Трамп "войдет в историю" в случае контроля США над Гренландией, - Песков
В Кремле согласились с оценками экспертов, что президент США Дональд Трамп может войти в историю, если Гренландия перейдет под контроль Соединенных Штатов.
Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.
По его словам, Кремль анализирует информацию о событиях вокруг Гренландии и внимательно следит за развитием ситуации.
"В последние дни поступает много тревожной информации. Мы очень внимательно наблюдаем. Что касается наших планов в отношении Дании и Гренландии, я оставляю без комментариев", - сказал Песков.
Комментируя мнение экспертов о том, что присоединение Гренландии к США сделает Трампа исторической фигурой, Песков отметил: "Без обсуждения, хорошо это или плохо, с этими экспертами трудно не согласиться".
Что предшествовало?
- Напомним, что президент США Дональд Трамп анонсировал введение с 1 февраля пошлин против ряда европейских стран, которые не согласны с его позицией по Гренландии.
- Лидеры ЕС и Великобритании отреагировали на намерения президента США Дональда Трампа ввести пошлины на ряд европейских государств из-за их позиции по Гренландии.
За президента -3.14дераса.
Для них нема моралі - в цьому і біда
Як саме тупе і самозакохане бидло?
Пізно всралися! Це місце вже давно за обісраним "валдайським" гомункулом...
лєнін
путін