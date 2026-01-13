Новини Відносини Євросоюзу та Росії
Литва виступила проти відновлення діалогу ЄС із Росією, - ЗМІ

Литва заперечує проти пропозицій відновити діалог між Євросоюзом та Росією, вважаючи, що умови для цього залишаються невиконаними.

Про це заявив посол Литви при Європейському Союзі Неріюс Алексєюнас, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

За словами дипломата, на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну країни ЄС домовилися про умови, за яких можливе відновлення контактів із Москвою, однак наразі ці умови "далекі від виконання".

"Є умови, про які ми домовились - коли ми можемо відновити контакти. Поки що ми не бачимо аргументу, який би свідчив про те, що з боку Росії щось змінилось. Це зобов’язання, про яке ми довилися одностайно, тому ми повинні одностайно вирішити, що щось змінюємо у цій політиці", - заявив Алексєюнас.

Він також зазначив, що Європейський Союз і нині має можливість перебувати поряд із мирними переговорами щодо України.

"Я би не міг повністю стверджувати, що ЄС немає за столом переговорів. Можливо, не у самому центрі зібрання, але ми поряд, нас інформують", - сказав посол.

ГОСПОДИ.....та хай відновлюють. Путін знову розкаже їм про Рюрика, печенегов, першопричини, покаже карти і тд ВЕСЬ БРЕД шизофреніка. Якщо їм цікаво ще раз побувати в психлікарні - то будь-ласка

......НІЧОГО ІНШОГО НЕ БУДЕ. Бо все російське суспільство хворе причому скоріше за все уже років 800. Просто давно інтернету не було то хз шо там у дикарів на болотах - а тепер бачать
13.01.2026 12:11 Відповісти
Значит Тромб договориться. А вы посмотрите.
13.01.2026 12:24 Відповісти
Для чого наступати на граблі? Уже ж зазирали в очі терористу, це допомогло?
Усім миром давити гадину до кінця.
13.01.2026 12:40 Відповісти
Хтось ще знає про це давіння? Бо зараз ситуація виглядає, що українські чоловіки давлять, а всі інші вигоду отримують або спостерігають.
13.01.2026 13:33 Відповісти
Треба, щоб знали:
Що українські чоловіки давлять зброєю та ************, наданими розвинутими країнами.
Що український тил фінансується розвинутими країнами.
Що санкції, введені розвинутими країнами, призвели до проблем у економіці раші і як результат - зменшення у бюджеті видатків на війну у 2026 році!
13.01.2026 14:51 Відповісти
Литва одна з країн , які найбільш адекватно оцінюють ситуацію що склалась .
З гопотою нема про що говорити .!!! Дипломатія з нею - НЕ ПРАЦЮЄ !! Це факт ..
Я жодного прикладу з життя не пам'ятаю - щоб на уйопків подіяли добрі слова . Вони завжди сприймають це як слабкість , і стають ще більш агресивними .
От в чому я на 100% впевнений , так це в тому що - на гопоту діє лише груба сила . І діє вона -ефективно .
13.01.2026 13:36 Відповісти
 
 