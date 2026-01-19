Мерц хоче переконати Трампа відмовитися від планів щодо захоплення Гренландії

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сподівається на зустріч з президентом США Дональдом Трампом у Давосі, щоб переконати Вашингтон дотримуватися територіальної цілісності й суверенітету Гренландії та Данії.

Про це він сказав у спілкуванні зі ЗМІ 19 січня, цитує AFP, передає Цензор.НЕТ.

Позиція Мерца

Мерц хоче організувати зустріч із Трампом на полях Світового економічного форуму у Давосі 21 січня, де спробує послабити напругу, що склалася через претензії Трампа на Гренландію і його тарифні погрози державам, які підтримали острів та Данію.

Канцлер заявив, що і Німеччина, й інші європейські країни хочуть "уникнути будь-якої ескалації у цій суперечці, якщо це можливо".

"Ми просто хочемо спробувати вирішити цю проблему разом, а американська адміністрація знає, що ми також маємо чим відповісти. Я не хотів би цього, але якщо буде потрібно –– звісно, ми будемо захищати наші європейські інтереси, як і національні інтереси Німеччини", - сказав канцлер ФРН.

Мерц наголосив на необхідності дотримуватися принципів територіальної цілісності та суверенітету Гренландії та Данії.

Плани США на Гренландію

На початку січня 2025 року Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.

CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.

Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.

5 березня Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".

У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.

