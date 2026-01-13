Литва выступила против возобновления диалога ЕС с Россией, - СМИ
Литва возражает против предложений возобновить диалог между Евросоюзом и Россией, считая, что условия для этого остаются невыполненными.
Об этом заявил посол Литвы при Европейском Союзе Нериюс Алексеюнас, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.
По словам дипломата, в начале полномасштабного вторжения России в Украину страны ЕС договорились об условиях, при которых возможно возобновление контактов с Москвой, однако пока эти условия "далеки от выполнения".
"Есть условия, о которых мы договорились - когда мы можем возобновить контакты. Пока что мы не видим аргумента, который бы свидетельствовал о том, что со стороны России что-то изменилось. Это обязательство, о котором мы договорились единогласно, поэтому мы должны единогласно решить, что что-то меняем в этой политике", - заявил Алексеюнас.
Он также отметил, что Европейский Союз и сейчас имеет возможность находиться рядом с мирными переговорами по Украине.
"Я бы не мог полностью утверждать, что ЕС нет за столом переговоров. Возможно, не в самом центре собрания, но мы рядом, нас информируют", - сказал посол.
Что предшествовало?
- Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна найти свой собственный способ непосредственного диалога с российским диктатором Владимиром Путиным, а не полагаться на посредничество США в мирных переговорах по Украине.
- Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский диктатор Владимир Путин якобы готов вести диалог с лидером Франции Эммануэлем Макроном.
- Кроме того, Соединенные Штаты выступили с инициативой провести переговоры с участием Украины, России, США и европейских представителей в рамках потенциального мирного процесса.
- В свою очередь президент Владимир Зеленский подчеркнул важность сохранения участия США в "мирных переговорах".
- В то же время в России заявили, что пока речь не идет о возможной встрече в трехстороннем формате между Украиной, Россией и Соединенными Штатами.
......НІЧОГО ІНШОГО НЕ БУДЕ. Бо все російське суспільство хворе причому скоріше за все уже років 800. Просто давно інтернету не було то хз шо там у дикарів на болотах - а тепер бачать
Усім миром давити гадину до кінця.
З гопотою нема про що говорити .!!! Дипломатія з нею - НЕ ПРАЦЮЄ !! Це факт ..
Я жодного прикладу з життя не пам'ятаю - щоб на уйопків подіяли добрі слова . Вони завжди сприймають це як слабкість , і стають ще більш агресивними .
От в чому я на 100% впевнений , так це в тому що - на гопоту діє лише груба сила . І діє вона -ефективно .