2 921 12

Бессент про Гренландію: США демонструють силу, а європейці - слабкість

Бессент про мита щодо Росії

Глава Мінфіну США Скот Бессент вважає, що боротьба за Арктику з часом стане реальністю, тому необхідність американського контролю над Гренландією відповідає стратегічним інтересам США.

Про це він заявив в ефірі NBC, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

"Європейські лідери змінять свою думку і зрозуміють, що їм потрібно бути під "парасолькою безпеки" США. Що сталося б в Україні, якби США припинили свою підтримку? Усе б розвалилося.

Щоб ви розуміли: з 1980 року військові витрати США порівняно з витратами НАТО - ми витратили на 22 трильйони доларів більше, ніж європейці. Ми - це "мир через силу". І європейці зараз лише намагаються нас наздогнати", - наголосив міністр.

За словами Бессента, Трамп твердо переконаний, що США не можуть перекладати питання власної безпеки на інших.

"Дозвольте я скажу, що станеться - можливо, не наступного року і не за п'ять років, але з часом боротьба за Арктику стане реальністю", - наголосив очільник Мінфіну США.

"Якби стався напад на Гренландію з боку Росії чи будь-кого іншого, ми б опинилися втягнутими в цей конфлікт. Тому краще зараз - "мир через силу". Зробимо її частиною Сполучених Штатів, і тоді конфлікту не буде.

Тому що наразі Сполучені Штати - це найактивніша країна у світі, найсильніша країна у світі. Європейці демонструють слабкість, а США - силу", - додав Бессент.

Міністр нагадав, що США під час свого першого президентського терміну казав європейцям, що не варто будувати "Північний потік-2" та покладатися на російську нафту.

"І вгадайте що? Що фінансує зусилля Росії проти України? Європейські закупівлі російської нафти. Тому Америка повинна мати контроль (над Гренландією. - Ред.)", - підсумував Бессент.

Що передувало?

  • Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп анонсував запровадження з 1 лютого мит проти низки європейських країн, які не згодні з його позицією щодо Гренландії.
  • Лідери ЄС та Великої Британії відреагували на наміри президента США Дональда Трампа запровадити мита на низку європейських держав через їхню позицію щодо Гренландії.

Топ коментарі
Моцний *******, відбирая у шмаркача цукерку.
Сила демонструється на тих, хто може і готовий дати відкоша.
На прикладі Ірану та русні ми вже бачили, чого та "сила" вартує.
19.01.2026 06:22 Відповісти
все дуже просто ,руда скотина виконує забаганки пуйла - розвалити НАТО
19.01.2026 06:29 Відповісти
Європейці забрали свої війська ( 10 чоловік) із Гренландії. Щоб Трамп не заявив про ЗАГРОЗУ НАПАДУ на США!
19.01.2026 07:12 Відповісти
19.01.2026 06:22 Відповісти
19.01.2026 06:29 Відповісти
Сенат і Конгрес поставить банду рудого на місце
19.01.2026 06:31 Відповісти
Демократи в Сенаті США пообіцяли представити законопроект про блокування нових мит проти країн Європи через Гренландію.
Зараз у республіканців 53 з 100 місць у Сенаті та 218 з 435 місць у Палаті представників.
Таким чином однопартійці Трампа контролюють обидві палати Конгресу США.

Однак незадоволення планами Трампа вже висловив і ряд політиків-республіканців.
19.01.2026 06:34 Відповісти
Найогидніша кліка при владі у США за останні 40 років...
19.01.2026 06:45 Відповісти
19.01.2026 07:12 Відповісти
силу???сильно сосет у пуйла,это да..правда
19.01.2026 07:54 Відповісти
Ну, про європейців він сказав правду
19.01.2026 07:57 Відповісти
Дивне партнерство, США викормили Китай та рашку, щоб обікрасти Европу?
19.01.2026 10:53 Відповісти
А як назвати те, що сша демонструє до рашки? Де там сила? А до ірану та китаю? Ви казли-бєспрєдєльщікі і *********.
19.01.2026 11:23 Відповісти
Ганьба через слабкість по-американські!
19.01.2026 11:54 Відповісти
Бамболейо))) крім продати бакси - куплю я певно і мішок солі. Це все пахне світовою сракою
