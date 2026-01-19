Канцлер Германии Фридрих Мерц надеется на встречу с президентом США Дональдом Трампом в Давосе, чтобы убедить Вашингтон соблюдать территориальную целостность и суверенитет Гренландии и Дании.

Позиция Мерца

Мерц хочет организовать встречу с Трампом на полях Всемирного экономического форума в Давосе 21 января, где попытается ослабить напряжение, сложившееся из-за претензий Трампа на Гренландию и его тарифных угроз государствам, поддержавшим остров и Данию.

Канцлер заявил, что и Германия, и другие европейские страны хотят "избежать любой эскалации в этом споре, если это возможно".

"Мы просто хотим попробовать решить эту проблему вместе, а американская администрация знает, что у нас тоже есть чем ответить. Я не хотел бы этого, но если будет необходимо –– конечно, мы будем защищать наши европейские интересы, как и национальные интересы Германии", – сказал канцлер ФРГ.

Мерц подчеркнул необходимость соблюдать принципы территориальной целостности и суверенитета Гренландии и Дании.

Планы США на Гренландию

В начале января 2025 года Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".

Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.

Глава МИД Дании Расмуссен , в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.

CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.

Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.

5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".

В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.

