У Конгресі США заявили, що можуть зупинити наміри Трампа щодо Гренландії

У Конгресі США заявили про готовність застосувати свої повноваження, щоб завадити президенту США Дональду Трампу здійснити будь-які односторонні дії щодо захоплення Гренландії.

Про це пише Politico, передає Цензор.НЕТ.

Що кажуть у Конгресі?

Американська сенаторка-республіканка Ліза Мурковскі різко відреагувала на територіальні зазіхання Трампа щодо Гренландії.

Виступаючи перед журналістами в Копенгагені після участі у двопартійній делегації американських посадовців, які зустрілися з данськими та гренландськими чиновниками, Мурковскі заявила, що "важливе повідомлення, яке повинні зрозуміти жителі Королівства Данія" –– те, що в США є три гілки влади.

Мурковскі — жителька Аляски, яка регулярно критикує президента США.

"У Конгресі ми маємо у своєму розпорядженні інструменти, передбачені конституційними повноваженнями, які стосуються саме повноважень щодо розпорядження бюджетом через асигнування", - наголосила політикиня.

Мурковскі додала, що Гренландія повинна розглядатися як "союзник", а не як "актив".

Сенатор-демократ Кріс Куонс, який також брав участь у візиті, заявив, що буде просувати законодавство, яке обмежить повноваження Трампа діяти одноосібно.

Що передувало?

  • Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про призначення губернатора штату Луїзіана Джеффа Лендрі спеціальним посланцем Сполучених Штатів у Гренландії.
  • У Данії звернулися до Сполучених Штатів із закликом дотримуватися принципу поваги до територіальної цілісності країни після рішення президента Дональда Трампа призначити спеціального посланця у Гренландії.
  • Трамп сказав, що США потрібна Гренландія для оборони.

ну хтось повиннен зупинити цього самодура трампа🤠 ...
16.01.2026 21:41 Відповісти
16.01.2026 21:58 Відповісти
Пишуть що в Чечні переполох , Адамка сьогодні попав в ДТП і лежить в реанімації ледве живий . .
16.01.2026 22:21 Відповісти
Забере і правильно зробить.. Діло часу
16.01.2026 22:11 Відповісти
73% не вірять так само як і не вірили про напад кацапії
17.01.2026 00:45 Відповісти
зачем нести бред про Трампа когда США пытаются присоединить Гренландию с 1860
Вторая мировая Холодная 1951 потом почва готовилась при Обаме и сейчас Трамп просто продолжает начатое
16.01.2026 22:27 Відповісти
я добре знаю цю сторію ... але погрожувати союзникам ?шо США не можуть зробити це самостійно ,це точно бред ...
16.01.2026 22:52 Відповісти
Насправді там трохи інша історія. США знаходились у Гренландії з початку Другої світової і до 1951-го року. З Гренландії вони драпанули самі, коли зрозуміли, що утримуватися тут дуже дорого, а вигоди ніякої нема. Вони просто сказали данцям: " Щасливо залишатися, ми пішли. А вам - гарного настрою!". І тоді данці впросили їх залишитись для оборони, зобов'язавшись взяти на себе утримання цивільної ініраструктури.Боло підписано угоду про аійськовий захист острова з боку США і дві військові бази. Зараз, до речі залишилась лише одна. Вже пізніше на Гренландії були знайдені корисні копалини, після чого інтерес Штатів до острова значно зріс.
16.01.2026 23:48 Відповісти
Этому рыжему сионисту все позволено. Так что пора гренландцам жиреть, чтобы стать похожими на американцев.
16.01.2026 23:28 Відповісти
Дід розбушувався...
16.01.2026 21:42 Відповісти
Могут и остановят разные слова
16.01.2026 21:43 Відповісти
Томас Крукс 2,0
16.01.2026 21:45 Відповісти
Тоді буде імператорська диктатура 😂
Трампоїд знову реднеків і шаманів приведе на штурм ))
16.01.2026 21:47 Відповісти
...те, що в США є три гілки влади. Джерело: https://censor.net/ua/n3595863
Пока шо этого не видно.
16.01.2026 21:49 Відповісти
Схоже, там влади неиає взагалі. Є свавілля рудого маньяка.
16.01.2026 23:49 Відповісти
Дайте йому премію дебіла та нехай тішиться старий кандидат на альцгемер.
16.01.2026 21:52 Відповісти
16.01.2026 21:58 Відповісти
Пишуть що в Чечні переполох , Адамка сьогодні попав в ДТП і лежить в реанімації ледве живий . .
16.01.2026 22:21 Відповісти
там сімейка живуча....
17.01.2026 01:34 Відповісти
Та щось вони усі здихають-здихають, але ніяк не здохнуть. Мабуть регулярно розбирають родичів на органи.
17.01.2026 10:06 Відповісти
КишкА тонка в цього Конгреса шоб на Трампа батон крошити
16.01.2026 21:59 Відповісти
Я думаю є
16.01.2026 22:03 Відповісти
Весь конгресс да и все лидеры так называемого западного мира в кармане у соплеменников миндича-эпштейна. Не зря столько педофильского компромата на них собирали. Так что да, у конгресса кишка тонка. В этом Валентин прав.
16.01.2026 23:29 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=0DCewWHmlZs

Про бунт республіканців в Сенаті .
17.01.2026 01:51 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=WQ4AYNx57Bk&t=1505s

Сумасшедшие Штаты Америки - новини читає живцем з сайтів Юрій Рашкін . 4 год тому

"КишкА тонка в цього Конгреса..."- тут теж про це й багато цікавого ще
17.01.2026 00:59 Відповісти
"повинна розглядатися" і "буде просувати законодавство, яке обмежить повноваження Трампа" Джерело: https://censor.net/ua/n3595863
примітно, що все в якомусь майбутньому
черговий урок для нашого "вищого політичного керівництва"
16.01.2026 22:13 Відповісти
Ну нарешті.
16.01.2026 23:20 Відповісти
Останнім часом складається враження, що в США взагалі немає ніякої влади, крім цього старого напівйо...нутого йолопа.
16.01.2026 23:49 Відповісти
 
 