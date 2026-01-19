Дания и Гренландия предлагают развернуть на острове миссию НАТО, Рютте поддержал сотрудничество в сфере безопасности
Дания и Гренландия предложили развернуть на острове миссию Североатлантического альянса. В НАТО заявили о сотрудничестве в вопросе коллективной безопасности.
Об этом сказал министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте 19 января, цитирует TV2, передает Цензор.НЕТ.
Предложение
Поульсен отметил, что на встрече с Рютте он и министр иностранных дел Гренландии предложили идею миссии НАТО в Гренландии.
"Марк Рютте внимательно выслушал нас. Как по мне, хорошо, что дискуссия проходит в переговорной комнате, а не в публичном пространстве", - отметил министр.
Реакция НАТО
В посте на платформе X Рютте отметил, что стороны обсудили "важность Арктики, включая Гренландию, для нашей коллективной безопасности". Он добавил, что НАТО будет продолжать сотрудничать с Данией и Гренландией в вопросах безопасности Арктического региона.
Планы США на Гренландию
- В начале января 2025 года Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
- Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
- Глава МИД Дании Расмуссен , в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
- CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.
- Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
- 5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".
- В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.
Дуже мерзенна, неприваблива історія для Данії - як з'ясувалося, з 1966 по 1970 рр. дівчаткам, які проживають у Гренландії, встановлювали внутрішньоматкові спіралі (ВМС) без їх відома чи згоди, - повідомляє The Guardian, Aftershock News та Secretra. На момент процедури деяким із них було лише 12 років. Цікаво і цинічно, що ВМС встановлювалися прямо у школах.
Коментар: таким чином влада Данії, мабуть, домагалася скорочення чисельності населення острова, уточнює Guardian. Шість років тому Найя Ліберт перша заявила, що їй встановили ВМС без її згоди, зробили це під час шкільного медичного огляду. «На материку в Данії вони ніколи б не вчинили так із датськими дівчатками», - стверджує вона. «Це справжнісінька стерилізація дівчаток». Після процедури багато жінок відчували побічні ефекти, такі, як травми матки, дуже сильні болі, кровотечі, інфекції черевної порожнини та довгострокове безпліддя, а деяким довелося видалити матку. Одна з жінок дізналася про свою ВМС лише торік.
«Це трагедія. Історії жінок мене вразили. Група експертів проводить незалежне та неупереджене розслідування», - заявила міністр охорони здоров'я Данії Софі Леді.
Він міг би запропонувати їм за гроші переїхати в Каліфорнію, побудувати там котеджі для них, виплатити за згоду переїзду по 10 млн доларів.
Як кажуть: "В кожній дії є дві причини - справжня, і та, яка гарно звучить".
Але загалом я хотів донести думку, до Данії так само НАСРАТИ на гренландців, як і Трампону...
Це ж треба до такої ницості дійти, виправдовуючи дії збоченого старого пердуна в кріслі президента США.
Тому я і дивуюсь, що він не використав ці факти проти Данії - тут всі козирні карти в нього...