Стубб та Стере відповіли на митні погрози Трампа

Президент Фінляндії Александер Стубб попередив, що наміри США запроваджувати торговельні мита проти держав, які не схвалюють ідею американського придбання Гренландії, можуть серйозно зашкодити відносинам між Європою та Сполученими Штатами.

Про це він написав у соцмережі Х.

Позиція Фінляндії

Фінський президент наголосив, що між союзниками всі спірні питання слід розв’язувати шляхом діалогу та консультацій, а не за допомогою економічного чи політичного тиску.

"Зміцнення безпеки в Арктиці разом із союзниками дуже важливе для Фінляндії. Це також є метою дій у Гренландії, очолюваних Данією та координованих союзниками", - написав Стубб.

Він також підкреслив згуртованість європейських держав, зауваживши, що вони послідовно відстоюють принципи суверенітету й територіальної цілісності, а також висловлюють підтримку Данії та Гренландії.

"Діалог зі Сполученими Штатами триває. Тарифи підірвуть трансатлантичні відносини та ризикують призвести до небезпечної низхідної спіралі", - написав Стубб.

Також читайте: ЄС планує зупинити торговельну угоду зі США через тарифні погрози Трампа, - Bloomberg

Позиція Норвегії

Своєю чергою, прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере у соцмережі Х наголосив, що погрозам немає місця серед союзників.

"...Позиція Норвегії є непохитною: Гренландія є частиною Королівства Данія. Норвегія повністю підтримує суверенітет Королівства Данія. У НАТО існує широка згода щодо необхідності посилення безпеки в Арктиці, включаючи Гренландію", - написав він.

Трамп запроваджує нові мита проти Європи

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп анонсував запровадження з 1 лютого мит проти низки європейських країн, які не згодні з його позицією щодо Гренландії.

Лідери ЄС та Великої Британії відреагували на наміри президента США Дональда Трампа запровадити мита на низку європейських держав через їхню позицію щодо Гренландії.

Читайте також: Жодні залякування чи погрози не вплинуть на нас: європейські лідери відреагували на мита Трампа через Гренландію