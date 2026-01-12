Кількість українських біженців у ЄС збільшилась на понад 30 тисяч за місяць, частка чоловіків зростає, – Євростат. ІНФОГРАФІКА

Станом на 30 листопада 2025 року майже 4,33 мільйона громадян, які виїхали з України внаслідок розв'язаної Росією повномасштабної війни, мали статус тимчасового захисту в Європейському Союзі.

За місяць їх кількість зросла ще на 30,62 тис. осіб (на 0,7%), повідомляє Євростат.

Найбільше зросла кількість українських біженців зі статусом тимчасового захисту у Німеччині (на 11 тис. або на 0,9%), Польщі (на 3,75 тис. або на 0,4%) та Іспанії (на 2,81 тис.; +1,1%).

Водночас зменшилася кількість біженців з України із тимчасовим захистом лише у п’яти країнах ЄС, найбільше – у Франції (на 870 осіб; -1,6%) та Литві (на 575 осіб, -1,1%).

Загалом найбільшу кількість осіб із тимчасовим захистом станом на кінець листопада 2025 року було зареєстровано у Німеччині (1,24 млн осіб; 28,7% від їх загальної кількості у ЄС), Польщі (968,75 тис.; 22,4%) та Чехії (392,67 тис.; 9,1%).

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Євростат зауважує, що у листопаді 2025 року у ЄС було видано 53,74 тис. нових рішень про надання тимчасового захисту. Це на на 32,5% та 27,8% менше, порівняно з вереснем та жовтнем відповідно.

"Кількість нових рішень у листопаді 2025 року повертається до рівня, подібного до того, що спостерігався до ухвалення урядом України наприкінці серпня 2025 року постанов, яка надала чоловікам віком від 18 до 22 років включно право виїжджати з України без обмежень", – зазначається у повідомленні.

Загалом, станом на 30 листопада 2025 року громадяни України становили понад 98,4% бенефіціарів тимчасового захисту в ЄС. Дорослі жінки становили 43,6% осіб з таким статусом, діти – майже третину (30,7%), а дорослі чоловіки – понад чверть (25,7%).

Зауважимо, що серед українських біженців зростає частка чоловіків – на початок січня 2025 року вона становила 23,2%. Наприкінці 2023 року дорослих чоловіків було 20,7% від загального числа біженців з України, а весною 2023 року – 18,8%.

Як повідомлялося, раніше Національний банк погіршив свій прогноз щодо повернення біженців в Україну.

Тепер Нацбанк прогнозує, що у 2026 році з України виїде ще близько 200 тис. осіб, як і в 2025 році, а поступове повернення мігрантів очікується лише з 2027 року (близько 100 тис. щорічно).