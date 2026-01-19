Новини Трамп хоче бачити Гренландію в складі США
Данія нічого не робила із російською загрозою в Гренландії, тепер це буде зроблено, - Трамп

Трамп згадав про російську загрозу в Гренландії: що відомо?

Президент США Дональд Трамп заявив, що НАТО протягом 20 років попереджало Данію про російську загрозу в Гренландії.

Заява Трампа

"НАТО вже 20 років каже Данії, що "вона має позбутися російської загрози в Гренландії". На жаль, Данія нічого не змогла з цим зробити. Тепер настав час, і це буде зроблено!!!" - зазначив він.

Читайте: Бессент про Гренландію: США демонструють силу, а європейці - слабкість

Що передувало?

  • Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп анонсував запровадження з 1 лютого мит проти низки європейських країн, які не згодні з його позицією щодо Гренландії.
  • Лідери ЄС та Великої Британії відреагували на наміри президента США Дональда Трампа запровадити мита на низку європейських держав через їхню позицію щодо Гренландії.

Також читайте: ЄС розглядає запровадження тарифів проти США на 93 млрд євро, - FT

Топ коментарі
А що США робить з російською загрозою при Трампові? Розстеляє червоні доріжки? Краще б мовчало.
19.01.2026 07:44 Відповісти
ще бажано позбутись російської загрози
в Німеччині
та просто повиганяйте всіх кацапів на родіну
і позбудетесь.
19.01.2026 07:55 Відповісти
Зовсім руда чмоня мене заплутала. Спочатку "путін хоче миру (а зєлєнскій - не хоче)", тепер якась російська загроза. путін і росія - це що, різні речі? Чи крім путінської росії (яка хоче миру) є ще одна росія (яка становить загрозу). Чи це різні точки зору на одну й ту саму річ: із Заходу, зі Сходу і через антарктику? Чи просто жадоба грошей так мізки поплавила, що вже до купи і думки не збираються?
19.01.2026 09:13 Відповісти
Вже понад століття низка президентів США намагалися отримати контроль над Гренландією. Уперше цю ідею висунув 17-й президент країни Ендрю Джонсон у 1860-х роках.

У 1867 році, після купівлі Аляски у Росії, тодішній держсекретар США Вільям Г. Сьюард вів переговори про купівлю Гренландії у Данії, але не зміг домовитися.

У 1946 році США запропонували заплатити 100 млн доларів (на сьогодні це 1,2 млрд доларів) за цю територію, вважаючи, що вона є життєво важливою для національної безпеки Америки, але данський уряд відмовився.

Трамп також намагався купити Гренландію під час свого першого терміну. І Данія, і уряд Гренландії відхилили пропозицію 2019 року, заявивши: "Гренландія не продається".
19.01.2026 07:17 Відповісти
1,2 млрд доларів кожному і по рукам !
19.01.2026 07:21 Відповісти
19.01.2026 09:16 Відповісти
від нав'язливих ідей треба позбавлятися
19.01.2026 07:20 Відповісти
Тільки в дурку. Вона його не попуска.
19.01.2026 07:37 Відповісти
Якийсь дебіл ,та дай ти кожній родині по 10 млн , і вийде в тебе десь за 300 млрд купити цю гренландію. А не влаштовуєш цю щоденну клоунаду. Сумніваюсь що хтось з тих 57 тис. гренланців відмовиться бути мільйонером.
19.01.2026 07:35 Відповісти
Або всім мешканцям Данії по 10 млн - або йдіть у дупу.
Ось так потрібно робити сделку.
19.01.2026 07:40 Відповісти
Навіть це було б для США прийнятною ціною, зважаючи на все те ,що є в гренландії. Але трампакс думає , що своїми крихітними яічками залякає всіх і нічого не заплатить. Думає як вадітєля автобусу витягнув з наркопритону, то і по всьому світі зможе повторити це. Він дебіл, що з нього взяти.
19.01.2026 07:48 Відповісти
Надрукуйте мені будьласка хоч одну тисячу.
19.01.2026 09:00 Відповісти
так тавой... вся ойропа нічого не робили для захисту від загрози рососії... може, купити й її матушку? а якщо не погодиться - закатати в асфальт...
19.01.2026 07:39 Відповісти
Ну все, знову Путін програв.
Тепер Гренландію.
19.01.2026 07:43 Відповісти
19.01.2026 07:44 Відповісти
кацапський чобіт вже хоче ступити на Гренландію - Трамп
19.01.2026 07:50 Відповісти
"...і я йому в тому допоможу! Де мій червоний килимок?"
(с) Д.Дж.Трамп.
19.01.2026 10:16 Відповісти
а с какого пальца он это высосал???пуйло ему лично об этом сказал???ну тогда "Два дебила ,это сила"
19.01.2026 07:51 Відповісти
Придбає Гренландію і Путім там Путіну розстелить червону доріжку.
19.01.2026 07:54 Відповісти
ще бажано позбутись російської загрози
в Німеччині
та просто повиганяйте всіх кацапів на родіну
і позбудетесь.
19.01.2026 07:55 Відповісти
То,виявляється,що раша не друг,
а ворог для вільного світу?
Доречі,він правий,коли звинувачує
Европу в бездіяльності що стосується
захисту та безпеки.Европа дійсно,
повинна давати Україні в рази
більше допомоги,адже диктаторські
режими піднімають свого хвоста
на планеті.
19.01.2026 07:56 Відповісти
Маніакально-деприсивний синдром,їбанько з села Їбаньки.
19.01.2026 07:59 Відповісти
-Если бы мы туда не вошли, там уже были бы солдаты НАТО!
Ой! Наоборот!
19.01.2026 07:59 Відповісти
Та ладно Доня, в якже це : ***** хоче процвітаючої Гренландія, і миру всім народам цього острова.Просто заберіть звідти військові бази , просто давайте розробляти надра всі разом,просто давайте там перестанемо утискувати всіх рускіх,просто давайте там зробимо рускі школи і рускіх депутатів і надалі разом мирно процвітатимемо Гренландію сказало *****
19.01.2026 08:03 Відповісти
І чогось за 20 (!) років рашка так і не напала на бідну незахищену Гренландію. Але то таке.
19.01.2026 08:10 Відповісти
Хер тебе на воротник рыжий мудило
19.01.2026 08:19 Відповісти
А з якою конкретно загрозою ?
19.01.2026 08:20 Відповісти
Це йому таракані у голові так підказують
19.01.2026 09:07 Відповісти
@ "Данія офіційно попрощалася з винищувачами F-16, які були на службі 46 років.
Загалом вони мали передати Україні 19 бортів, більша частина з яких вже на озброєнні в ПС ЗСУ."
19.01.2026 08:20 Відповісти
Данія і всю сві сво Цезарі передала Україні.
19.01.2026 10:00 Відповісти
********* дєд молодець! Жорстоко, але необхідно повертає європейських вгодованих лінивих котів у реальний світ. Іншого варіанту немає, коли цілий континент втратив інстинкт самозбереження
19.01.2026 08:23 Відповісти
А тебе хто там тримає, ждун або бздун
19.01.2026 09:06 Відповісти
Про яку реальність ти шепелявиш? Данія надавала і надає нам величезну кількість зброю відносно власного ВВП, у тому числі передала нам ВСІ свої САУ для того щоб Україна могла ефективніше знищувати русню.
В що саме для захисту від русні за цей час зробив помаранчевий дід якому ти тут влаштовуєш публічну феляцію? Розстелив червону доріжку? Відклав введення санкцій? Пообіцяв шматки української території?
Чи ти думаєш йому буде не ***** коли русня полізе на Сувалки.
Ти ж тоді прибіжиш з простягнутою рукою до тих саме європейців яких тут обсераєш. 🤡
19.01.2026 11:39 Відповісти
Данія страна-засновник НАТО. Що значить, НАТО казало Данії? Сенс безпекової складової НАТО? Старий рюрік-педофіл просто хоче приєднати Гренландію (хех, а потім Канаду).
19.01.2026 08:37 Відповісти
https://www.youtube.com/shorts/WaSsfERAFrI Навіщо Трампу Гренландія?
19.01.2026 08:40 Відповісти
Ну щось робити треба, та і ху... ло дав йому наказ
19.01.2026 09:04 Відповісти
Данія нічого не робила із російською загрозою в Гренландії
Яку я сам вигадав, а тільки розраховували на підтримку від НАТО, куди і входять США. А ось коли я приєднанаю їх до себе, тоді вже НАТО допоможе. Дебіл, тобі так кортить бути похожим на ху...ло, що ти готовий принизити США. Рано чи пізно ви всі здохніте і все повернеться як було.
19.01.2026 09:03 Відповісти
19.01.2026 09:13 Відповісти
Крім сша білтше ніхто Гренландію не намагався захопити. До того ж ***** ж твій кращий друг і ти постійно допомагаєш Сосії? Тобто Тромб лякає світ своїми друзями рашистами і китайцями, щоб потім самому окуповувати або доїти своїх же союзників. Це прямо як рекет в 90-х коли бандити нацьковували на підприємця своїх бойовиків а потім пропонували йому ''кришу'' для захисту від самих же себе. Тромб такий же терорист як і *****
19.01.2026 10:14 Відповісти
У трумпа є дві найближчі задачі, рішення яких для нього найважніші за все: відволікти виборців від файлів Епштейна і скасувати самі вибори.
Маленька війна чи роздмухання такої війни - ось воно, рішення!!!
19.01.2026 10:21 Відповісти
"і скасувати самі вибори"

война не на своей территории, тем более маленькая, никак не отменит выборы, пример вьетнамская война
19.01.2026 11:12 Відповісти
Блін. Долари шолі здати.
19.01.2026 12:43 Відповісти
в мене є деякі заощадження, і ще маю змогу копити, хоч по мінімуму, але відкладати "на смерть", як то кажуть.
Купив Євро....
19.01.2026 13:18 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/tretya-mirovaya-nachnetsya-iz-za-nobelevskoj-premii-mira/ Олег Пономарь:

Трамп угрожает Дании и Норвегии за то, что ему не вручили Нобелевскую премию мира.
Не знаю, здесь прям хочется передать привет всем, кто рассказывал про левачка Байдена, про то, что главное - это чтобы Netflix ЛГБТ-фильмы перестал снимать… Кстати, перестал?
И я ещё понимаю, если бы реально голосовали за кота в мешке, это было бы простительно, мол, ну не знали… Но здесь же всё было изначально понятно. Те, кто следил, кричали об этом… Просто нет слов.

И хочется сказать, мол, люди, начинайте интересоваться политикой, и геополитикой в первую очередь, пока не поздно. Но, ****, уже поздно.
19.01.2026 13:16 Відповісти
 
 