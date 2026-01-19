Данія нічого не робила із російською загрозою в Гренландії, тепер це буде зроблено, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що НАТО протягом 20 років попереджало Данію про російську загрозу в Гренландії.

Заява Трампа

"НАТО вже 20 років каже Данії, що "вона має позбутися російської загрози в Гренландії". На жаль, Данія нічого не змогла з цим зробити. Тепер настав час, і це буде зроблено!!!" - зазначив він.

Що передувало?

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп анонсував запровадження з 1 лютого мит проти низки європейських країн, які не згодні з його позицією щодо Гренландії.

Лідери ЄС та Великої Британії відреагували на наміри президента США Дональда Трампа запровадити мита на низку європейських держав через їхню позицію щодо Гренландії.

