Стубб та Стере відповіли на митні погрози Трампа
Президент Фінляндії Александер Стубб попередив, що наміри США запроваджувати торговельні мита проти держав, які не схвалюють ідею американського придбання Гренландії, можуть серйозно зашкодити відносинам між Європою та Сполученими Штатами.
Про це він написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
Позиція Фінляндії
Фінський президент наголосив, що між союзниками всі спірні питання слід розв’язувати шляхом діалогу та консультацій, а не за допомогою економічного чи політичного тиску.
"Зміцнення безпеки в Арктиці разом із союзниками дуже важливе для Фінляндії. Це також є метою дій у Гренландії, очолюваних Данією та координованих союзниками", - написав Стубб.
Він також підкреслив згуртованість європейських держав, зауваживши, що вони послідовно відстоюють принципи суверенітету й територіальної цілісності, а також висловлюють підтримку Данії та Гренландії.
"Діалог зі Сполученими Штатами триває. Тарифи підірвуть трансатлантичні відносини та ризикують призвести до небезпечної низхідної спіралі", - написав Стубб.
Позиція Норвегії
Своєю чергою, прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере у соцмережі Х наголосив, що погрозам немає місця серед союзників.
"...Позиція Норвегії є непохитною: Гренландія є частиною Королівства Данія. Норвегія повністю підтримує суверенітет Королівства Данія. У НАТО існує широка згода щодо необхідності посилення безпеки в Арктиці, включаючи Гренландію", - написав він.
Трамп запроваджує нові мита проти Європи
- Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп анонсував запровадження з 1 лютого мит проти низки європейських країн, які не згодні з його позицією щодо Гренландії.
- Лідери ЄС та Великої Британії відреагували на наміри президента США Дональда Трампа запровадити мита на низку європейських держав через їхню позицію щодо Гренландії.
Не так важливо скільки в тебе зброї та солдат , головне - чи готовий ти це все використовувати ?
Питання - чи взагалі вони здатні , без США , відбиватися ?
Захоче - буде розстрілювати мітингувальників. Дозвіл є. Он одну уже убили. І немовля 6-місячне.
Поки розумна частина європейців буде намагатися стати ще й красивими, то Дональд Дак з'їсть їх з лайном.
І на цьому тлі цінність України, і її Збройних сил, виростає для них ледь не до небес, і найрозумніші Європейці вже розуміють, що безпека Європи в принципі неможлива без України.
від того , як Трамп атакує союзників та розвалює НАТО.
Вони вже прорахували хто володіє найбільшим ресурсом людським і природнім
а Європа здала позиції, Британську імперію розвалила друга світова війна
"За нову внутрішню і зовнішню політику США і поліпшення відносин з росією", - додав він, піднімаючи пластиковий стаканчик з шампанським.
Хаменеї заявив, що президент США Дональд Трамп несе відповідальність за « смерті, збитки та звинувачення, які він завдав іранському народу». Він додав, що політичною метою Вашингтона є встановлення військового, політичного та економічного панування над Іраном
