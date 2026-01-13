Литва виступила проти відновлення діалогу ЄС із Росією, - ЗМІ
Литва заперечує проти пропозицій відновити діалог між Євросоюзом та Росією, вважаючи, що умови для цього залишаються невиконаними.
Про це заявив посол Литви при Європейському Союзі Неріюс Алексєюнас, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.
За словами дипломата, на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну країни ЄС домовилися про умови, за яких можливе відновлення контактів із Москвою, однак наразі ці умови "далекі від виконання".
"Є умови, про які ми домовились - коли ми можемо відновити контакти. Поки що ми не бачимо аргументу, який би свідчив про те, що з боку Росії щось змінилось. Це зобов’язання, про яке ми довилися одностайно, тому ми повинні одностайно вирішити, що щось змінюємо у цій політиці", - заявив Алексєюнас.
Він також зазначив, що Європейський Союз і нині має можливість перебувати поряд із мирними переговорами щодо України.
"Я би не міг повністю стверджувати, що ЄС немає за столом переговорів. Можливо, не у самому центрі зібрання, але ми поряд, нас інформують", - сказав посол.
Що передувало?
- Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Європа має знайти власний спосіб безпосереднього діалогу з російським диктатором Володимиром Путіним, а не покладатися на посередництво США в мирних переговорах щодо України.
- Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російський диктатор Володимир Путін нібито готовий вести діалог із лідером Франції Емманюелем Макроном.
- Крім того, Сполучені Штати виступили з ініціативою провести переговори за участі України, Росії, США та європейських представників у межах потенційного мирного процесу.
- Своєю чергою президент Володимир Зеленський наголосив на важливості збереження участі США у "мирних переговорах".
- Водночас у Росії заявили, що наразі не йдеться про можливу зустріч у тристоронньому форматі між Україною, Росією та Сполученими Штатами.
......НІЧОГО ІНШОГО НЕ БУДЕ. Бо все російське суспільство хворе причому скоріше за все уже років 800. Просто давно інтернету не було то хз шо там у дикарів на болотах - а тепер бачать
Усім миром давити гадину до кінця.
Що українські чоловіки давлять зброєю та ************, наданими розвинутими країнами.
Що український тил фінансується розвинутими країнами.
Що санкції, введені розвинутими країнами, призвели до проблем у економіці раші і як результат - зменшення у бюджеті видатків на війну у 2026 році!
З гопотою нема про що говорити .!!! Дипломатія з нею - НЕ ПРАЦЮЄ !! Це факт ..
Я жодного прикладу з життя не пам'ятаю - щоб на уйопків подіяли добрі слова . Вони завжди сприймають це як слабкість , і стають ще більш агресивними .
От в чому я на 100% впевнений , так це в тому що - на гопоту діє лише груба сила . І діє вона -ефективно .