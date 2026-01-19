Україну на зустрічі в Давосі відсувають на другий план через Гренландію, - FT

Питання гарантій безпеки для України, що мало обговорюватися на форумі у Давосі, відсунули на другий план через Гренландію.

Про це пише Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

Питання України

За даними видання, три дні тому лідери ЄС готувалися провести цей тиждень у Давосі, щоб переконати Трампа пообіцяти гарантії безпеки Україні після завершення війни.

"Сьогодні вони прокидаються, задаючись питанням, чи можуть вони взагалі довіряти його обіцянкам", - пише автор.

Зустріч західних радників з національної безпеки в Давосі сьогодні була спочатку скликана для обговорення України; тепер вона зосередиться на Гренландії.

Лідери ЄС та їхні делегації, які мають зустрітися із Трампом та американськими посадовцями на форумі в Давосі, замінюють тему України.

Один із високопоставлених дипломатів ЄС назвав це "батогом і пряником" - як Брюссель може відповісти на нові мита Трампа, поряд із пропозиціями щодо деескалації.

"Як ви можете сідати за стіл переговорів з цим хлопцем і обговорювати його гарантії безпеки Україні? Ви не можете йому довіряти, якщо не відкинете реальність", - додав дипломат.

Що передувало?

Нагадаємо, лідери Італії, Німеччини, Франції, Канади та Великої Британії разом із президенткою Єврокомісії планують зустрітися з президентом США Дональдом Трампом на Всесвітньому економічному форумі у Давосі цього тижня.

