Контроль США над Гренландией
1 718 15

В Конгрессе США заявили, что могут остановить намерения Трампа в отношении Гренландии

Трамп

В Конгрессе США заявили о готовности применить свои полномочия, чтобы помешать президенту США Дональду Трампу осуществить какие-либо односторонние действия по захвату Гренландии.

Об этом пишет Politico, передает Цензор.НЕТ.

Что говорят в Конгрессе?

Американская сенатор-республиканка Лиза Мурковски резко отреагировала на территориальные притязания Трампа в отношении Гренландии.

Выступая перед журналистами в Копенгагене после участия в двухпартийной делегации американских чиновников, которые встретились с датскими и гренландскими чиновниками, Мурковски заявила, что "важное сообщение, которое должны понять жители Королевства Дания" - то, что в США есть три ветви власти.

Мурковски - жительница Аляски, которая регулярно критикует президента США.

"В Конгрессе мы располагаем инструментами, предусмотренными конституционными полномочиями, которые касаются именно полномочий по распоряжению бюджетом через ассигнования", - подчеркнула политик.

Мурковски добавила, что Гренландия должна рассматриваться как "союзник", а не как "актив".

Сенатор-демократ Крис Куонс, который также участвовал в визите, заявил, что будет продвигать законодательство, которое ограничит полномочия Трампа действовать единолично.

Что предшествовало?

  • Ранее президент США Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри специальным посланником Соединенных Штатов в Гренландии.
  • В Дании обратились к Соединенным Штатам с призывом соблюдать принцип уважения территориальной целостности страны после решения президента Дональда Трампа назначить специального посланника в Гренландии.
  • Трамп сказал, что США нужна Гренландия для обороны.

Гренландия (150) Конгресс США (1287) США (28987) Трамп Дональд (7479)
