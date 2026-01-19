Бессент о Гренландии: США демонстрируют силу, а европейцы - слабость
Глава Минфина США Скотт Бессент считает, что борьба за Арктику со временем станет реальностью, поэтому необходимость американского контроля над Гренландией соответствует стратегическим интересам США.
Об этом он заявил в эфире NBC, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Европейские лидеры изменят свое мнение и поймут, что им нужно быть под "зонтиком безопасности" США. Что произошло бы в Украине, если бы США прекратили свою поддержку? Все бы развалилось.
Чтобы вы понимали: с 1980 года военные расходы США по сравнению с расходами НАТО - мы потратили на 22 триллиона долларов больше, чем европейцы. Мы - это "мир через силу". И европейцы сейчас только пытаются нас догнать", - подчеркнул министр.
По словам Бессента, Трамп твердо убежден, что США не могут перекладывать вопросы собственной безопасности на других.
"Позвольте я скажу, что произойдет - возможно, не в следующем году и не через пять лет, но со временем борьба за Арктику станет реальностью", - подчеркнул глава Минфина США.
Мир через силу
"Если бы произошло нападение на Гренландию со стороны России или кого-либо еще, мы бы оказались втянутыми в этот конфликт. Поэтому лучше сейчас - "мир через силу". Сделаем ее частью Соединенных Штатов, и тогда конфликта не будет.
Потому что сейчас Соединенные Штаты - это самая активная страна в мире, самая сильная страна в мире. Европейцы демонстрируют слабость, а США - силу", - добавил Бессент.
Министр напомнил, что США во время своего первого президентского срока говорил европейцам, что не стоит строить "Северный поток-2" и полагаться на российскую нефть.
"И угадайте что? Что финансирует усилия России против Украины? Европейские закупки российской нефти. Поэтому Америка должна иметь контроль (над Гренландией. - Ред.)", - подытожил Бессент.
Что предшествовало?
- Напомним, что президент США Дональд Трамп анонсировал введение с 1 февраля пошлин против ряда европейских стран, которые не согласны с его позицией по Гренландии.
- Лидеры ЕС и Великобритании отреагировали на намерения президента США Дональда Трампа ввести пошлины на ряд европейских государств из-за их позиции по Гренландии.
Сила демонструється на тих, хто може і готовий дати відкоша.
На прикладі Ірану та русні ми вже бачили, чого та "сила" вартує.
Зараз у республіканців 53 з 100 місць у Сенаті та 218 з 435 місць у Палаті представників.
Таким чином однопартійці Трампа контролюють обидві палати Конгресу США.
Однак незадоволення планами Трампа вже висловив і ряд політиків-республіканців.