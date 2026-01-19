3 489 22

ЄС розглядає запровадження тарифів проти США на 93 млрд євро, - FT

Євросоюз можуть запровадити тарифи проти США

Європейський союз готує можливі кроки у відповідь на погрози США щодо запровадження мит і тиску у питанні Гренландії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Financial Times з посиланням на європейських посадовців.

  • За інформацією видання, Брюссель розглядає варіанти запровадження тарифів проти американських товарів на суму до 93 млрд євро або обмеження доступу компаній зі США до внутрішнього ринку ЄС. Такі заходи можуть стати відповіддю на заяви президента США Дональда Трампа щодо країн НАТО, які не підтримали його позицію стосовно контролю над Гренландією.

Можливі економічні заходи ЄС

За словами посадовців, залучених до підготовки рішень, ці інструменти мають надати європейським лідерам додаткові важелі впливу під час переговорів із Дональдом Трампом на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. У ЄС прагнуть уникнути глибокого розколу в трансатлантичних відносинах і водночас продемонструвати готовність захищати власні інтереси.

"Список тарифів було підготовлено ще минулого року, але його відклали, щоб уникнути повномасштабної торговельної війни", – зазначили джерела Financial Times.

Також обговорюється застосування так званого інструменту протидії примусу, який може обмежити доступ американських компаній до ринку Євросоюзу.

Політична реакція та подальші кроки

На тлі заяв Трампа про запровадження мит проти низки європейських країн, депутати Європарламенту вже заявили про готовність призупинити схвалення торговельної угоди між ЄС та США. Крім того, президент Європейської ради Антоніу Кошта оголосив про скликання позачергового засідання Європейської ради для координації подальших дій.

Очікується, що глави держав і урядів країн ЄС найближчим часом обговорять подальшу реакцію на дії Вашингтона та ризики для єдності НАТО.

  • Нагадаємо, раніше ми писали, що Вашингтон спростував чутки про можливий вихід з НАТО на тлі суперечок через Гренландію. 

Топ коментарі
Логічно. Нафту, газ і кукурудзу можна купити у кого завгодно. А більше США нічого цінного для ЄС не виробляють.
19.01.2026 01:29 Відповісти
так если нафту и газ не покупать у американцев то тогда европа должна сама себя защищать
19.01.2026 01:38 Відповісти
а що сша захищає європу? щось не замітив такого....
американські недовояки в європі захищають В ПЕРШУ ЧЕРГУ сша!!!! а не якусь там європу...
19.01.2026 01:53 Відповісти
То нехай виводять контингент з Європи?
19.01.2026 01:58 Відповісти
А навіщо цей контингент для ЄС, якщо він не буде її захищати?
19.01.2026 09:21 Відповісти
Без нього москалі би вже як мінімум на балтійські країни напали.
19.01.2026 10:53 Відповісти
Секта "взяти Київ за три дні" виявлена!
19.01.2026 11:44 Відповісти
За три дні почали говорити амнериканці.Блінкен з Саліваном,казали.що протягом 72 годин,москалі готуються Київ захопити.Москалі це підхопили.А хто ж балтику захистить? Там і зараз базуються американці.
19.01.2026 11:57 Відповісти
Як США будуть захищати Балтику, якщо війська США не будуть захищати Балтику?
20.01.2026 00:45 Відповісти
Війська там єюПоки вони там є,москалі точно не полізуть.
20.01.2026 05:00 Відповісти
Зброю наприклад.Відмовляться від F-35?Більшісить зброї в Європі з США в Європі.А це 65 відсотків.От завтра США виведе 100 тисячний контингет і що буде?
19.01.2026 01:43 Відповісти
будет Вильнюс за пол дня
19.01.2026 01:55 Відповісти
Всі новітні технології йдуть з США.
19.01.2026 03:55 Відповісти
А сейчас возьми в руки любой электронный девайс и посмотри много ли там европейского ПО.
19.01.2026 09:52 Відповісти
Мечта Путина - НАТО начинает распри и чуть ли не воюет с друг другом. А тем временем Россия и Китай и все их союзники усиливаются.
19.01.2026 01:46 Відповісти
Это не мечта. Это продуманный план кремля. Который помогает реализывать путину рыжий задроч трамп!
19.01.2026 04:13 Відповісти
Оч. похож на краснова...
19.01.2026 09:19 Відповісти
Правильно матушка Европа! Скрути нос дяде Сэму! Да побольней!
19.01.2026 04:11 Відповісти
В цю гру можна грати вдвох )
19.01.2026 05:15 Відповісти
Подальші кроки, готують, розглядає варіанти і так далі і тому подібне і так безкінечну кількість раз
19.01.2026 08:02 Відповісти
Посварити Європу з зса, це чий план?
19.01.2026 09:20 Відповісти
 
 