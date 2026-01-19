Мерц хочет убедить Трампа отказаться от планов по захвату Гренландии
Канцлер Германии Фридрих Мерц надеется на встречу с президентом США Дональдом Трампом в Давосе, чтобы убедить Вашингтон соблюдать территориальную целостность и суверенитет Гренландии и Дании.
Об этом он сказал в общении со СМИ 19 января, цитирует AFP, передает Цензор.НЕТ.
Позиция Мерца
Мерц хочет организовать встречу с Трампом на полях Всемирного экономического форума в Давосе 21 января, где попытается ослабить напряжение, сложившееся из-за претензий Трампа на Гренландию и его тарифных угроз государствам, поддержавшим остров и Данию.
Канцлер заявил, что и Германия, и другие европейские страны хотят "избежать любой эскалации в этом споре, если это возможно".
"Мы просто хотим попробовать решить эту проблему вместе, а американская администрация знает, что у нас тоже есть чем ответить. Я не хотел бы этого, но если будет необходимо –– конечно, мы будем защищать наши европейские интересы, как и национальные интересы Германии", – сказал канцлер ФРГ.
Мерц подчеркнул необходимость соблюдать принципы территориальной целостности и суверенитета Гренландии и Дании.
Планы США на Гренландию
- В начале января 2025 года Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
- Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
- Глава МИД Дании Расмуссен , в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
- CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.
- Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
- 5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".
- В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.
