Україну на зустрічі в Давосі відсувають на другий план через Гренландію, - FT

Форум у Давосі: Україна на другому плані через Гренландію

Питання гарантій безпеки для України, що мало обговорюватися на форумі у Давосі, відсунули на другий план через Гренландію.

Про це пише Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

Питання України

За даними видання, три дні тому лідери ЄС готувалися провести цей тиждень у Давосі, щоб переконати Трампа пообіцяти гарантії безпеки Україні після завершення війни.

"Сьогодні вони прокидаються, задаючись питанням, чи можуть вони взагалі довіряти його обіцянкам", - пише автор.

Зустріч західних радників з національної безпеки в Давосі сьогодні була спочатку скликана для обговорення України; тепер вона зосередиться на Гренландії.

Лідери ЄС та їхні делегації, які мають зустрітися із Трампом та американськими посадовцями на форумі в Давосі, замінюють тему України.

Один із високопоставлених дипломатів ЄС назвав це "батогом і пряником" - як Брюссель може відповісти на нові мита Трампа, поряд із пропозиціями щодо деескалації.

"Як ви можете сідати за стіл переговорів з цим хлопцем і обговорювати його гарантії безпеки Україні? Ви не можете йому довіряти, якщо не відкинете реальність", - додав дипломат.

Що передувало?

  • Нагадаємо, лідери Італії, Німеччини, Франції, Канади та Великої Британії разом із президенткою Єврокомісії планують зустрітися з президентом США Дональдом Трампом на Всесвітньому економічному форумі у Давосі цього тижня.

От якось байдуже це.
19.01.2026 13:39 Відповісти
Тампон вирішів дістанцюватись від України, створивши проблему Гренландії
19.01.2026 13:40 Відповісти
Трамп вирішив відволікти Європу, щоб не заважала вмовити Україну підписати перемир'я. Хитро дід зробив
19.01.2026 14:20 Відповісти
Навіть до ворожки не ходи - Трамп і відсунув
19.01.2026 13:45 Відповісти
Це вже не вперше рашисти хочуть відрізати Україну від уваги Європи. Першим був напад палестинців на Ізраїль який організували Тромб і *****, після чого Україні різко зменшили постачання зброї.
19.01.2026 13:50 Відповісти
А якого біса єврокуколди обговорюють гарантії безпеки США для України? Коли самі нічого гарантувати не хочуть, тільки щоб язиками ляпати.
19.01.2026 14:02 Відповісти
А чи варто довіряти європартнерам, які залюбки змінили тему України на Гренландії? Все ж таки вона їм ближче до тіла.
19.01.2026 14:12 Відповісти
Знову європейці винуваті. Тільки не підарюги які тиснули щоб відібрати в нас ЯЗ і тепер не дають більше ні копійки на оборону проти рашки і при цьому щимлять країну яка передала нам ВСІ свої САУ.
Мені іноді здається шо дрочери на магасрань це латентні дрочери на русню. Такає їбанута логіка і пошук винних не там де вони є а там де легше когось звинуватити.
19.01.2026 14:18 Відповісти
Було б дивно, аби було б по іншому...
19.01.2026 14:02 Відповісти
Для цього, цей "проект" і запущен кремлем...
19.01.2026 14:12 Відповісти
Так безпека Гренландії треба Європі тут і зараз, а Україна почекає. Там якраз розплановано ще 2-3 рочки війноньки, а може й більше якщо українських людей вистачить.
19.01.2026 14:24 Відповісти
Результат роботи рудого мудила на кремлівського хазяїна.
19.01.2026 15:02 Відповісти
Да Украина уже давно на втором плане. До этого был Израиль, потом Венесуэла, теперь Гренландия, потом ещё что-то. Мы уже как Сирия или условный Судан. Где-то далеко, вечная война, разруха, беженцы, коррупция, но что поделать. Такая жизнь. Пусть аборигены уже сами как-то разруливают. Нам итак много времени уделили и помощи дали. Сказалась близость к ЕС. Были бы где-то в районе средней Азии или Африки никто бы даже и внимания не обратил.
19.01.2026 15:22 Відповісти
 
 