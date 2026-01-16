Песков о заявлениях лидеров ЕС о возобновлении диалога: "Позитивная эволюция"
В Кремле отреагировали на заявления некоторых европейских государств о готовности возобновить политический диалог с Россией, назвав их "позитивными".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на AFP.
Кремлевский спикер Дмитрий Песков отметил, что в Москве "приняли к сведению заявления, сделанные в последние дни рядом европейских лидеров".
"Если это действительно отражает стратегическое видение европейцев, то это позитивная эволюция их позиции", - добавил Песков.
Что предшествовало?
- Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европа должна найти свой собственный способ непосредственного диалога с российским диктатором Владимиром Путиным, а не полагаться на посредничество США в мирных переговорах по Украине.
- Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский диктатор Владимир Путин якобы готов вести диалог с лидером Франции Эммануэлем Макроном.
- Кроме того, Соединенные Штаты выступили с инициативой провести переговоры с участием Украины, России, США и европейских представителей в рамках потенциального мирного процесса.
- В свою очередь президент Владимир Зеленский подчеркнул важность сохранения участия США в "мирных переговорах".
- В то же время в России заявили, что пока речь не идет о возможной встрече в трехстороннем формате между Украиной, Россией и Соединенными Штатами.
-
Литва возражает против предложений возобновить диалог между Евросоюзом и Россией, считая, что условия для этого остаются невыполненными.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Джерело: https://censor.net/ua/n3595761