Иран вызвал послов ЕС из-за поддержки протестов

Министерство иностранных дел Ирана вызвало послов Франции, Германии, Италии и Великобритании для выражения протеста против их поддержки антиправительственных акций в стране.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале немецкого издания Die Welt.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Реакция Ирана на поддержку протестов

Дипломатам показали видео разрушений, якобы причиненных участниками протестов, и призвали передать эти материалы в министерства иностранных дел своих стран. Тегеран потребовал отозвать официальные заявления европейских правительств в поддержку протестующих.

В МИД подчеркнули, что любая политическая или медийная поддержка акций протеста является "неприемлемым вмешательством" во внутренние дела Ирана и угрожает национальной безопасности.

Читайте: Закрыли двери: иранским дипломатам запретили вход в Европарламент

Оценки международного сообщества

Между тем глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС может ввести новые санкции против Ирана после жесткого разгона протестов, вследствие которого, по данным СМИ, могли погибнуть сотни людей.

"Насилие режима в Иране в отношении протестующих — это признак слабости, а не силы", — отметил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Также сообщается, что президент США Дональд Трамп рассматривает несколько вариантов военных действий в ответ на подавление антиправительственных акций в стране, что привело к гибели десятков людей.

Читайте также: Кронпринц Ирана призвал протестующих захватывать госучреждения: Свобода близко

Почему люди вышли протестовать?

Причинами беспорядков в Иране стали экономические проблемы, санкции, дефицит воды, а также вопросы прав женщин и политических свобод.

На этом фоне курс местной валюты - риала недавно упал до рекордного уровня - около 1,4 миллиона за доллар США. Именно это вызвало недовольство среди местных жителей.

3 января верховный лидер Ирана публично заявил, что "бунтарей следует поставить на место", что, по мнению наблюдателей, могло стать сигналом для силовых структур действовать жестче.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В администрации Трампа рассматривают воздушный удар по Ирану, - WSJ