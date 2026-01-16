В Конгрессе США заявили, что могут остановить намерения Трампа в отношении Гренландии

В Конгрессе США заявили о готовности применить свои полномочия, чтобы помешать президенту США Дональду Трампу осуществить какие-либо односторонние действия по захвату Гренландии.

Об этом пишет Politico

Что говорят в Конгрессе?

Американская сенатор-республиканка Лиза Мурковски резко отреагировала на территориальные притязания Трампа в отношении Гренландии.

Выступая перед журналистами в Копенгагене после участия в двухпартийной делегации американских чиновников, которые встретились с датскими и гренландскими чиновниками, Мурковски заявила, что "важное сообщение, которое должны понять жители Королевства Дания" - то, что в США есть три ветви власти.

Мурковски - жительница Аляски, которая регулярно критикует президента США.

"В Конгрессе мы располагаем инструментами, предусмотренными конституционными полномочиями, которые касаются именно полномочий по распоряжению бюджетом через ассигнования", - подчеркнула политик.

Мурковски добавила, что Гренландия должна рассматриваться как "союзник", а не как "актив".

Сенатор-демократ Крис Куонс, который также участвовал в визите, заявил, что будет продвигать законодательство, которое ограничит полномочия Трампа действовать единолично.

Что предшествовало?

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри специальным посланником Соединенных Штатов в Гренландии.

В Дании обратились к Соединенным Штатам с призывом соблюдать принцип уважения территориальной целостности страны после решения президента Дональда Трампа назначить специального посланника в Гренландии.

Трамп сказал, что США нужна Гренландия для обороны.

