Бессент про Гренландію: США демонструють силу, а європейці - слабкість
Глава Мінфіну США Скот Бессент вважає, що боротьба за Арктику з часом стане реальністю, тому необхідність американського контролю над Гренландією відповідає стратегічним інтересам США.
Про це він заявив в ефірі NBC, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Європейські лідери змінять свою думку і зрозуміють, що їм потрібно бути під "парасолькою безпеки" США. Що сталося б в Україні, якби США припинили свою підтримку? Усе б розвалилося.
Щоб ви розуміли: з 1980 року військові витрати США порівняно з витратами НАТО - ми витратили на 22 трильйони доларів більше, ніж європейці. Ми - це "мир через силу". І європейці зараз лише намагаються нас наздогнати", - наголосив міністр.
За словами Бессента, Трамп твердо переконаний, що США не можуть перекладати питання власної безпеки на інших.
"Дозвольте я скажу, що станеться - можливо, не наступного року і не за п'ять років, але з часом боротьба за Арктику стане реальністю", - наголосив очільник Мінфіну США.
Мир через силу
"Якби стався напад на Гренландію з боку Росії чи будь-кого іншого, ми б опинилися втягнутими в цей конфлікт. Тому краще зараз - "мир через силу". Зробимо її частиною Сполучених Штатів, і тоді конфлікту не буде.
Тому що наразі Сполучені Штати - це найактивніша країна у світі, найсильніша країна у світі. Європейці демонструють слабкість, а США - силу", - додав Бессент.
Міністр нагадав, що США під час свого першого президентського терміну казав європейцям, що не варто будувати "Північний потік-2" та покладатися на російську нафту.
"І вгадайте що? Що фінансує зусилля Росії проти України? Європейські закупівлі російської нафти. Тому Америка повинна мати контроль (над Гренландією. - Ред.)", - підсумував Бессент.
Що передувало?
- Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп анонсував запровадження з 1 лютого мит проти низки європейських країн, які не згодні з його позицією щодо Гренландії.
- Лідери ЄС та Великої Британії відреагували на наміри президента США Дональда Трампа запровадити мита на низку європейських держав через їхню позицію щодо Гренландії.
Сила демонструється на тих, хто може і готовий дати відкоша.
На прикладі Ірану та русні ми вже бачили, чого та "сила" вартує.
Зараз у республіканців 53 з 100 місць у Сенаті та 218 з 435 місць у Палаті представників.
Таким чином однопартійці Трампа контролюють обидві палати Конгресу США.
Однак незадоволення планами Трампа вже висловив і ряд політиків-республіканців.