Вторгнення США у Гренландію стане подарунком для Путіна, - Санчес

Можливі силові дії Сполучених Штатів у Гренландії лише зіграли б на руку російському диктатору Володимиру Путіну, фактично зробивши його головним вигодонабувачем такої ситуації.

Про це прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив в інтерв’ю газеті La Vanguardia, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Санчес вважає, що будь-які військові дії Сполучених Штатів проти Гренландії завдадуть шкоди НАТО і легітимізують вторгнення Росії в Україну.

Якщо ми зосередимося на Гренландії, то мушу сказати, що вторгнення США на цю територію зробить Володимира Путіна найщасливішою людиною у світі. Чому? Тому що це легітимізує його спробу вторгнення в Україну", - наголосив Санчес.

Він додав, що застосування сили з боку США буде "смертельним ударом" для НАТО, тоді як Путін у такому разі буде "удвічі щасливіший".

Зазначається, що президент США Дональд Трамп неодноразово наголошував, що не погодиться ні на що менше, ніж право власності на Гренландію, яка є автономною територією Данії. Лідери Данії та Гренландії наполягають, що острів не продається і не хоче бути частиною Сполучених Штатів.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп анонсував запровадження з 1 лютого мит проти низки європейських країн, які не згодні з його позицією щодо Гренландії.

Лідери ЄС та Великої Британії відреагували на наміри президента США Дональда Трампа запровадити мита на низку європейських держав через їхню позицію щодо Гренландії.

