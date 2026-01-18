Вашингтон спростував чутки про можливий вихід з НАТО

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Сполучені Штати залишатимуться у складі Північноатлантичного альянсу, попри дискусії навколо ролі НАТО та ситуації з Гренландією.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв’ю Бессента телеканалу NBC News, яке вийшло в ефір у неділю, 18 січня.

Під час розмови міністр уникнув прямої відповіді на питання, що є важливішим для національної безпеки США — НАТО чи Гренландія. Водночас він наголосив, що протиставляти ці питання між собою є хибним підходом.

Формат "або-або" - неправильно"

Скотт Бессент запевнив, що участь США в Альянсі залишається незмінною. За його словами, членство в НАТО є важливим елементом міжнародної безпеки, а спекуляції щодо можливого виходу Сполучених Штатів не відповідають офіційній позиції Вашингтона.

"США залишатимуться частиною НАТО. Ставити питання безпеки у форматі "або-або" — неправильно", — заявив Бессент.

На тлі цього він висловив упевненість, що європейські партнери зрештою зрозуміють можливі вигоди для всіх сторін у разі зміни статусу Гренландії, не вдаючись до прямих порівнянь із діями Росії в Криму.

Реакція союзників і політичний контекст

Заяви американського міністра пролунали на тлі гострої дискусії в США та Європі. Деякі демократи попереджають, що будь-які силові або примусові дії щодо Гренландії можуть підірвати єдність Альянсу. Додаткову напругу створює ініціатива конгресмена Томаса Массі, який раніше вніс законопроєкт про можливий вихід США з НАТО.

Європейські лідери також критично відреагували на риторику навколо Гренландії. Зокрема, прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що гіпотетичне втручання США могло б завдати серйозної шкоди НАТО та зіграти на користь Кремля.

Ситуацію ускладнюють і митні обмеження, запроваджені Вашингтоном проти низки європейських країн, які вже називають фактором тиску на трансатлантичні відносини.