У Конгресі США заявили, що можуть зупинити наміри Трампа щодо Гренландії

У Конгресі США заявили про готовність застосувати свої повноваження, щоб завадити президенту США Дональду Трампу здійснити будь-які односторонні дії щодо захоплення Гренландії.

Про це пише Politico, передає Цензор.НЕТ.

Що кажуть у Конгресі?

Американська сенаторка-республіканка Ліза Мурковскі різко відреагувала на територіальні зазіхання Трампа щодо Гренландії.

Виступаючи перед журналістами в Копенгагені після участі у двопартійній делегації американських посадовців, які зустрілися з данськими та гренландськими чиновниками, Мурковскі заявила, що "важливе повідомлення, яке повинні зрозуміти жителі Королівства Данія" –– те, що в США є три гілки влади.

Мурковскі — жителька Аляски, яка регулярно критикує президента США.

"У Конгресі ми маємо у своєму розпорядженні інструменти, передбачені конституційними повноваженнями, які стосуються саме повноважень щодо розпорядження бюджетом через асигнування", - наголосила політикиня.

Мурковскі додала, що Гренландія повинна розглядатися як "союзник", а не як "актив".

Сенатор-демократ Кріс Куонс, який також брав участь у візиті, заявив, що буде просувати законодавство, яке обмежить повноваження Трампа діяти одноосібно.

Що передувало?

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про призначення губернатора штату Луїзіана Джеффа Лендрі спеціальним посланцем Сполучених Штатів у Гренландії.

У Данії звернулися до Сполучених Штатів із закликом дотримуватися принципу поваги до територіальної цілісності країни після рішення президента Дональда Трампа призначити спеціального посланця у Гренландії.

Трамп сказав, що США потрібна Гренландія для оборони.

