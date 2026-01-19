РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10035 посетителей онлайн
Новости Контроль США над Гренландией
2 072 8

Бессент о Гренландии: США демонстрируют силу, а европейцы - слабость

У Трампа объяснили желание контроля над Гренландией

Глава Минфина США Скотт Бессент считает, что борьба за Арктику со временем станет реальностью, поэтому необходимость американского контроля над Гренландией соответствует стратегическим интересам США.

Об этом он заявил в эфире NBC, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Европейские лидеры изменят свое мнение и поймут, что им нужно быть под "зонтиком безопасности" США. Что произошло бы в Украине, если бы США прекратили свою поддержку? Все бы развалилось.

Читайте также: "Гренландия не продается": в Дании прошли протесты против угроз Трампа захватить остров. ФОТОрепортаж

Чтобы вы понимали: с 1980 года военные расходы США по сравнению с расходами НАТО - мы потратили на 22 триллиона долларов больше, чем европейцы. Мы - это "мир через силу". И европейцы сейчас только пытаются нас догнать", - подчеркнул министр.

По словам Бессента, Трамп твердо убежден, что США не могут перекладывать вопросы собственной безопасности на других.

"Позвольте я скажу, что произойдет - возможно, не в следующем году и не через пять лет, но со временем борьба за Арктику станет реальностью", - подчеркнул глава Минфина США.

Мир через силу

"Если бы произошло нападение на Гренландию со стороны России или кого-либо еще, мы бы оказались втянутыми в этот конфликт. Поэтому лучше сейчас - "мир через силу". Сделаем ее частью Соединенных Штатов, и тогда конфликта не будет.

Читайте также: Каллас отреагировала на таможенные угрозы Трампа: Споры между союзниками играют на руку РФ и Китаю

Потому что сейчас Соединенные Штаты - это самая активная страна в мире, самая сильная страна в мире. Европейцы демонстрируют слабость, а США - силу", - добавил Бессент.

Министр напомнил, что США во время своего первого президентского срока говорил европейцам, что не стоит строить "Северный поток-2" и полагаться на российскую нефть.

"И угадайте что? Что финансирует усилия России против Украины? Европейские закупки российской нефти. Поэтому Америка должна иметь контроль (над Гренландией. - Ред.)", - подытожил Бессент.

Читайте: ЕС рассматривает введение тарифов против США на 93 млрд евро, - FT

Что предшествовало?

  • Напомним, что президент США Дональд Трамп анонсировал введение с 1 февраля пошлин против ряда европейских стран, которые не согласны с его позицией по Гренландии.
  • Лидеры ЕС и Великобритании отреагировали на намерения президента США Дональда Трампа ввести пошлины на ряд европейских государств из-за их позиции по Гренландии.

Читайте: В Конгрессе США заявили, что могут остановить намерения Трампа в отношении Гренландии

Автор: 

Гренландия (157) США (29005) Скотт Бессент (75)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Моцний *******, відбирая у шмаркача цукерку.
Сила демонструється на тих, хто може і готовий дати відкоша.
На прикладі Ірану та русні ми вже бачили, чого та "сила" вартує.
показать весь комментарий
19.01.2026 06:22 Ответить
все дуже просто ,руда скотина виконує забаганки пуйла - розвалити НАТО
показать весь комментарий
19.01.2026 06:29 Ответить
Сенат і Конгрес поставить банду рудого на місце
показать весь комментарий
19.01.2026 06:31 Ответить
Демократи в Сенаті США пообіцяли представити законопроект про блокування нових мит проти країн Європи через Гренландію.
Зараз у республіканців 53 з 100 місць у Сенаті та 218 з 435 місць у Палаті представників.
Таким чином однопартійці Трампа контролюють обидві палати Конгресу США.

Однак незадоволення планами Трампа вже висловив і ряд політиків-республіканців.
показать весь комментарий
19.01.2026 06:34 Ответить
Найогидніша кліка при владі у США за останні 40 років...
показать весь комментарий
19.01.2026 06:45 Ответить
Європейці забрали свої війська ( 10 чоловік) із Гренландії. Щоб Трамп не заявив про ЗАГРОЗУ НАПАДУ на США!
показать весь комментарий
19.01.2026 07:12 Ответить
силу???сильно сосет у пуйла,это да..правда
показать весь комментарий
19.01.2026 07:54 Ответить
Ну, про європейців він сказав правду
показать весь комментарий
19.01.2026 07:57 Ответить
 
 