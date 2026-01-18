Німецькі військові достроково залишають Гренландію, - Bild

Група німецьких військових, яка днями прибула до Гренландії, покидає острів на тлі митних погроз президента Сполучених Штатів Дональда Трампа.

Про це пишуть німецькі ЗМІ, зокрема Bild, інформує Цензор.НЕТ.

Місія німецьких військових завершилась

Зазначається, що місія німецьких військових у Гренландії завершилася. Згодом речник оперативного командування розповів на запит інформагенції dpa, що 15 німецьких військовослужбовців покинуть арктичний острів на цивільному літаку, який відлетить до столиці Данії Копенгагена.

Розвідгрупа Бундесверу прибула лише два дні тому

Німецька команда військових прибула до Нуука в Гренландії лише ввечері 16 січня, щоб вивчити умови для проведення військових навчань.

Ще напередодні ввечері повідомлялося, що жодних планів щодо тривалості перебування німецької групи військових немає.

Речник командування заявив, що команда вже виконала завдання, а результати розвідки будуть "проаналізовані найближчими днями".

"Результати розвідки такі, що всі задоволені, і зараз в Німеччині проводиться їхня оцінка", - сказав речник.

За його даними, операція не була припинена.

"Розвідка була виконана відповідно до завдання", - зазначив речник оперативного командування.

