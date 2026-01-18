УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4498 відвідувачів онлайн
Новини Контроль США над Гренландією США в НАТО
1 647 10

Вашингтон спростував чутки про можливий вихід з НАТО

США залишаються у НАТО

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Сполучені Штати залишатимуться у складі Північноатлантичного альянсу, попри дискусії навколо ролі НАТО та ситуації з Гренландією.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв’ю Бессента телеканалу NBC News, яке вийшло в ефір у неділю, 18 січня.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

  • Під час розмови міністр уникнув прямої відповіді на питання, що є важливішим для національної безпеки США — НАТО чи Гренландія. Водночас він наголосив, що протиставляти ці питання між собою є хибним підходом.

Формат "або-або" - неправильно"

Скотт Бессент запевнив, що участь США в Альянсі залишається незмінною. За його словами, членство в НАТО є важливим елементом міжнародної безпеки, а спекуляції щодо можливого виходу Сполучених Штатів не відповідають офіційній позиції Вашингтона.

"США залишатимуться частиною НАТО. Ставити питання безпеки у форматі "або-або" — неправильно", — заявив Бессент.

На тлі цього він висловив упевненість, що європейські партнери зрештою зрозуміють можливі вигоди для всіх сторін у разі зміни статусу Гренландії, не вдаючись до прямих порівнянь із діями Росії в Криму.

Реакція союзників і політичний контекст

Заяви американського міністра пролунали на тлі гострої дискусії в США та Європі. Деякі демократи попереджають, що будь-які силові або примусові дії щодо Гренландії можуть підірвати єдність Альянсу. Додаткову напругу створює ініціатива конгресмена Томаса Массі, який раніше вніс законопроєкт про можливий вихід США з НАТО.

Європейські лідери також критично відреагували на риторику навколо Гренландії. Зокрема, прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що гіпотетичне втручання США могло б завдати серйозної шкоди НАТО та зіграти на користь Кремля.

Ситуацію ускладнюють і митні обмеження, запроваджені Вашингтоном проти низки європейських країн, які вже називають фактором тиску на трансатлантичні відносини.

Автор: 

Гренландія (227) НАТО (7119) США (26358)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
Яке відношення має Міністр фінансів до НАТО?
показати весь коментар
19.01.2026 00:12 Відповісти
+2
Це - цирк. А в цирку можливо все.
показати весь коментар
19.01.2026 00:15 Відповісти
+1
Хитрий Вашингтон хоче щоб це НАТО напало на Гренландію.
показати весь коментар
19.01.2026 00:11 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ніколи Штати з НАТО не вийдуть.
показати весь коментар
19.01.2026 00:00 Відповісти
У фільмі "Кавказька полонянка" , Гайдая, з"явився крилатий вислів, який ще в радянські часи став "мемом": "Не надо путать собственный карман, с государственным...".
Трампісти роблять спробу "постригти" Данію, і всю Європу, в інтересах Трампа, та його оточення, не звертаючи увагу на те, що цим вони підривають підвалини міжнародної діяльності та безпеки США...
показати весь коментар
19.01.2026 01:00 Відповісти
Розмова з собою-психічний розлад
показати весь коментар
19.01.2026 01:19 Відповісти
так в белом доме ** а нулись.

там зять трампа может что-то говорить и к нему прислушиваются потому, что близок к телу ржавого
показати весь коментар
19.01.2026 01:05 Відповісти
Ну все , тепер можна спати спокійно , НАТО єдиний як ніколи .... аж поки трумп не прокинеться ((
показати весь коментар
19.01.2026 02:38 Відповісти
и как трампанутые себе это представляют???убогие
показати весь коментар
19.01.2026 08:06 Відповісти
Ну правильно. Когда тампон начнет войну против Дании он ещё и 5ю статью активирует и запросит помощи у стран НАТО. И половина ещё и с радостью поможет))
показати весь коментар
19.01.2026 09:31 Відповісти
 
 