Новости Отношения Евросоюза и России
816 6

Песков о заявлениях лидеров ЕС о возобновлении диалога: "Позитивная эволюция"

пєсков

В Кремле отреагировали на заявления некоторых европейских государств о готовности возобновить политический диалог с Россией, назвав их "позитивными".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на AFP.

Кремлевский спикер Дмитрий Песков отметил, что в Москве "приняли к сведению заявления, сделанные в последние дни рядом европейских лидеров".

"Если это действительно отражает стратегическое видение европейцев, то это позитивная эволюция их позиции", - добавил Песков.

Что предшествовало?

Дніще.🤮
16.01.2026 13:50 Ответить
Це не еволюція, це деградація та політична імпотенція.
16.01.2026 13:50 Ответить
Дешеві корисні копалини тягнуть Захід до кацапів
16.01.2026 14:00 Ответить
16.01.2026 14:33 Ответить
 
 