В Конгрессе США заявили, что могут остановить намерения Трампа в отношении Гренландии
В Конгрессе США заявили о готовности применить свои полномочия, чтобы помешать президенту США Дональду Трампу осуществить какие-либо односторонние действия по захвату Гренландии.
Об этом пишет Politico, передает Цензор.НЕТ.
Что говорят в Конгрессе?
Американская сенатор-республиканка Лиза Мурковски резко отреагировала на территориальные притязания Трампа в отношении Гренландии.
Выступая перед журналистами в Копенгагене после участия в двухпартийной делегации американских чиновников, которые встретились с датскими и гренландскими чиновниками, Мурковски заявила, что "важное сообщение, которое должны понять жители Королевства Дания" - то, что в США есть три ветви власти.
Мурковски - жительница Аляски, которая регулярно критикует президента США.
"В Конгрессе мы располагаем инструментами, предусмотренными конституционными полномочиями, которые касаются именно полномочий по распоряжению бюджетом через ассигнования", - подчеркнула политик.
Мурковски добавила, что Гренландия должна рассматриваться как "союзник", а не как "актив".
Сенатор-демократ Крис Куонс, который также участвовал в визите, заявил, что будет продвигать законодательство, которое ограничит полномочия Трампа действовать единолично.
Что предшествовало?
- Ранее президент США Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри специальным посланником Соединенных Штатов в Гренландии.
- В Дании обратились к Соединенным Штатам с призывом соблюдать принцип уважения территориальной целостности страны после решения президента Дональда Трампа назначить специального посланника в Гренландии.
- Трамп сказал, что США нужна Гренландия для обороны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вторая мировая Холодная 1951 потом почва готовилась при Обаме и сейчас Трамп просто продолжает начатое
Трампоїд знову реднеків і шаманів приведе на штурм ))
Пока шо этого не видно.
примітно, що все в якомусь майбутньому
черговий урок для нашого "вищого політичного керівництва"