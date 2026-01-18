Военные Германии досрочно покидают Гренландию, - Bild
Группа военных Германии, на днях прибывшая в Гренландию, покидает остров на фоне таможенных угроз президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
Об этом пишут немецкие СМИ, в частности - Bild, информирует Цензор.НЕТ.
Миссия военных Германии завершилась
Отмечается, что миссия военных Германии в Гренландии завершилась. Впоследствии представитель оперативного командования сообщил по запросу информагентства dpa, что 15 военнослужащих Германии покинут арктический остров на гражданском самолете, который улетит в столицу Дании Копенгаген.
Разведгруппа Бундесвера прибыла всего два дня назад
Команда военных из Германии прибыла в Нуука в Гренландии только вечером 16 января, чтобы изучить условия для проведения военных учений.
Еще накануне вечером сообщалось, что никаких планов относительно продолжительности пребывания немецкой группы военных нет.
Представитель командования заявил, что команда уже выполнила задачу, а результаты разведки будут "проанализированы в ближайшие дни".
"Результаты разведки такие, что все довольны, и сейчас в Германии проводится их оценка", - сказал представитель.
По его данным, операция не была остановлена.
"Разведка была выполнена в соответствии с заданием", - отметил представитель оперативного командования.
А чому зеленський з єрмаком та урядовцями, Південь та Схід розмінували і відвели війська перед нападом ******, оце ПИТАННЯ до Генпрокурорів що потікали з України з 2019 року та данилова, що коміром штанів СИГНАЛІЗУВАВ людям, що він з донецьких баньдюків!!
Який підрив обороноздатності Гренландії!
Як огидно
На прес-конференції в понеділок в Ахмадабаді, Індія, він чітко дав зрозуміти: «Ми поділяємо американські побоювання, що ця частина Данії повинна бути краще захищена», - сказав федеральний канцлер. Арктика повинна бути краще захищена. Його мета: спільне рішення з партнерами. «Я сподіваюся, що ми дійдемо до дружнього рішення всередині ЄС.
На момент окупації Данії вермахтом Гренландією керували два губернатори.
З Копенгагена вони встигли отримати лише новини про німецьку окупацію та вказівку дотримуватися нейтралітету.
Користуючись положеннями «Закону про управління Гренландією» від 1925 року, місцева адміністрація оголосила острів «самоврядною територією», тобто, по суті, заявила про його суверенітет.
3 травня гринландський парламент (Ландсраад) ухвалив два звернення: одне на підтримку данського короля Крістіана X і одне, що визнавало за США право опікуватися островом. Таким чином, це стало офіційним проханням про допомогу й запрошенням Вашингтону взяти Гренландію під свою опіку.
Фактично угода встановлювала над Гренландією протекторат США.
Американська військова присутність на острові поступово зменшувалася, поки у 1951 році початкову угоду не було замінено новим двостороннім договором про бази.
Сьогодні американці мають на острові лише один військовий об'єкт (космічна база Пітуффік, раніше - авіабаза Туле) з персоналом чисельністю до 150 осіб.
«Українські розвідувальні служби передали неправдиву стратегічну інформацію американським розвідувальним службам... і встановили, що ця інформація в подальшому була передана росії та використана російськими силами».
Тож, трампістські США працюють на росію.