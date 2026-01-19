Бессент про Гренландію: США демонструють силу, а європейці - слабкість

Глава Мінфіну США Скот Бессент вважає, що боротьба за Арктику з часом стане реальністю, тому необхідність американського контролю над Гренландією відповідає стратегічним інтересам США.

Про це він заявив в ефірі NBC, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

"Європейські лідери змінять свою думку і зрозуміють, що їм потрібно бути під "парасолькою безпеки" США. Що сталося б в Україні, якби США припинили свою підтримку? Усе б розвалилося.

Щоб ви розуміли: з 1980 року військові витрати США порівняно з витратами НАТО - ми витратили на 22 трильйони доларів більше, ніж європейці. Ми - це "мир через силу". І європейці зараз лише намагаються нас наздогнати", - наголосив міністр.

За словами Бессента, Трамп твердо переконаний, що США не можуть перекладати питання власної безпеки на інших.

"Дозвольте я скажу, що станеться - можливо, не наступного року і не за п'ять років, але з часом боротьба за Арктику стане реальністю", - наголосив очільник Мінфіну США.

Мир через силу

"Якби стався напад на Гренландію з боку Росії чи будь-кого іншого, ми б опинилися втягнутими в цей конфлікт. Тому краще зараз - "мир через силу". Зробимо її частиною Сполучених Штатів, і тоді конфлікту не буде.

Тому що наразі Сполучені Штати - це найактивніша країна у світі, найсильніша країна у світі. Європейці демонструють слабкість, а США - силу", - додав Бессент.

Міністр нагадав, що США під час свого першого президентського терміну казав європейцям, що не варто будувати "Північний потік-2" та покладатися на російську нафту.

"І вгадайте що? Що фінансує зусилля Росії проти України? Європейські закупівлі російської нафти. Тому Америка повинна мати контроль (над Гренландією. - Ред.)", - підсумував Бессент.

Що передувало?

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп анонсував запровадження з 1 лютого мит проти низки європейських країн, які не згодні з його позицією щодо Гренландії.

Лідери ЄС та Великої Британії відреагували на наміри президента США Дональда Трампа запровадити мита на низку європейських держав через їхню позицію щодо Гренландії.

