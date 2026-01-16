Песков о заявлениях лидеров ЕС о возобновлении диалога: "Позитивная эволюция"

В Кремле отреагировали на заявления некоторых европейских государств о готовности возобновить политический диалог с Россией, назвав их "позитивными".

Кремлевский спикер Дмитрий Песков отметил, что в Москве "приняли к сведению заявления, сделанные в последние дни рядом европейских лидеров".

"Если это действительно отражает стратегическое видение европейцев, то это позитивная эволюция их позиции", - добавил Песков.

Что предшествовало?

