Мерц хоче переконати Трампа відмовитися від планів щодо захоплення Гренландії
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сподівається на зустріч з президентом США Дональдом Трампом у Давосі, щоб переконати Вашингтон дотримуватися територіальної цілісності й суверенітету Гренландії та Данії.
Про це він сказав у спілкуванні зі ЗМІ 19 січня, цитує AFP, передає Цензор.НЕТ.
Позиція Мерца
Мерц хоче організувати зустріч із Трампом на полях Світового економічного форуму у Давосі 21 січня, де спробує послабити напругу, що склалася через претензії Трампа на Гренландію і його тарифні погрози державам, які підтримали острів та Данію.
Канцлер заявив, що і Німеччина, й інші європейські країни хочуть "уникнути будь-якої ескалації у цій суперечці, якщо це можливо".
"Ми просто хочемо спробувати вирішити цю проблему разом, а американська адміністрація знає, що ми також маємо чим відповісти. Я не хотів би цього, але якщо буде потрібно –– звісно, ми будемо захищати наші європейські інтереси, як і національні інтереси Німеччини", - сказав канцлер ФРН.
Мерц наголосив на необхідності дотримуватися принципів територіальної цілісності та суверенітету Гренландії та Данії.
Плани США на Гренландію
- На початку січня 2025 року Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".
- Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.
- Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.
- CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.
- Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.
- 5 березня Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".
- У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.
Ось цей факт про Гренландію мене шокував…
Дуже мерзенна, неприваблива історія для Данії - як з'ясувалося, з 1966 по 1970 рр. дівчаткам, які проживають у Гренландії, встановлювали внутрішньоматкові спіралі (ВМС) без їх відома чи згоди, - повідомляє Theguardian, AftershockNews та Secretra.На момент процедури деяким із них було лише 12 років. Цікаво і цинічно, що ВМС встановлювалися прямо у школах. Коментар: таким чином влада, мабуть, домагалася скорочення чисельності населення острова, уточнює Гардіан. Шість років тому Найя Ліберт перша заявила, що їй встановили ВМС без її згоди, зробили це під час шкільного медичного огляду. "На материку в Данії вони ніколи б не вчинили так із датськими дівчатками", - стверджує вона. "Це справжнісінька стерилізація дівчаток". Після процедури багато жінок відчували побічні ефекти, такі як травми матки, дуже сильні болі, кровотечі, інфекції черевної порожнини та довгострокове безпліддя, а деяким довелося видалити матку. Одна з жінок дізналася про свою ВМС лише торік. "Це трагедія. Історії жінок мене вразили. Група експертів проводить незалежне та неупереджене розслідування", - заявила міністр охорони здоров'я Данії Софі Леді.
