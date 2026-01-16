У Конгресі США заявили, що можуть зупинити наміри Трампа щодо Гренландії
У Конгресі США заявили про готовність застосувати свої повноваження, щоб завадити президенту США Дональду Трампу здійснити будь-які односторонні дії щодо захоплення Гренландії.
Про це пише Politico, передає Цензор.НЕТ.
Що кажуть у Конгресі?
Американська сенаторка-республіканка Ліза Мурковскі різко відреагувала на територіальні зазіхання Трампа щодо Гренландії.
Виступаючи перед журналістами в Копенгагені після участі у двопартійній делегації американських посадовців, які зустрілися з данськими та гренландськими чиновниками, Мурковскі заявила, що "важливе повідомлення, яке повинні зрозуміти жителі Королівства Данія" –– те, що в США є три гілки влади.
Мурковскі — жителька Аляски, яка регулярно критикує президента США.
"У Конгресі ми маємо у своєму розпорядженні інструменти, передбачені конституційними повноваженнями, які стосуються саме повноважень щодо розпорядження бюджетом через асигнування", - наголосила політикиня.
Мурковскі додала, що Гренландія повинна розглядатися як "союзник", а не як "актив".
Сенатор-демократ Кріс Куонс, який також брав участь у візиті, заявив, що буде просувати законодавство, яке обмежить повноваження Трампа діяти одноосібно.
Що передувало?
- Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про призначення губернатора штату Луїзіана Джеффа Лендрі спеціальним посланцем Сполучених Штатів у Гренландії.
- У Данії звернулися до Сполучених Штатів із закликом дотримуватися принципу поваги до територіальної цілісності країни після рішення президента Дональда Трампа призначити спеціального посланця у Гренландії.
- Трамп сказав, що США потрібна Гренландія для оборони.
Вторая мировая Холодная 1951 потом почва готовилась при Обаме и сейчас Трамп просто продолжает начатое
Трампоїд знову реднеків і шаманів приведе на штурм ))
Пока шо этого не видно.
Про бунт республіканців в Сенаті .
примітно, що все в якомусь майбутньому
черговий урок для нашого "вищого політичного керівництва"