, назвіть джерела? Це справжня 100% -на туфта.
18.01.2026 15:55 Відповісти
звідки інфо про те що русняве ППО шматок лайна? з відкритих джерел, звісно ж. Сирія і війна в Україні це багаторазово доводили.
18.01.2026 15:58 Відповісти
Думай, що пишеш: яким чином російська ППО була дискредитована в Сірії? Бармалєї обстрілюали Сірію крилатими ракетами чи балістикою. І тим більше в Україні, де тепер взагалі немає російських систем ППО.
18.01.2026 16:02 Відповісти
Таким що коли США в'їбали Томагавками в Ізраїль постійно бомбив прямо з літаків - расіянська ППО ніяким чином не допомогла. То нашо витрачати гроші на надзвук?
18.01.2026 18:47 Відповісти
Крім того гіперзвукова зброя, про яку я писав, це наступальна зброя, а не ППО. Надіюсь відрізняєш ракети ППО від тактичних і стратегічних ракет?
18.01.2026 16:05 Відповісти
Вона не у військовому відношенні слабша від США , головне - вона духом , морально слабша !
Не так важливо скільки в тебе зброї та солдат , головне - чи готовий ти це все використовувати ?
18.01.2026 13:51 Відповісти
Ну - якби кацапи напали на європейське НАТО вони б відбивалися - але чи довго?
18.01.2026 14:02 Відповісти
Так ото ж ...
Питання - чи взагалі вони здатні , без США , відбиватися ?
18.01.2026 14:07 Відповісти
США це не Трамп. Він там тимчасово. Думаю, що скоро його поставлять на місце.
18.01.2026 14:12 Відповісти
Тому що вони недолугі, і без Трампа не можуть навіть цього
18.01.2026 15:06 Відповісти
Без США Европа это ноль без палочки.
18.01.2026 16:49 Відповісти
Сідай: два по арифметиці.
18.01.2026 17:11 Відповісти
Мало якої дурні в голові шизоїдної особи?. Є інституції, Трумп у білій гарячці може схотіти розстріляти демократів у Конгресі. І що? Через тиждень другий, Верховн й Суд США оголосить рішення про неконституційність встановлення всіх тарифів виконавчою владою і і Трумп це знає. Може зараз встановити тарифи хоч на телешоу, що його висміюють. Все піде у топку.
18.01.2026 13:58 Відповісти
Верховний суд - його.
Захоче - буде розстрілювати мітингувальників. Дозвіл є. Он одну уже убили. І немовля 6-місячне.
18.01.2026 15:51 Відповісти
як можно розмовляти з дурним про розумне ?
18.01.2026 13:33 Відповісти
Мають бути фахівці, які знають, як. А чи вони задіяні і чи до них прислухаються, хто зна...
18.01.2026 13:39 Відповісти
це ті що в білих халатах з уколом в руках ?
18.01.2026 14:13 Відповісти
Зазвичай такі на міжнародних переговорах не присутні...а от навчити якогось Макрона вводити Трампа у стан гіпнозу...
18.01.2026 14:22 Відповісти
Трампон виконує план кремля по розвалу трансатлантичного партнерства. Хоче отримати хєроя раісії.
18.01.2026 13:35 Відповісти
Трамп без вказівок Кремля довбоЙоп.
Поки розумна частина європейців буде намагатися стати ще й красивими, то Дональд Дак з'їсть їх з лайном.
18.01.2026 13:58 Відповісти
Хоче простомне отримати публікацію плівок ******** з рашистської сторони.
18.01.2026 14:47 Відповісти
Чокнутий американський дєд намагається повернути європейців у жорстокий реальний світ, бо зависли у своїй толерантно-мазозістській утопії. А вони пручаються, як пацієнт на прийомі у психіатра
18.01.2026 13:50 Відповісти
Нажаль - все саме так і є - і про зварʼюваного Трампа, і про нездатність Європи захищатись виключно своїми силами.
І на цьому тлі цінність України, і її Збройних сил, виростає для них ледь не до небес, і найрозумніші Європейці вже розуміють, що безпека Європи в принципі неможлива без України.
18.01.2026 13:58 Відповісти
Угу - і саме тому європейці , по краплині , виділяють допомогу для України , а Макрон , Мерц і Мелоні , раптом , відчули величезне бажання спілкуватися з ****** ..?
18.01.2026 14:09 Відповісти
З того, що я бачу, то тільки Польща серйозно переозброюється. Бо, як ти написав, розуміє, що має спільний кордон з кацапстаном
18.01.2026 14:20 Відповісти
Що ти мелеш?! Які "утопії"? До психіатра треба було Трумпу, але вже запізно. Цей імбецил продукує шалені ідеї, від яких увесь світ на вуха стає! Чокнута людина не має уявлення про "жорстокий реальний світ" і усі висери його хворого мозку то брєд сивої кобили
18.01.2026 14:03 Відповісти
Дебіл ти, європейці жили як їм подобається, вони самі не бажали ні на кого нападати, тому не очікували, що хтось може почати війну, а хтось може їх зрадити. А тім паче що судьбу світу будуть вирішувати два дебіла.
Доречі в що ти в такий Європі робиш. Ти ждун, або бздун
18.01.2026 14:57 Відповісти
Кацапстан і Китай кайфують,
від того , як Трамп атакує союзників та розвалює НАТО.
Кретинизм прогресує через файли Єпштейна в США 😡
18.01.2026 13:51 Відповісти
Трамп планує вступити в союз з ними, плюс Індія і Японія.
Вони вже прорахували хто володіє найбільшим ресурсом людським і природнім
а Європа здала позиції, Британську імперію розвалила друга світова війна
18.01.2026 14:56 Відповісти
Руде мудило цього і добивається по завданню з кремля.
18.01.2026 13:53 Відповісти
У Стубба є те, що потрібно тампону - криголами. Ну от нехай цим і шантажує.
18.01.2026 14:07 Відповісти
Тампону НЕГАЙНО потрібна палата № 7.
18.01.2026 14:20 Відповісти
Нах йому стубівські, він у дужбана ***** позичить.
18.01.2026 14:21 Відповісти
Американді також повірили в брехню і обіцянки по телевізору. Але їм нічого не загрожує. Подуркує старий дідуган за кордоном і його тихо приберуть самі є американці через Конгрес і Сенат. А наш дуркує по повній, як всередині країни, так і за кордоном.
18.01.2026 14:20 Відповісти
У агента Краснова є завдання від ***** розвалити НАТО. КГБ вклало великі кошти і багато зусиль щоб посадити рижого шизоїда і 6-ти разового банкрута в крісло президента сша. І Краснов чітко виконує своє завдання. Краснов ще в минулий термін хотів це зробити але тоді в нього на щастя не було більшості і кожен його крок контролювали демократи. Інакше вже ні України ні НАТО вже б не існувало мінімум 5 років
18.01.2026 14:23 Відповісти
Не дарма жирик в 2016 році розщедрився на частування для депутатів від ЛДПР і журналістів, заплативши 100 тисяч рублів за шампанське та організував у держдумі банкет з дорогим шампанським з нагоди перемоги на виборах у США трампа.
"За нову внутрішню і зовнішню політику США і поліпшення відносин з росією", - додав він, піднімаючи пластиковий стаканчик з шампанським.
18.01.2026 14:28 Відповісти
головну справу трамп зробив , своїми зазіханнями на Гренландію ,він згуртував ЄС та Норд , проти не тільки США ,а і китая з московією ...
18.01.2026 14:42 Відповісти
Не допоміг президенту Фінляндії Стуббу гольф з Доні,так дружньо грали в Мара-Лаго.ьреба було подарувати золоту гольф клюшку американському Аль Капоне, може і би змилостився
18.01.2026 14:47 Відповісти
Іран теж відповів:"Іран не має наміру штовхати країну до війни, але не дозволить, щоб внутрішні чи міжнародні злочинці залишилися безкарними", - сказав він.
Хаменеї заявив, що президент США Дональд Трамп несе відповідальність за « смерті, збитки та звинувачення, які він завдав іранському народу». Він додав, що політичною метою Вашингтона є встановлення військового, політичного та економічного панування над Іраном
.
18.01.2026 14:47 Відповісти
Дідуган з рушником на голові засунув дідугана з клюшкою в гольф в лайно. А насправді, Трамп то закликав народ Ірану виходити на вулиці, захоплювати адмін будинки і документувати злочини дідугана з рушником на голові. А потім не підтримав іранців, які послухалися поради Трампа.
18.01.2026 15:04 Відповісти
9-грамовий імпічмент стає більш вирогідним
18.01.2026 15:11 Відповісти
Так віддайте йому ту Гренландію, а я забув, це не частина України.
18.01.2026 15:45 Відповісти
Трампону в листопаді оголосять імпічмент. Треба протриматися 10 місяців.
18.01.2026 17:22 Відповісти
Трумп да кто ты такой **** миссия зла?!ещё хочет мирную нобелевскую!петух пидофил старый говнодрил!соси у *********** мразь!!!
18.01.2026 18:08 Відповісти
Потрібні ввести дзеркальні мита
18.01.2026 18:31 Відповісти
 
 