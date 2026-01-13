РУС
Отношения Евросоюза и России
Литва выступила против возобновления диалога ЕС с Россией, - СМИ

Литва возражает против предложений возобновить диалог между Евросоюзом и Россией, считая, что условия для этого остаются невыполненными.

Об этом заявил посол Литвы при Европейском Союзе Нериюс Алексеюнас, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.

По словам дипломата, в начале полномасштабного вторжения России в Украину страны ЕС договорились об условиях, при которых возможно возобновление контактов с Москвой, однако пока эти условия "далеки от выполнения".

"Есть условия, о которых мы договорились - когда мы можем возобновить контакты. Пока что мы не видим аргумента, который бы свидетельствовал о том, что со стороны России что-то изменилось. Это обязательство, о котором мы договорились единогласно, поэтому мы должны единогласно решить, что что-то меняем в этой политике", - заявил Алексеюнас.

Он также отметил, что Европейский Союз и сейчас имеет возможность находиться рядом с мирными переговорами по Украине.

"Я бы не мог полностью утверждать, что ЕС нет за столом переговоров. Возможно, не в самом центре собрания, но мы рядом, нас информируют", - сказал посол.

Что предшествовало?

ГОСПОДИ.....та хай відновлюють. Путін знову розкаже їм про Рюрика, печенегов, першопричини, покаже карти і тд ВЕСЬ БРЕД шизофреніка. Якщо їм цікаво ще раз побувати в психлікарні - то будь-ласка

......НІЧОГО ІНШОГО НЕ БУДЕ. Бо все російське суспільство хворе причому скоріше за все уже років 800. Просто давно інтернету не було то хз шо там у дикарів на болотах - а тепер бачать
13.01.2026 12:11 Ответить
Значит Тромб договориться. А вы посмотрите.
13.01.2026 12:24 Ответить
Для чого наступати на граблі? Уже ж зазирали в очі терористу, це допомогло?
Усім миром давити гадину до кінця.
13.01.2026 12:40 Ответить
Хтось ще знає про це давіння? Бо зараз ситуація виглядає, що українські чоловіки давлять, а всі інші вигоду отримують або спостерігають.
13.01.2026 13:33 Ответить
Литва одна з країн , які найбільш адекватно оцінюють ситуацію що склалась .
З гопотою нема про що говорити .!!! Дипломатія з нею - НЕ ПРАЦЮЄ !! Це факт ..
Я жодного прикладу з життя не пам'ятаю - щоб на уйопків подіяли добрі слова . Вони завжди сприймають це як слабкість , і стають ще більш агресивними .
От в чому я на 100% впевнений , так це в тому що - на гопоту діє лише груба сила . І діє вона -ефективно .
13.01.2026 13:36 Ответить
 
 