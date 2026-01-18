УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7668 відвідувачів онлайн
Новини Контроль США над Гренландією Трамп хоче бачити Гренландію в складі США
11 556 102

Німецькі військові достроково залишають Гренландію, - Bild

Німеччина виводить своїх військових із Гренланді

Група німецьких військових, яка днями прибула до Гренландії, покидає острів на тлі митних погроз президента Сполучених Штатів Дональда Трампа.

Про це пишуть німецькі ЗМІ, зокрема Bild, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Місія німецьких військових завершилась

Зазначається, що місія німецьких військових у Гренландії завершилася. Згодом речник оперативного командування розповів на запит інформагенції dpa, що 15 німецьких військовослужбовців покинуть арктичний острів на цивільному літаку, який відлетить до столиці Данії Копенгагена.

Розвідгрупа Бундесверу прибула лише два дні тому

Німецька команда військових прибула до Нуука в Гренландії лише ввечері 16 січня, щоб вивчити умови для проведення військових навчань.

Ще напередодні ввечері повідомлялося, що жодних планів щодо тривалості перебування німецької групи військових немає.

Речник командування заявив, що команда вже виконала завдання, а результати розвідки будуть "проаналізовані найближчими днями".

"Результати розвідки такі, що всі задоволені, і зараз в Німеччині проводиться їхня оцінка", - сказав речник. 

За його даними, операція не була припинена.

"Розвідка була виконана відповідно до завдання", - зазначив речник оперативного командування.

Автор: 

Німеччина (7981) Гренландія (227)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+43
..і сміх і гріх )
показати весь коментар
18.01.2026 16:55 Відповісти
+39
Як сказав Береза, це приблизно і є 5 стаття у дії.
показати весь коментар
18.01.2026 17:04 Відповісти
+35
Німець вже не той німець .
показати весь коментар
18.01.2026 17:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
десь в бункері плескає в долоні всім відомий диктатор
показати весь коментар
18.01.2026 22:55 Відповісти
Drang nach Osten
показати весь коментар
19.01.2026 00:14 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 