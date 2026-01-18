3 797 46

Вторгнення США у Гренландію стане подарунком для Путіна, - Санчес

Можливі силові дії Сполучених Штатів у Гренландії лише зіграли б на руку російському диктатору Володимиру Путіну, фактично зробивши його головним вигодонабувачем такої ситуації.

Про це прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив в інтерв’ю газеті La Vanguardia, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Санчес вважає, що будь-які військові дії Сполучених Штатів проти Гренландії завдадуть шкоди НАТО і легітимізують вторгнення Росії в Україну.

Якщо ми зосередимося на Гренландії, то мушу сказати, що вторгнення США на цю територію зробить Володимира Путіна найщасливішою людиною у світі. Чому? Тому що це легітимізує його спробу вторгнення в Україну", - наголосив Санчес.

Він додав, що застосування сили з боку США буде "смертельним ударом" для НАТО, тоді як Путін у такому разі буде "удвічі щасливіший".

Зазначається, що президент США Дональд Трамп неодноразово наголошував, що не погодиться ні на що менше, ніж право власності на Гренландію, яка є автономною територією Данії. Лідери Данії та Гренландії наполягають, що острів не продається і не хоче бути частиною Сполучених Штатів.

  • Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп анонсував запровадження з 1 лютого мит проти низки європейських країн, які не згодні з його позицією щодо Гренландії.
  • Лідери ЄС та Великої Британії відреагували на наміри президента США Дональда Трампа запровадити мита на низку європейських держав через їхню позицію щодо Гренландії.

Топ коментарі
+11
Дуже сподобався пост. Повторю.
«Великобритания должна выкупить Америку обратно. В конце концов, она когда-то была нашей, и это укрепило бы нашу безопасность в Северной Атлантике. Если вы не продадите её нам, президент Трамп, мы введём пошлины против США и любой страны, которая поддержит ваше сопротивление этой крайне выгодной сделке. Справедливо?» - британский журналист Пирс Морган.
То, что когда-то кто-то приплыл на лодках куда-то, не дает им право владеть этой землей. Дедушка Трампа незаконно попал в США, две жены Трампа эммигрантки. Они должны быть депортированы, как впрочем и он. Потому что только индейцы являются коренными жителями Америки.
18.01.2026 14:43 Відповісти
+9
Так в цьому і був план. Краснов говорив це І ДО того як його вибрали. І коли він каже що при ньому віна б в Україні не почалась він каже що - Я Б ЗМУСИВ ЇХ КАПІТУЛЮВАТИ В ПЕРШИЙ ТИЖДЕНЬ.
18.01.2026 14:31 Відповісти
+4
Це станк подарунком і для грьобаного імператора - комуніста Сі.
А наслідки будуть десь такими:
- НАТО фсееее,
- Тайвань,
- Балтія.
І по нарастаючий Польша ...... до можливого застосування яз.
18.01.2026 14:42 Відповісти
як страховка оманської обіцянки зєлічки - капітулювати в три дні!
18.01.2026 15:18 Відповісти
Видається так, що Трамп своєю смертю не помре.
18.01.2026 16:09 Відповісти
Не буде ніякого вторгнення , не буде ніяких військових дій - Санчес може не хвилюватись .
Буде - незкінченна бвлаканина за для відвертання уваги аудиторії від чогось дійсно важливого !
18.01.2026 14:34 Відповісти
від рейтингу зеленського чи що ?
18.01.2026 15:21 Відповісти
Ясно чого, стимуляції озброєння Європи й прояву її суб'єктності, та подальшого підгрібання під себе нафтового і газового ринку світу, нам це навіть вигідно...
18.01.2026 17:29 Відповісти
Який подарунок це звичайне виконання наказу ху...ла, а трампонутий, як видатний агент готовий виконати його
18.01.2026 14:35 Відповісти
А хто дав такий наказ, що Перський залив і Жовте море, вже місяць забиті кацапськими танкерами, які не можуть розвантажитись, є думки?
18.01.2026 17:33 Відповісти
Якшо Трамп наслинив - а закони йому ніякі не писані - то буде купляти
18.01.2026 14:36 Відповісти
Можливо Сі вирішить боротися за журавля - місце світового доглядача, яке США добровільно полишили. Тоді тайванській синиці мабуть якийсь час нічого не загрожує. Он перші ластівки з Канади вже до нього прилітали.
18.01.2026 14:52 Відповісти
А він вже бороться, без шуму-гаму тихою сапою загрібає до своєї комори все, що ********** недоумок з Білого дому. І війну в Україні він здатен припинити за 24 години, лише цикнувши на *****, але вичікує - по перше українські шахраї-можновладці його величність Сі двічі кинули (Моторсіч, с/г землі на Одещині і порти, а по друге поки Трамп йде потрібним курсом перемога дешевшає для Китаю з кожним днем.
18.01.2026 21:35 Відповісти
Оцей Пірс Морган доклав ручку, точніше язик, щоб прощолкати те що залишилось від Британської імперії - саму Британію. Йому подобається чорна Британія. Він не бачить ні сміття , ні криміналу, ні швидке перетворення вулиць столиці у країну третього світу. Бо він зі студії сідає у ролс ройс і їде у свій пентхауз подалі від проблем простих британців.
18.01.2026 15:24 Відповісти
"Журналіст сідає в ролс-ройс ."
Оксюморон якийсь.....
18.01.2026 15:45 Відповісти
Ну в лімузин. Багатий дядько. На життя плебеїв дивиться з вікна
18.01.2026 16:49 Відповісти
та яке нах вторгнення? американські війська десятиліттями там уже мають свої військові бази. замість того щоб припинити ці нагнітання, то мали би вирішити це питання під час переговорів. і мова там реально йде про Золотий купол. не від китайців, а від кацапів, які при запуску своїх мбр будуть запускати їх через саме північний полюс. і щоб їх не перехоплювати над густонаселеними територіями США та й Канади теж, то ті перехоплення краще здійснювати з Гренландії. тож не містер Чуб про Гренландію вперше заявив. про Гренландію вже десятиліттями говорили раніше інші американські президенти і політики. тож не про це має заявляти Санчес. Санчес має заявляти, а ще краще діяти у напрямку зникнення самого путєна а не про якусь там гру когось на стороні путєна.. а то такий хитрожопий сидить під парасолькою Трампа у блоці НАТО і ще сміє кршити свій батон проти головного військового діяча блоку НАТО.. сюр якийсь. як і те, що британці і німці послали свої війська в Гренландію. захищати кого? від кого? дебіли, бл... ви в Україну війська свої краще пошліть. особливо британці і французи як підписанти Будапешта...
18.01.2026 14:44 Відповісти
Пане, в США є трампануті, які йому повірили, ви теж? Мабуть ви жадібно ловите кожне слово цього хамидла і неука? Навчіться хоч трохи думати самостійно.
18.01.2026 14:56 Відповісти
хіба раніше за багато років до трампонутих не було випадків про набуття Штатами Гренландії? були. і не один. то до чого трамаануті? тут не тільки Трамп, тут здоровий глузд каже про те, що збивати потенційні мбр від русні краше над Гренландією, ніж над Канадою чи Штатами. а щоб їх мати можливість збивати там, то там потрібно розмістите системи ПРО, які потрібно з суші охороняти потужними військовими базами. а не двома собачими упряжками, якщо вже вдаватися до тролінгу містера Чуба.
18.01.2026 15:10 Відповісти
.. а що..для цього потрібно заграбастати Гренландію? Здоровенної американської бази в Туле з радарами позагоризонтного стеження вже недостатньо? Чи Данія забороняє подальшу експлуатацію цієї бази? Може хоч прислухаєтеся ..та почнете трохи думати самостійно?
18.01.2026 15:21 Відповісти
експлуатувати орендоване - то таке. а от власне - то зовсім інша річ.
18.01.2026 15:23 Відповісти
Нарешті хоч зрозуміли, адже жага влади і "володіння" - це в Трампа головне. І не вірте в його байки про реальну загрозу Гренландії з боку парашії і Китаю, для Трампа головне - надра, крім того в нього вже пунктик на рідкісноземельних елементах (мабуть недавно десь дізнався, що такі існують). Але окрім всього навряд чи його турбує колосальна загроза екології, поцікавтеся, наскільки отруює середовище (і населення) видобуток рідкісноземельних елементів на території континентального Китаю. А тут можливе отруєння і вод північної Атлантики - бажаєте ласувати отруєним селедцем?
18.01.2026 15:45 Відповісти
це ви не зрозуміли. не безпека Гренландії, а безпека америкаським базам на цьому острові. а бази ці будуть не прості, а бази стратегічної ПРО. і ті бази стратегічної ПРО якось некомільфо розміщувати на орендованих військових базах. стосовно рідкісноземельних елементів. під ними зазвичай мають на увазі поклади літію. так, це дорогущий видобуток і забруднення екології. однак не сьогодні-завтра той літій, як основа акумуляторів, піде в історію. японці вже придумали акумулятори на основі алюмінію, які у десятки, а то і сотні разів кращі і ефективніші за літієві. і того алюмію у світі дуже багато. і не потрібно величезних затрат на його видобуток і на забруднення екології. в адміністрації Чуба не можуть не знати про це. тож питання Гренландії в пріоритеті є виключно безпековим, а не для копалин. безпековим не для тюленів з Гренландії, а безпековим для США і Канади.
18.01.2026 18:33 Відповісти
У вас дуже грунтовні знання з хімії (мабуть як і в Трампа), якщо літій називаєте рідкісноземельним елементом.
18.01.2026 18:41 Відповісти
та річ тут не про мої знання хімії і навіть не про рідкісноземельні елементи. це другорядне. головне тут - це безпека США.
18.01.2026 20:21 Відповісти
Шановний! На острові вже більш 50 років американська база Туле..зі здоровенним аеродромом... і дуже сильною системою РЛС загоризонтного стеження. А вони не будуть..А ДАВНО ІСНУЮТЬ!!! І більш П*ятидести років голова про їх безпеку ні США..ні Данії не боліла. Кацапів там і близько не було...а китайцями навіть не смерділо. А з приходом деменціозного рудого дурня... почалося все перевертатися з голови на ноги. Кацапам і китайцям там і близько нічого не світить. Але у дурня і причини дурноваті... То про яку Ви тут безпеку пишете? Яка загроза США у Арктиці? Десяток сраних Ту-160..та Ту-95МС... які навіть не долетять туди. Чи амери бояться десятка підводних човнів рашки? Вони за ними п*ятдесят років звідки слідкують..і ще 150 будуть слідкувати... І для цього зовсім не потрібно забирати Гренландію.
19.01.2026 20:16 Відповісти
яка загроза США у Арктиці? ніякої практично. загроза США від кацапів, які потенційно можуть запускати МБР через Північний полюс. для того і хочуть американці там розмістити свій Золотий купол. і той Золотий купол там потрібно буде потужно прикрити потужними військовими базами. бо висаджувати кацапам десант у Гренландії зараз зовсім не потрібно по суті. а от коли там можливо з'явиться Золотий купол, то тоді спокуса у кацапні там щось висадитися і захопити виросте в рази.
19.01.2026 20:37 Відповісти
.. щоб не плести Вам несенитниці про висадку кацапів у Гренландії... просто треба хоч раз там побувати і подивитися і оцінити можливості виконання подібних дій! ЦЕ НЕМОЖЛИВО апріорі!!! Кацапсячі не долетять і не допливуть до Гренландії. Доцільність розміщення там ракет перехоплювачів МБР... така ж несенітниця..як і Ваші дописи. Над Північним Полюсом МБР буде у найвищій точці балистичної траєкторії. Якби все було б так просто... то ДАВНО,,,І ДУЖЕ ДАВНО... там би це поставили. Це знали курсанти четвертого курса військового училища ПВО ..навіть в СРСР,,,)))) І давайте перестанемо писати про те... про що Ви навіть уявлення не маєте!
19.01.2026 20:48 Відповісти
хм, теж логічно. дійсно, над полюсом буде практично найвища точка балістики. а швидкість ракети у найвищій точці хіба не буде меншою, ніж коли вона уже летить на землю? може на такій найвищій точці балістичної параболи і простіше буде перехопити ракету мбр? хіба ні? а стосовно неможливості кацапні висадитися на Гренландії. ну так Штати розглядають своїми стратегічними воргами не тільки кацапню, але й китайозів також. у китайозів точно є такі засоби для висадки у Гренландії. хоча китайози не будуть лупити по Штатах своїми мбр через полюс.
19.01.2026 20:58 Відповісти
.. не ображайтеся! У мене нема ніякого бажання спілкуватися з Вами... враховуючі Ваш рівень знань у стратегічних діях будь якої армії і їх можливостях. У тому числі китайської!!!))) Про знищення МБР на Північним Полюсом ракетами з землі... тут навіть і говорити нема про що. Рівень дитячого садочка. У свій час закінчивши військову академію.... я не маю такого рівня знань ..як Ви... Тому ..всього найкращого. Шукайте іншого співрозмовника з подібними Вашим знанням рівнем.
19.01.2026 21:04 Відповісти
та я й не ображаюсь. ) навпаки, вдячний вам за просвітлення. я ж ніколи не був у курсантах ПВО.
19.01.2026 21:08 Відповісти
***** було вигідно щоб у 2019 році був президентом малолрос Зеленський, так і тут ***** отримає вигоду щоб Трамп почав сварки у середини НАТО та ЄС.
18.01.2026 14:44 Відповісти
А яка може бути логіка у діях старих педофілів-маразматиків? Путін що, не міг купити банду Зеленського? Міг і купив, власне. Но наробив вторгнення, бо так цікавіше. Тому я би не казав, що Трамп бере на понт, вот візьме та реально захопить, делов-то.
18.01.2026 14:48 Відповісти
Які подарунки Педро? вже про все пуйло за трампом домовились... трампон мовчки спостерігає, як пуйло вбиває українців, а пуйло закриє очі на Гренландію, вказавши що все нормально, це справа національних інтересів США...
18.01.2026 14:50 Відповісти
Говорить то гарно. Але чого ж наприклад таж Іспанія не перекине фрегат або два в Гренландію ? Та бригаду чи хоч батальйон своїх військ ?
18.01.2026 15:09 Відповісти
Треба почекати до виборів в Конгрес. Фактично зараз влади в США немає. Є турбулентність на призвісько "Трамп"
18.01.2026 15:19 Відповісти
якшо вибори ще будуть а якщо і будуть то як там будуть рахувати. Російська мафія США вже не віддасть без крові. В крайньому випадку їх і громадянська війна в США влаштує.
18.01.2026 15:51 Відповісти
Пуйлу ще вигідно щоб президентом був зелений клоун, за якого б ще президента Україна стільки втратила територій?
18.01.2026 15:22 Відповісти
Ці всі землі що московія награбувала за останні 300 рокі ще повертати прийдеться колись , вічних колоній не існувало
18.01.2026 15:26 Відповісти
Влеадимир владимирович возьмите меня......квн ,зелене
18.01.2026 16:25 Відповісти
подарунком для путіна була безхребетна реакція "партнерів " на окупацію Криму ,Донбасу у 2014му році та повномасштабна війна 2022 го року.
18.01.2026 15:27 Відповісти
Сам Трамп - це суцільний подарунок для путлера.
18.01.2026 15:39 Відповісти
Російська мафія (сімбіоз бандитів та ФСБ) з приходом Краснова (тромба) захопила владу в США і робить все для знищення США, Європи та України. Це очевидно.
18.01.2026 15:46 Відповісти
А як путін введе війська в гренландію то накриється все , америка буде сидіти обісрана а нам всьо
18.01.2026 16:23 Відповісти
 
 