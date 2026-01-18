Вторгнення США у Гренландію стане подарунком для Путіна, - Санчес
Можливі силові дії Сполучених Штатів у Гренландії лише зіграли б на руку російському диктатору Володимиру Путіну, фактично зробивши його головним вигодонабувачем такої ситуації.
Про це прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив в інтерв’ю газеті La Vanguardia, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Санчес вважає, що будь-які військові дії Сполучених Штатів проти Гренландії завдадуть шкоди НАТО і легітимізують вторгнення Росії в Україну.
Якщо ми зосередимося на Гренландії, то мушу сказати, що вторгнення США на цю територію зробить Володимира Путіна найщасливішою людиною у світі. Чому? Тому що це легітимізує його спробу вторгнення в Україну", - наголосив Санчес.
Він додав, що застосування сили з боку США буде "смертельним ударом" для НАТО, тоді як Путін у такому разі буде "удвічі щасливіший".
Зазначається, що президент США Дональд Трамп неодноразово наголошував, що не погодиться ні на що менше, ніж право власності на Гренландію, яка є автономною територією Данії. Лідери Данії та Гренландії наполягають, що острів не продається і не хоче бути частиною Сполучених Штатів.
Трамп запроваджує нові мита проти Європи
- Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп анонсував запровадження з 1 лютого мит проти низки європейських країн, які не згодні з його позицією щодо Гренландії.
- Лідери ЄС та Великої Британії відреагували на наміри президента США Дональда Трампа запровадити мита на низку європейських держав через їхню позицію щодо Гренландії.
Буде - незкінченна бвлаканина за для відвертання уваги аудиторії від чогось дійсно важливого !
А наслідки будуть десь такими:
- НАТО фсееее,
- Тайвань,
- Балтія.
І по нарастаючий Польша ...... до можливого застосування яз.
«Великобритания должна выкупить Америку обратно. В конце концов, она когда-то была нашей, и это укрепило бы нашу безопасность в Северной Атлантике. Если вы не продадите её нам, президент Трамп, мы введём пошлины против США и любой страны, которая поддержит ваше сопротивление этой крайне выгодной сделке. Справедливо?» - британский журналист Пирс Морган.
То, что когда-то кто-то приплыл на лодках куда-то, не дает им право владеть этой землей. Дедушка Трампа незаконно попал в США, две жены Трампа эммигрантки. Они должны быть депортированы, как впрочем и он. Потому что только индейцы являются коренными жителями Америки.
Оксюморон якийсь.....