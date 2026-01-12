Іран викликав послів ЄС через підтримку протестів

Міністерство закордонних справ Ірану викликало послів Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії для висловлення протесту проти їхньої підтримки антиурядових акцій у країні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі німецького видання Die Welt.

Реакція Ірану на підтримку протестів

Дипломатам показали відео руйнувань, нібито спричинених учасниками протестів, та закликали передати ці матеріали до міністерств закордонних справ своїх країн. Тегеран вимагав відкликати офіційні заяви європейських урядів на підтримку протестувальників.

У МЗС підкреслили, що будь-яка політична чи медійна підтримка акцій протесту є "неприйнятним втручанням" у внутрішні справи Ірану та загрожує національній безпеці.

Оцінки міжнародної спільноти

Тим часом глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що ЄС може ввести нові санкції проти Ірану після жорсткого розгону протестів, внаслідок якого, за даними ЗМІ, могли загинути сотні людей.

"Насильство режиму в Ірані щодо протестувальників — це ознака слабкості, а не сили", — зазначив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Також повідомляється, що президент США Дональд Трамп розглядає кілька варіантів військових дій у відповідь на придушення антиурядових акцій у країні, що призвело до загибелі десятків людей.

Через що люди вийшли протестувати?

Причинами заворушень в Ірані стали економічні проблеми, санкції, дефіцит води, а також питання прав жінок і політичних свобод.

На цьому тлі курс місцевої валюти - ріала нещодавно впав до рекордного рівня - близько 1,4 мільйона за долар США. Саме це викликало невдоволення серед місцевих жителів.

3 січня верховний лідер Ірану публічно заявив, що "заворушників слід поставити на місце", що, на думку спостерігачів, могло стати сигналом для силових структур діяти жорсткіше.

