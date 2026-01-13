Литва выступила против возобновления диалога ЕС с Россией, - СМИ

Литва возражает против предложений возобновить диалог между Евросоюзом и Россией, считая, что условия для этого остаются невыполненными.

Об этом заявил посол Литвы при Европейском Союзе Нериюс Алексеюнас, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.

По словам дипломата, в начале полномасштабного вторжения России в Украину страны ЕС договорились об условиях, при которых возможно возобновление контактов с Москвой, однако пока эти условия "далеки от выполнения".

"Есть условия, о которых мы договорились - когда мы можем возобновить контакты. Пока что мы не видим аргумента, который бы свидетельствовал о том, что со стороны России что-то изменилось. Это обязательство, о котором мы договорились единогласно, поэтому мы должны единогласно решить, что что-то меняем в этой политике", - заявил Алексеюнас.

Он также отметил, что Европейский Союз и сейчас имеет возможность находиться рядом с мирными переговорами по Украине.

"Я бы не мог полностью утверждать, что ЕС нет за столом переговоров. Возможно, не в самом центре собрания, но мы рядом, нас информируют", - сказал посол.

Что предшествовало?

