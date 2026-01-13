Литва виступила проти відновлення діалогу ЄС із Росією, - ЗМІ

Литва заперечує проти пропозицій відновити діалог між Євросоюзом та Росією, вважаючи, що умови для цього залишаються невиконаними.

Про це заявив посол Литви при Європейському Союзі Неріюс Алексєюнас, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

За словами дипломата, на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну країни ЄС домовилися про умови, за яких можливе відновлення контактів із Москвою, однак наразі ці умови "далекі від виконання".

"Є умови, про які ми домовились - коли ми можемо відновити контакти. Поки що ми не бачимо аргументу, який би свідчив про те, що з боку Росії щось змінилось. Це зобов’язання, про яке ми довилися одностайно, тому ми повинні одностайно вирішити, що щось змінюємо у цій політиці", - заявив Алексєюнас.

Він також зазначив, що Європейський Союз і нині має можливість перебувати поряд із мирними переговорами щодо України.

"Я би не міг повністю стверджувати, що ЄС немає за столом переговорів. Можливо, не у самому центрі зібрання, але ми поряд, нас інформують", - сказав посол.

