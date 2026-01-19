РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
22698 посетителей онлайн
Новости Контроль США над Гренландией Сотрудничество Дании и Гренландии
1 400 19

Дания и Гренландия предлагают развернуть на острове миссию НАТО, Рютте поддержал сотрудничество в сфере безопасности

Дания и Гренландия предложили развернуть на острове миссию Североатлантического альянса. В НАТО заявили о сотрудничестве в вопросе коллективной безопасности.

Об этом сказал министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте 19 января, цитирует TV2, передает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Предложение

Поульсен отметил, что на встрече с Рютте он и министр иностранных дел Гренландии предложили идею миссии НАТО в Гренландии. 

"Марк Рютте внимательно выслушал нас. Как по мне, хорошо, что дискуссия проходит в переговорной комнате, а не в публичном пространстве", - отметил министр.

Реакция НАТО

В посте на платформе X Рютте отметил, что стороны обсудили "важность Арктики, включая Гренландию, для нашей коллективной безопасности". Он добавил, что НАТО будет продолжать сотрудничать с Данией и Гренландией в вопросах безопасности Арктического региона.

Планы США на Гренландию

  • В начале января 2025 года Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
  • Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
  • Глава МИД Дании Расмуссен , в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
  • CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.
  • Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
  • 5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".
  • В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.

Автор: 

Гренландия (220) Дания (703) НАТО (10569) Рютте Марк (640)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Що, вже запустили пропаганду що данці бажають смерті греландцям?
Це ж треба до такої ницості дійти, виправдовуючи дії збоченого старого пердуна в кріслі президента США.
показать весь комментарий
19.01.2026 20:38 Ответить
+2
Булочки,вони розгорнули
показать весь комментарий
19.01.2026 19:53 Ответить
+2
Британці дадуть 1 людину.
Німці дадуть 5 людей на 3 дні.
Голандці пришлють 5-7 планокурів.
У датчан вже є 2 собачі упряжки.
Так переможуть!!!
показать весь комментарий
19.01.2026 20:01 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Балачки - німці вже розгорнули і зразу згорнули
показать весь комментарий
19.01.2026 19:52 Ответить
Булочки,вони розгорнули
показать весь комментарий
19.01.2026 19:53 Ответить
Сі накаже путлу і трамплу щоб вони одночасно напали: сі на тайвань, трампло - на гренландію, а путло - розбомбило АЕСи
показать весь комментарий
19.01.2026 19:55 Ответить
показать весь комментарий
...а амерiканцi нададуть ще 100000 людей - так точно переможуть...
показать весь комментарий
19.01.2026 20:52 Ответить
Цирк на дроті... Данії потрібен острів з копалинами, чи жителі? Схоже, що жителі не потрібні, і Гренландії варто було би згадати деякі дії Данії, що схожі на ГЕНОЦИД стосовно них...
Дуже мерзенна, неприваблива історія для Данії - як з'ясувалося, з 1966 по 1970 рр. дівчаткам, які проживають у Гренландії, встановлювали внутрішньоматкові спіралі (ВМС) без їх відома чи згоди, - повідомляє The Guardian, Aftershock News та Secretra. На момент процедури деяким із них було лише 12 років. Цікаво і цинічно, що ВМС встановлювалися прямо у школах.
Коментар: таким чином влада Данії, мабуть, домагалася скорочення чисельності населення острова, уточнює Guardian. Шість років тому Найя Ліберт перша заявила, що їй встановили ВМС без її згоди, зробили це під час шкільного медичного огляду. «На материку в Данії вони ніколи б не вчинили так із датськими дівчатками», - стверджує вона. «Це справжнісінька стерилізація дівчаток». Після процедури багато жінок відчували побічні ефекти, такі, як травми матки, дуже сильні болі, кровотечі, інфекції черевної порожнини та довгострокове безпліддя, а деяким довелося видалити матку. Одна з жінок дізналася про свою ВМС лише торік.
«Це трагедія. Історії жінок мене вразили. Група експертів проводить незалежне та неупереджене розслідування», - заявила міністр охорони здоров'я Данії Софі Леді.
показать весь комментарий
19.01.2026 20:04 Ответить
Війни завжди велись за території. Чи дименційному діду потрібні мешканці Гренландії?
Він міг би запропонувати їм за гроші переїхати в Каліфорнію, побудувати там котеджі для них, виплатити за згоду переїзду по 10 млн доларів.
показать весь комментарий
19.01.2026 20:09 Ответить
Власне, так міг зробити і пуйло - забрати луганчан та донбасян, але...
Як кажуть: "В кожній дії є дві причини - справжня, і та, яка гарно звучить".
Але загалом я хотів донести думку, до Данії так само НАСРАТИ на гренландців, як і Трампону...
показать весь комментарий
19.01.2026 20:40 Ответить
показать весь комментарий
Ця тема - геноциду гренландців, підіймалась, коли Трампон ще не був президентом.
Тому я і дивуюсь, що він не використав ці факти проти Данії - тут всі козирні карти в нього...
показать весь комментарий
19.01.2026 20:42 Ответить
Які карти можуть бути у дебіла. І його пропагандистів.
показать весь комментарий
19.01.2026 20:48 Ответить
Ну, він же постйно несе пургу про якісь карти...
показать весь комментарий
19.01.2026 20:53 Ответить
Трам хоче бути як )(уйло.
показать весь комментарий
19.01.2026 20:09 Ответить
ОБСЄ туди направте. Вони профі, побачать США ще коли ті порти свої залишать.

показать весь комментарий
19.01.2026 20:10 Ответить
НАТО защищается от НАТО - чудны дела твои! Господи!)
показать весь комментарий
19.01.2026 20:15 Ответить
Якщо місія НАТО сформована із військ США, то і Трамп погодиться. Цирк.
показать весь комментарий
19.01.2026 20:18 Ответить
Датчане, ядерное оружие, и решимость его применить против любой миндичной шавки в этом миреза малейшую угрозу Дании . Никакие наты вам не помогут.
показать весь комментарий
19.01.2026 20:34 Ответить
 
 