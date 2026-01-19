Трамп хоче бачити Гренландію в складі США
Трамп "увійде в історію" у разі контролю США над Гренландією, - Пєсков

пєсков

У Кремлі погодилися з оцінками експертів, що президент США Дональд Трамп може увійти в історію, якщо Гренландія перейде під контроль Сполучених Штатів.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.

За його словами, Кремль аналізує інформацію про події навколо Гренландії та пильно стежить за розвитком ситуації.

"Останніми днями надходить багато тривожної інформації. Ми дуже пильно спостерігаємо. Що стосується наших планів щодо Данії та Гренландії, я залишаю без коментарів", - сказав Пєсков.

Коментуючи думку експертів про те, що приєднання Гренландії до США зробить Трампа історичною фігурою, Пєсков зазначив: "Без обговорення, добре це чи погано, з цими експертами важко не погодитися".

Що передувало?

  • Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп анонсував запровадження з 1 лютого мит проти низки європейських країн, які не згодні з його позицією щодо Гренландії.
  • Лідери ЄС та Великої Британії відреагували на наміри президента США Дональда Трампа запровадити мита на низку європейських держав через їхню позицію щодо Гренландії.

Як Гітлер і ху@ло?
19.01.2026 12:41 Відповісти
Кремлю вигідно вбити клин між США і Європою. Тому Пєсков і виступає в ролі підбурювача Трампа. Ці троє: Пєсков, нарцисизм і маразм Трампа роблять свою справу.
19.01.2026 12:49 Відповісти
Трампа не треба підбурювати - він вже давно підбурений захопити чужу територію.
19.01.2026 12:53 Відповісти
Як новий Герострат-руйнівник НАТО. Погоняло - "Трампут".
19.01.2026 13:27 Відповісти
Типовий підстрикайло: "А ви не подеретесь!"
19.01.2026 12:41 Відповісти
скоріше анусорикайло, по-нашому сраколиз.
19.01.2026 13:33 Відповісти
Не ввійде, а вляпається і не в історію, а в лайно. А загалом - все вірно.
19.01.2026 12:43 Відповісти
Вляпається
19.01.2026 12:43 Відповісти
Лупатий, Додік і так вже вляпався у історію як найгірший та найтупійший през сша а можливо ще і як агент краснов, як і твій плешивий бос - недомірок на лабутенах серушій у валізу, вляпався в історію як неогітлер і навіт гірший за Адіка Гітлера.
19.01.2026 12:44 Відповісти
Герострат теж "увійшов у Історію"... Тільки той спалив лише храм Артеміди, в Ефесі, для того, щоб "Увійти в історію". А Трамп знищує НАТО - для того ж самого...
19.01.2026 12:44 Відповісти
А він і без того вже в історії, там історій на десятьох вистачить
19.01.2026 12:45 Відповісти
В Кремлі заявили, що Путіна запросили до Ради миру Трампа
19.01.2026 12:47 Відповісти
Для кремлівських упирів дії агента Краснова щодо Гренландії - це гарний подарунок для знецінення власної агресії проти України.
19.01.2026 12:47 Відповісти
Двічі бути обраним президентом Штатів це реально місце у світовій історії
19.01.2026 12:47 Відповісти
Спасибо жителям Техаса
За президента -3.14дераса.
19.01.2026 12:50 Відповісти
Це реально місце для історії "про те як у США ідіота двічі обрали президентом ", навіть в Україні до цього ще не додумалися а тільки планують )))))
19.01.2026 12:57 Відповісти
Виявилося, що в америці такі ж ідіоти, як і в Україні, тільки в квадраті. Бо як інакше пояснити, що вдруге обрали це мудило.
19.01.2026 13:10 Відповісти
Це скоріше реале місце у книзі рекордів Гіннеса, перший раз дебіл два рази отримав крісло президента
19.01.2026 13:39 Відповісти
Вони не розуміють що між - вбив 40 людей і поставив рекорд на 100 метрівці є різниця хоча або ввійдуть в історію.

Для них нема моралі - в цьому і біда
19.01.2026 12:52 Відповісти
Усе вони розуміють , саме тому плювати вони хотіли на мораль, а те як світ реагує на їхню аморальність тільки додає їм упевненості у власних силах.
19.01.2026 13:01 Відповісти
Тобто Сосія схвалює наміри Тромба окупувати Гренландію? А як це в'яжеться з заявами Тромба що він це робить щоб захистити Гренландію від Сосії? Залишилось щоб ще Китай, Іран і північна корея підтримали Тромба в захопленні Гренландії. А нарахунок історії так Гітлер і Чикотило тоже ввійшли в ісрорію. Як і ***** війде в історію як *****. Доречі, а де тут поділись ті які верещали що Байден поганий а от Тромб прийде і порядок наведе? А ще шипіли на мене коли я казав що Тромб хоче віддати Україну ***** взамін за те що ***** і ************* підримають Тромба в війні проти Європи і Канади. Тромб уже збирає коаліцію щоб узаконити захоплення Гренландії і ще ряду країн які він хоче захопити. А потім Тромб узаконить і визнає окуповану Україну частиною Сосії. Ще й визнає українців терористами і введе санкції і ембарго на постачання зброї. І Тромбу насрати буде що там і як на українському референдумі і виборах проголосували. Ось все чого Зеля доб'ється своїми переговорами і постійними поїздками до американського фашиста-диктатора. Тому потрібно розривати всі відносини з американським режимом поки не пізно. Бо потім будете ще згадувати сьогоднішню війну як найкращі часи для України
19.01.2026 12:54 Відповісти
"А як це в'яжеться з заявами Тромба що він це робить щоб захистити Гренландію від Сосії? " Так само як таємний пакт молотова-ріббентропа з "визвольною місією " совка ((
19.01.2026 13:03 Відповісти
Вже увійшов, як самий лицемірний і брехливий мерзотник що палить власній країні.
19.01.2026 12:54 Відповісти
Ввійде так що потім не відмиється, ні він ні в цілому США 🤔
19.01.2026 13:01 Відповісти
Ну тут діє принцип що " поки хвалько нахвалиться то будько набудеться" помножений на "після мене хоч потоп "
19.01.2026 13:05 Відповісти
Трамп может войти в историю как первый президент США осуждённый на пожизненное заключение ну а на болотах будет всё как обычно, ***** либо сдохнет в собственном дерьме, либо завалят.
19.01.2026 13:02 Відповісти
Який суд судитиме - гаазький імпотентний трибунал , чи "радомирівський" імені трумпа ? (( Що там з ордером на арешт ***** кацапського , де саме його поклали - під червоною доріжкою на Алясці ? ((
19.01.2026 13:08 Відповісти
Ой не скажи, судебная система в США это не басманный суд моцквы и при желании и политической воле следующего президента, Трамп очень легко может на нарах оказаться...
19.01.2026 13:24 Відповісти
Ну так , система у них класна - у останній день свого президентства підписуєш указ проо власне помилування і тебе жодна судова карлючка не стосується )) Трумп уже так робив минулого президенства , прокотило .
19.01.2026 17:09 Відповісти
Трампівська америка - інструмент кремля в його планах по переділу сфер впливу. Залишаться три центри: америка, рашка і китай. Буду щаслива помилитись, але… все йде саме до цього. Єдини надія (маленька), що конгресс візьметься таки за розум.
19.01.2026 13:03 Відповісти
економический карлик с 1.5% ввп на мировой центр никак не тянет, давайте уже тогда румуны будут мировым центром))_))
19.01.2026 13:09 Відповісти
А коли це в агресорів щось рахувалось по людським міркам? В них (більшовиків-комуняк) з самого початку була установка: "мьі на горе всем буржуям мировой пожар раздуем". Це вони збирались робити досягненнями в ВВП? Вони оперують по всьому світу агентами, диверсантами, заварушками, тероризмом, фейками, підлостями - це їх основний актив. І по результатах виборів в Україні та в америці добре видно успішні результати.
19.01.2026 14:53 Відповісти
На рахунок китаю можу погодитись, з часом він може нагнути спочатку рашку, а потім америку. Але то в далекій перспективі, спочатку він зробить вигляд партнерства.
19.01.2026 14:58 Відповісти
Центр залишиться один , просто він переміститься до китаю . Байки про багатополярність для лохів .
19.01.2026 13:12 Відповісти
Як хто?
Як саме тупе і самозакохане бидло?
Пізно всралися! Це місце вже давно за обісраним "валдайським" гомункулом...
19.01.2026 13:06 Відповісти
Кремлівський таракан щось має коментувати? Хтось в історію входить,а такі як твій бос -***** і такі як Трамп вони вляпаються.Передбачення 2010-2012 років: коли здохне пу тін,то на його могилі будуть сцяти і срати.Хіба могила буде в стіні на рівні голови,або подвините лєніна,а на вході напишете
лєнін
путін
19.01.2026 13:13 Відповісти
ТРУП(ТРАМП ДЫБИЛ)НАД КАМЧАТКОЙ СДЕЛАЕТ КОНТРОЛЬ!ТОГДА И ВОЙДЁТ В ИСТОРИЮ!
19.01.2026 13:47 Відповісти
З Трампом все ясно це ворог демократії і міжнародного права ,а ось це чучело облізле коли ти вже здохнеш разом з путіном.
19.01.2026 14:48 Відповісти
Ця кацапська *******, відчуваючи повну сраку, що на них насувається, будуть підбурювати Трампа до всяких "необдуманих втручань", як то Іран, або Гренландія, аби тільки нафта та інші копалини (золото, інші дорогметали) зростали у ціні на фоні геополітичної напруги.
19.01.2026 14:55 Відповісти
Нехрен его слушать
19.01.2026 15:34 Відповісти
 
 