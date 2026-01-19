РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10437 посетителей онлайн
Новости Контроль США над Гренландией
631 11

Мерц хочет убедить Трампа отказаться от планов по захвату Гренландии

Мерц и Трамп

Канцлер Германии Фридрих Мерц надеется на встречу с президентом США Дональдом Трампом в Давосе, чтобы убедить Вашингтон соблюдать территориальную целостность и суверенитет Гренландии и Дании.

Об этом он сказал в общении со СМИ 19 января, цитирует AFP, передает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Позиция Мерца

Мерц хочет организовать встречу с Трампом на полях Всемирного экономического форума в Давосе 21 января, где попытается ослабить напряжение, сложившееся из-за претензий Трампа на Гренландию и его тарифных угроз государствам, поддержавшим остров и Данию.

Канцлер заявил, что и Германия, и другие европейские страны хотят "избежать любой эскалации в этом споре, если это возможно".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украину на встрече в Давосе оттесняют на второй план из-за Гренландии, - FT

"Мы просто хотим попробовать решить эту проблему вместе, а американская администрация знает, что у нас тоже есть чем ответить. Я не хотел бы этого, но если будет необходимо –– конечно, мы будем защищать наши европейские интересы, как и национальные интересы Германии", – сказал канцлер ФРГ.

Мерц подчеркнул необходимость соблюдать принципы территориальной целостности и суверенитета Гренландии и Дании. 

Планы США на Гренландию

  • В начале января 2025 года Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
  • Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
  • Глава МИД Дании Расмуссен , в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
  • CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.
  • Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
  • 5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".
  • В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.

Читайте также: Бессент о Гренландии: США демонстрируют силу, а европейцы – слабость

Автор: 

Гренландия (169) Трамп Дональд (7498) Фридрих Мерц (356)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Наївний Мерц.Не дав ти нам тауруси а тепер..)))
показать весь комментарий
19.01.2026 16:57 Ответить
+2
Шкода, що свого часу тільки вухо постраждало.
показать весь комментарий
19.01.2026 16:57 Ответить
+1
цю Європу нехер завойовувати - вона сама капітулює
показать весь комментарий
19.01.2026 16:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У Путіна і Трампа ідентична психологія - НАРЦИСИЗМ. Вони переживають від нестачі уваги, як такої... Коли за ними бігають, та вмовляють - їх роздуває від значущості. Коли ігнорують - вони сприймають це, як особисту образу...
Є непогана аналогія: в радянські часи був мультфільм. Назву не пам"ятаю. Там Іван-богатир, і азіатський "бахадур", помінялися завданнями, по визволенню красунь. І Івану прийшлося бороться з джинном. У того була така особливість - він розростався, коли його боялися... Іван заманив його в печеру, а потім удав страшний страх. Джинн "розпух", і виявився нездатним вийти назовні...
показать весь комментарий
19.01.2026 16:37 Ответить
Мерц поза підозрою - німецькі солдати тільки ходом забарились на Гренландію - тудой - сюдой - може сміливо перебалакати
показать весь комментарий
19.01.2026 16:39 Ответить
цю Європу нехер завойовувати - вона сама капітулює
показать весь комментарий
19.01.2026 16:39 Ответить
Трампа треба не переконувати, а відправляти в божевільню. Венс же так хоче стати президентом, ось нехай терміново скликає кабінет міністрів США і не пам'ятаю за якою поправкою до конституції (яку ніколи не застосовували ) визнає Трампа недієздатним (та приймає присягу). За даними ЗМІ, Трамп в листі до короля Норвегії написав, що він приєднуватися до Штатів датську Гренландії, тому що норвезький нобелівський комітет не дав йому премію. Це мені нагадало телевиставу з мого дитинства: в ній головлікар робив обхід в дурдомі, і, передивляючи історію хвороби запитує в одного з пацієнтів: 'Навіщо Ви вдарили когось там калошею по голові?', а той відповідає: 'Тому, що в мене не було парасольки'.
показать весь комментарий
19.01.2026 16:41 Ответить
Губами?
показать весь комментарий
19.01.2026 16:42 Ответить
Тут снайпер нужен. Уговоры и таблетки не помогают.
показать весь комментарий
19.01.2026 16:49 Ответить
Наївний Мерц.Не дав ти нам тауруси а тепер..)))
показать весь комментарий
19.01.2026 16:57 Ответить
Шкода, що свого часу тільки вухо постраждало.
показать весь комментарий
19.01.2026 16:57 Ответить
ну а поки https://x.com/i/status/2012911379762622679
показать весь комментарий
19.01.2026 17:05 Ответить
показать весь комментарий
19.01.2026 17:16 Ответить
 
 