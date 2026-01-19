Данія нічого не робила із російською загрозою в Гренландії, тепер це буде зроблено, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що НАТО протягом 20 років попереджало Данію про російську загрозу в Гренландії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це лідер США повідомив у Truth Social.
Заява Трампа
"НАТО вже 20 років каже Данії, що "вона має позбутися російської загрози в Гренландії". На жаль, Данія нічого не змогла з цим зробити. Тепер настав час, і це буде зроблено!!!" - зазначив він.
Що передувало?
- Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп анонсував запровадження з 1 лютого мит проти низки європейських країн, які не згодні з його позицією щодо Гренландії.
- Лідери ЄС та Великої Британії відреагували на наміри президента США Дональда Трампа запровадити мита на низку європейських держав через їхню позицію щодо Гренландії.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
У 1867 році, після купівлі Аляски у Росії, тодішній держсекретар США Вільям Г. Сьюард вів переговори про купівлю Гренландії у Данії, але не зміг домовитися.
У 1946 році США запропонували заплатити 100 млн доларів (на сьогодні це 1,2 млрд доларів) за цю територію, вважаючи, що вона є життєво важливою для національної безпеки Америки, але данський уряд відмовився.
Трамп також намагався купити Гренландію під час свого першого терміну. І Данія, і уряд Гренландії відхилили пропозицію 2019 року, заявивши: "Гренландія не продається".
Ось так потрібно робити сделку.
Тепер Гренландію.
(с) Д.Дж.Трамп.
в Німеччині
та просто повиганяйте всіх кацапів на родіну
і позбудетесь.
а ворог для вільного світу?
Доречі,він правий,коли звинувачує
Европу в бездіяльності що стосується
захисту та безпеки.Европа дійсно,
повинна давати Україні в рази
більше допомоги,адже диктаторські
режими піднімають свого хвоста
на планеті.
Ой! Наоборот!
Загалом вони мали передати Україні 19 бортів, більша частина з яких вже на озброєнні в ПС ЗСУ."
В що саме для захисту від русні за цей час зробив помаранчевий дід якому ти тут влаштовуєш публічну феляцію? Розстелив червону доріжку? Відклав введення санкцій? Пообіцяв шматки української території?
Чи ти думаєш йому буде не ***** коли русня полізе на Сувалки.
Ти ж тоді прибіжиш з простягнутою рукою до тих саме європейців яких тут обсераєш. 🤡
Яку я сам вигадав, а тільки розраховували на підтримку від НАТО, куди і входять США. А ось коли я приєднанаю їх до себе, тоді вже НАТО допоможе. Дебіл, тобі так кортить бути похожим на ху...ло, що ти готовий принизити США. Рано чи пізно ви всі здохніте і все повернеться як було.
Маленька війна чи роздмухання такої війни - ось воно, рішення!!!
война не на своей территории, тем более маленькая, никак не отменит выборы, пример вьетнамская война
Купив Євро....
Трамп угрожает Дании и Норвегии за то, что ему не вручили Нобелевскую премию мира.
Не знаю, здесь прям хочется передать привет всем, кто рассказывал про левачка Байдена, про то, что главное - это чтобы Netflix ЛГБТ-фильмы перестал снимать… Кстати, перестал?
И я ещё понимаю, если бы реально голосовали за кота в мешке, это было бы простительно, мол, ну не знали… Но здесь же всё было изначально понятно. Те, кто следил, кричали об этом… Просто нет слов.
И хочется сказать, мол, люди, начинайте интересоваться политикой, и геополитикой в первую очередь, пока не поздно. Но, ****, уже поздно.