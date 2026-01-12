РУС
Смена режима в Иране
500 3

Иран вызвал послов ЕС из-за поддержки протестов

Министерство иностранных дел Ирана вызвало послов Франции, Германии, Италии и Великобритании для выражения протеста против их поддержки антиправительственных акций в стране.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале немецкого издания Die Welt.

Реакция Ирана на поддержку протестов

Дипломатам показали видео разрушений, якобы причиненных участниками протестов, и призвали передать эти материалы в министерства иностранных дел своих стран. Тегеран потребовал отозвать официальные заявления европейских правительств в поддержку протестующих.

В МИД подчеркнули, что любая политическая или медийная поддержка акций протеста является "неприемлемым вмешательством" во внутренние дела Ирана и угрожает национальной безопасности. 

Оценки международного сообщества

Между тем глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС может ввести новые санкции против Ирана после жесткого разгона протестов, вследствие которого, по данным СМИ, могли погибнуть сотни людей.

"Насилие режима в Иране в отношении протестующих — это признак слабости, а не силы", — отметил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Также сообщается, что президент США Дональд Трамп рассматривает несколько вариантов военных действий в ответ на подавление антиправительственных акций в стране, что привело к гибели десятков людей.

Почему люди вышли протестовать?

Причинами беспорядков в Иране стали экономические проблемы, санкции, дефицит воды, а также вопросы прав женщин и политических свобод.

На этом фоне курс местной валюты - риала недавно упал до рекордного уровня - около 1,4 миллиона за доллар США. Именно это вызвало недовольство среди местных жителей.

  • 3 января верховный лидер Ирана публично заявил, что "бунтарей следует поставить на место", что, по мнению наблюдателей, могло стать сигналом для силовых структур действовать жестче.

Сортировать:
Які ще нові санкції ? Іран з 1979 року під санкціями . Що ти верзеш ? А може ви якісь таємні оборудки з Іраном провадили ? ГА ...
12.01.2026 21:36 Ответить
"ЄС може ввести нові санкції проти Ірану після жорсткого розгону протестів, внаслідок якого, за даними ЗМІ, могли загинути сотні людей" Це правильно, а також слід оголосити Корпус вартових ісламської революції терористичною організацією.
12.01.2026 21:55 Ответить
А чого дип консульства ЄС до сих пір в Ірані? Доречі США не має представництва з 1980 року, а хитровиіпані європейці на всіх стільцях намагаються пересидіти. А потім ай ай ай Гренладію віджимають, так це результат вашої політики доречі.
12.01.2026 22:28 Ответить
 
 