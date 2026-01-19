РУС
Новости Трамп хочет видеть Гренландию в США
2 097 32

Трамп "войдет в историю" в случае контроля США над Гренландией, - Песков

пєсков

В Кремле согласились с оценками экспертов, что президент США Дональд Трамп может войти в историю, если Гренландия перейдет под контроль Соединенных Штатов.

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.

По его словам, Кремль анализирует информацию о событиях вокруг Гренландии и внимательно следит за развитием ситуации.

"В последние дни поступает много тревожной информации. Мы очень внимательно наблюдаем. Что касается наших планов в отношении Дании и Гренландии, я оставляю без комментариев", - сказал Песков.

Комментируя мнение экспертов о том, что присоединение Гренландии к США сделает Трампа исторической фигурой, Песков отметил: "Без обсуждения, хорошо это или плохо, с этими экспертами трудно не согласиться".

Что предшествовало?

  • Напомним, что президент США Дональд Трамп анонсировал введение с 1 февраля пошлин против ряда европейских стран, которые не согласны с его позицией по Гренландии.
  • Лидеры ЕС и Великобритании отреагировали на намерения президента США Дональда Трампа ввести пошлины на ряд европейских государств из-за их позиции по Гренландии.

Гренландия (157) Песков Дмитрий (2072) США (29005) Трамп Дональд (7498)
+13
Як Гітлер і ху@ло?
19.01.2026 12:41 Ответить
+12
Не ввійде, а вляпається і не в історію, а в лайно. А загалом - все вірно.
19.01.2026 12:43 Ответить
+9
Спасибо жителям Техаса
За президента -3.14дераса.
19.01.2026 12:50 Ответить
Як Гітлер і ху@ло?
19.01.2026 12:41 Ответить
Кремлю вигідно вбити клин між США і Європою. Тому Пєсков і виступає в ролі підбурювача Трампа. Ці троє: Пєсков, нарцисизм і маразм Трампа роблять свою справу.
19.01.2026 12:49 Ответить
Трампа не треба підбурювати - він вже давно підбурений захопити чужу територію.
19.01.2026 12:53 Ответить
Типовий підстрикайло: "А ви не подеретесь!"
19.01.2026 12:41 Ответить
Не ввійде, а вляпається і не в історію, а в лайно. А загалом - все вірно.
19.01.2026 12:43 Ответить
Вляпається
19.01.2026 12:43 Ответить
Лупатий, Додік і так вже вляпався у історію як найгірший та найтупійший през сша а можливо ще і як агент краснов, як і твій плешивий бос - недомірок на лабутенах серушій у валізу, вляпався в історію як неогітлер і навіт гірший за Адіка Гітлера.
19.01.2026 12:44 Ответить
Герострат теж "увійшов у Історію"... Тільки той спалив лише храм Артеміди, в Ефесі, для того, щоб "Увійти в історію". А Трамп знищує НАТО - для того ж самого...
19.01.2026 12:44 Ответить
А він і без того вже в історії, там історій на десятьох вистачить
19.01.2026 12:45 Ответить
В Кремлі заявили, що Путіна запросили до Ради миру Трампа
19.01.2026 12:47 Ответить
Для кремлівських упирів дії агента Краснова щодо Гренландії - це гарний подарунок для знецінення власної агресії проти України.
19.01.2026 12:47 Ответить
Двічі бути обраним президентом Штатів це реально місце у світовій історії
19.01.2026 12:47 Ответить
Спасибо жителям Техаса
За президента -3.14дераса.
19.01.2026 12:50 Ответить
Це реально місце для історії "про те як у США ідіота двічі обрали президентом ", навіть в Україні до цього ще не додумалися а тільки планують )))))
19.01.2026 12:57 Ответить
Виявилося, що в америці такі ж ідіоти, як і в Україні, тільки в квадраті. Бо як інакше пояснити, що вдруге обрали це мудило.
19.01.2026 13:10 Ответить
Вони не розуміють що між - вбив 40 людей і поставив рекорд на 100 метрівці є різниця хоча або ввійдуть в історію.

Для них нема моралі - в цьому і біда
19.01.2026 12:52 Ответить
Усе вони розуміють , саме тому плювати вони хотіли на мораль, а те як світ реагує на їхню аморальність тільки додає їм упевненості у власних силах.
19.01.2026 13:01 Ответить
Тобто Сосія схвалює наміри Тромба окупувати Гренландію? А як це в'яжеться з заявами Тромба що він це робить щоб захистити Гренландію від Сосії? Залишилось щоб ще Китай, Іран і північна корея підтримали Тромба в захопленні Гренландії. А нарахунок історії так Гітлер і Чикотило тоже ввійшли в ісрорію. Як і ***** війде в історію як *****. Доречі, а де тут поділись ті які верещали що Байден поганий а от Тромб прийде і порядок наведе? А ще шипіли на мене коли я казав що Тромб хоче віддати Україну ***** взамін за те що ***** і ************* підримають Тромба в війні проти Європи і Канади. Тромб уже збирає коаліцію щоб узаконити захоплення Гренландії і ще ряду країн які він хоче захопити. А потім Тромб узаконить і визнає окуповану Україну частиною Сосії. Ще й визнає українців терористами і введе санкції і ембарго на постачання зброї. І Тромбу насрати буде що там і як на українському референдумі і виборах проголосували. Ось все чого Зеля доб'ється своїми переговорами і постійними поїздками до американського фашиста-диктатора. Тому потрібно розривати всі відносини з американським режимом поки не пізно. Бо потім будете ще згадувати сьогоднішню війну як найкращі часи для України
19.01.2026 12:54 Ответить
"А як це в'яжеться з заявами Тромба що він це робить щоб захистити Гренландію від Сосії? " Так само як таємний пакт молотова-ріббентропа з "визвольною місією " совка ((
19.01.2026 13:03 Ответить
Вже увійшов, як самий лицемірний і брехливий мерзотник що палить власній країні.
19.01.2026 12:54 Ответить
Ввійде так що потім не відмиється, ні він ні в цілому США 🤔
19.01.2026 13:01 Ответить
Ну тут діє принцип що " поки хвалько нахвалиться то будько набудеться" помножений на "після мене хоч потоп "
19.01.2026 13:05 Ответить
Трамп может войти в историю как первый президент США осуждённый на пожизненное заключение ну а на болотах будет всё как обычно, ***** либо сдохнет в собственном дерьме, либо завалят.
19.01.2026 13:02 Ответить
Який суд судитиме - гаазький імпотентний трибунал , чи "радомирівський" імені трумпа ? (( Що там з ордером на арешт ***** кацапського , де саме його поклали - під червоною доріжкою на Алясці ? ((
19.01.2026 13:08 Ответить
Ой не скажи, судебная система в США это не басманный суд моцквы и при желании и политической воле следующего президента, Трамп очень легко может на нарах оказаться...
19.01.2026 13:24 Ответить
Трампівська америка - інструмент кремля в його планах по переділу сфер впливу. Залишаться три центри: америка, рашка і китай. Буду щаслива помилитись, але… все йде саме до цього. Єдини надія (маленька), що конгресс візьметься таки за розум.
19.01.2026 13:03 Ответить
економический карлик с 1.5% ввп на мировой центр никак не тянет, давайте уже тогда румуны будут мировым центром))_))
19.01.2026 13:09 Ответить
Центр залишиться один , просто він переміститься до китаю . Байки про багатополярність для лохів .
19.01.2026 13:12 Ответить
Як хто?
Як саме тупе і самозакохане бидло?
Пізно всралися! Це місце вже давно за обісраним "валдайським" гомункулом...
19.01.2026 13:06 Ответить
Кремлівський таракан щось має коментувати? Хтось в історію входить,а такі як твій бос -***** і такі як Трамп вони вляпаються.Передбачення 2010-2012 років: коли здохне пу тін,то на його могилі будуть сцяти і срати.Хіба могила буде в стіні на рівні голови,або подвините лєніна,а на вході напишете
лєнін
путін
19.01.2026 13:13 Ответить
 
 