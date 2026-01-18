РУС
3 534 43

Военные Германии досрочно покидают Гренландию, - Bild

Германия выводит своих военных из Гренландии

Группа военных Германии, на днях прибывшая в Гренландию, покидает остров на фоне таможенных угроз президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Об этом пишут немецкие СМИ, в частности - Bild, информирует Цензор.НЕТ.

Миссия военных Германии завершилась

Отмечается, что миссия военных Германии в Гренландии завершилась. Впоследствии представитель оперативного командования сообщил по запросу информагентства dpa, что 15 военнослужащих Германии  покинут арктический остров на гражданском самолете, который улетит в столицу Дании Копенгаген.

Разведгруппа Бундесвера прибыла всего два дня назад

Команда военных из Германии прибыла в Нуука в Гренландии только вечером 16 января, чтобы изучить условия для проведения военных учений.

Еще накануне вечером сообщалось, что никаких планов относительно продолжительности пребывания немецкой группы военных нет.

Представитель командования заявил, что команда уже выполнила задачу, а результаты разведки будут "проанализированы в ближайшие дни".

"Результаты разведки такие, что все довольны, и сейчас в Германии проводится их оценка", - сказал представитель. 

По его данным, операция не была остановлена.

"Разведка была выполнена в соответствии с заданием", - отметил представитель оперативного командования.

