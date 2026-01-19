Трамп "увійде в історію" у разі контролю США над Гренландією, - Пєсков

У Кремлі погодилися з оцінками експертів, що президент США Дональд Трамп може увійти в історію, якщо Гренландія перейде під контроль Сполучених Штатів.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.

За його словами, Кремль аналізує інформацію про події навколо Гренландії та пильно стежить за розвитком ситуації.

"Останніми днями надходить багато тривожної інформації. Ми дуже пильно спостерігаємо. Що стосується наших планів щодо Данії та Гренландії, я залишаю без коментарів", - сказав Пєсков.

Коментуючи думку експертів про те, що приєднання Гренландії до США зробить Трампа історичною фігурою, Пєсков зазначив: "Без обговорення, добре це чи погано, з цими експертами важко не погодитися".

Що передувало?

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп анонсував запровадження з 1 лютого мит проти низки європейських країн, які не згодні з його позицією щодо Гренландії.

Лідери ЄС та Великої Британії відреагували на наміри президента США Дональда Трампа запровадити мита на низку європейських держав через їхню позицію щодо Гренландії.

