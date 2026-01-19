ЄС розглядає запровадження тарифів проти США на 93 млрд євро, - FT

Європейський союз готує можливі кроки у відповідь на погрози США щодо запровадження мит і тиску у питанні Гренландії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Financial Times з посиланням на європейських посадовців.

За інформацією видання, Брюссель розглядає варіанти запровадження тарифів проти американських товарів на суму до 93 млрд євро або обмеження доступу компаній зі США до внутрішнього ринку ЄС. Такі заходи можуть стати відповіддю на заяви президента США Дональда Трампа щодо країн НАТО, які не підтримали його позицію стосовно контролю над Гренландією.

Можливі економічні заходи ЄС

За словами посадовців, залучених до підготовки рішень, ці інструменти мають надати європейським лідерам додаткові важелі впливу під час переговорів із Дональдом Трампом на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. У ЄС прагнуть уникнути глибокого розколу в трансатлантичних відносинах і водночас продемонструвати готовність захищати власні інтереси.

"Список тарифів було підготовлено ще минулого року, але його відклали, щоб уникнути повномасштабної торговельної війни", – зазначили джерела Financial Times.

Також обговорюється застосування так званого інструменту протидії примусу, який може обмежити доступ американських компаній до ринку Євросоюзу.

Політична реакція та подальші кроки

На тлі заяв Трампа про запровадження мит проти низки європейських країн, депутати Європарламенту вже заявили про готовність призупинити схвалення торговельної угоди між ЄС та США. Крім того, президент Європейської ради Антоніу Кошта оголосив про скликання позачергового засідання Європейської ради для координації подальших дій.

Очікується, що глави держав і урядів країн ЄС найближчим часом обговорять подальшу реакцію на дії Вашингтона та ризики для єдності НАТО.