УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12359 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні від Європи поставки зброї
4 208 47

Франція хоче заборонити Україні використовувати позику ЄС на €90 млрд для закупівлі неєвропейської зброї, - Politico

Франція

Франція та Нідерланди вступили в суперечку щодо того, які умови встановити до майбутньої позики від Євросоюзу на суму 90 млрд євро, що буде поділена на військову та бюджетну підтримку. Париж хоче запровадити жорсткий пункт "Купувати європейське".

Про це пише Politico, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Кредит для України

Нідерланди очолюють ініціативу щодо надання Україні більшої свободи у використанні 90-мільярдного кредиту, який ЄС пообіцяв Києву для фінансування оборони.

  • За кілька днів до того, як Європейська комісія офіційно оприлюднить свою пропозицію в середу, уряд Нідерландів запропонував виділити Україні щонайменше 15 млрд євро на закупівлю зброї, виробленої в США та інших країнах, що не входять до ЄС.

Позиція Франції

Водночас Нідерланди та Франція сперечаються щодо того, скільки умов слід додати до майбутнього кредиту ЄС, який включатиме ще не визначені суми на військову та бюджетну підтримку.

Так, Париж хоче ввести жорстку умову "Купувати європейське", яка заборонить Києву купувати зброю в країнах, що не входять до ЄС, в Амстердам відповідають, що такий підхід зв'яже руки України та обмежить її здатність захищатися від російської агресії.

"Україна також терміново потребує обладнання, виробленого третіми країнами, зокрема систем протиповітряної оборони та перехоплювачів виробництва США, боєприпасів та запчастин для F-16, а також засобів для далекобійних ударів", - йдеться в листі Нідерландів.

Автор: 

кредит (4118) Нідерланди (1695) зброя (7847) Франція (3303) Євросоюз (14947)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
У Франції ракети до Петріота є? - то нагуя ця *******?
показати весь коментар
12.01.2026 19:11 Відповісти
+9
ну так і кошти ЄС ..віддамо двушками міндічу на маскву ..чи на неіснуючі фламінги?
показати весь коментар
12.01.2026 19:11 Відповісти
+9
Але і безкінечно давати гроші, які переплавляються в золоті унітази зе-міндічів нам ніхто не буде.
показати весь коментар
12.01.2026 19:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тобто зброї не буде. Бо НАТО свої потреби не взмозі зараз забезпечити.
показати весь коментар
12.01.2026 19:09 Відповісти
показати весь коментар
12.01.2026 19:11 Відповісти
Згоден так у Європи немає стільки зброї, вони самі в черзі стоять в США.
показати весь коментар
12.01.2026 19:13 Відповісти
Франція відмовила шмигалям в закупівлі зброї, виробленої у Франції?
показати весь коментар
12.01.2026 19:12 Відповісти
Нажаль деякі види, а не тільки деякі Франція не зможе поставити. Зрозуміло що в перспективі на РОКИ це для них золоте дно.
показати весь коментар
12.01.2026 19:15 Відповісти
Але і безкінечно давати гроші, які переплавляються в золоті унітази зе-міндічів нам ніхто не буде.
показати весь коментар
12.01.2026 19:25 Відповісти
Так для мідічів просто потрібно давно зробити постійний аудит напряму від донорів.
показати весь коментар
12.01.2026 19:29 Відповісти
Чому, дадуть, тільки треба буде "відкатувати" до Європи. І всі будуть в шоколаді ,крім пересічних .
показати весь коментар
12.01.2026 20:20 Відповісти
Може тому і "не взмозі" що до нас вме йде?
показати весь коментар
12.01.2026 19:15 Відповісти
А для себе чому НАТО ЄС закупляє в США тіж самі Петріоти? Чи Ф 35.
показати весь коментар
12.01.2026 19:22 Відповісти
Тому що все самі не виробляють.Нам тільки "патріоти"і ф 35 потрібні?
показати весь коментар
12.01.2026 20:13 Відповісти
Ні не тільки.
показати весь коментар
12.01.2026 20:16 Відповісти
Нуто і в чому проблема?При закупівлі бв в єс саме ж єс може за нашими єрмаками наглядати.
показати весь коментар
13.01.2026 10:23 Відповісти
Як це не буде? Буде. Протягом десяти років якраз виготовлятимуть і постачатимуть. Чи українці вже стомились бути щитом Європи?
показати весь коментар
12.01.2026 19:24 Відповісти
Тут навіть таке озвучувати небезпечно😸
показати весь коментар
12.01.2026 19:28 Відповісти
Звірі.А міндичам який відсоток відкусити можна?
показати весь коментар
12.01.2026 19:10 Відповісти
показати весь коментар
12.01.2026 21:50 Відповісти
показати весь коментар
12.01.2026 19:11 Відповісти
Європейський аналог Patriot - це французько-італійський зенітний ракетний комплекс

SAMP/T (https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Sol-Air+*******-Port%C3%A9e+%2F+Terrain&mstk=AUtExfBuPHqtBctWYsuB10e8vts2pSEaKlUGBwJXs47sp_V0HU-7BjWq4Jv-QYPwIknJQTPrhyGvP8aLRPtTQ_rcx_zBb1mV6o3T7uMu6aTbnKAzmqyLSboUTPT6kCYT5jd5XqLkAnLXVF-AG4ASHpR4g94My2EDPLC-0KLnwURSfJoFdrDEp_M0VsaOMAWZLXtRgXqQhBFZOZSs2zwB2Mn_XQcwi3He_VC6LGftuDEZiydPPtd5p9msFrbKNEK66F1cZ_FxsEXMkB1P9xdeZOIUgUk-OH6Dg-tnbqO8lgb6aqLe0g&csui=3&ved=2ahUKEwjWkrKtxoaSAxWCLBAIHZgEGZYQgK4QegQIARAB Sol-Air *******-Portée / Terrain), який, як і Patriot, здатний ефективно перехоплювати балістичні ракети, крилаті ракети та літаки, пропонуючи подібні можливості захисту повітряного простору. Його часто називають прямим конкурентом та аналогом американської системи Patriot, оскільки він є одним із небагатьох комплексів у Європі, що забезпечує захист від балістичних загроз

.
показати весь коментар
12.01.2026 19:43 Відповісти
Він недотягує до Петріот - Кинжала не візьме
показати весь коментар
12.01.2026 19:55 Відповісти
логічно
показати весь коментар
12.01.2026 19:11 Відповісти
конченные Лягушатники, в Австралии, в Южной Корее, нельзя будет что то купить.

А тем временем сами торгуют с **********
показати весь коментар
12.01.2026 19:13 Відповісти
Європка краще грошики міндичам віддадуть а вони вже уххх як поспішають!
показати весь коментар
12.01.2026 19:14 Відповісти
А крім цього нам нічого не потрібно?
показати весь коментар
12.01.2026 19:14 Відповісти
Наприклад ракети ппо але вони на складах Європи лежать і ніхто просто так їх нам не подарує.
показати весь коментар
12.01.2026 19:16 Відповісти
це правильно, не треба витрачати гроші на імперіалістичні сша.
показати весь коментар
12.01.2026 19:16 Відповісти
BBC
Влада Великої Британії оголосила 11 січня про намір створити спеціально для України потужну балістичну ракету. Цей проєкт має назву "Nightfall".
В заяві британського уряду вказано, що нова балістична ракета зможе нести 200-кілограмову боєголовку на відстань понад 500 кілометрів.

Планується, що британська балістика матиме фугасну, а не касетну боєголовку вагою 200 кг. Орієнтовний план виробництва - 10 ракет на місяць.

Для порівняння: Росія, за даними української військової розвідки, виробляє на місяць близько 60 "іскандерів".
При цьому орієнтовна ціна ракети Nightfall заявлена доволі низькa - близько 1 млн доларів.
Згідно з проєктними розрахунками, швидкість балістики Nightfall має складати близько 3000 км/год.

Bраховуючи, що проєкт перебуває лише на початковій стадії, очікувати на отримання цієї балістики для бойового застосування Київ зможе в кращому випадку лише наприкінці 2027 року.

І це в найбільш оптимістичному випадку.
показати весь коментар
12.01.2026 19:17 Відповісти
А в тому році обіцяла надати аж 5 тис. ракет до ППО, якими тільки шахеди можна збивати. І то ще й "траншами" до 2035-го року.
показати весь коментар
12.01.2026 19:27 Відповісти
Ну судячи з цього , війна буде до 2029 року. На жаль.
показати весь коментар
12.01.2026 19:38 Відповісти
Может быть. Но уже не с нами
показати весь коментар
12.01.2026 19:39 Відповісти
Глядишь к 2037 году запустят в серийное производство
показати весь коментар
12.01.2026 19:38 Відповісти
В другу світову німці встигли за менший час створити ФАУ-2, запустити виробництво і херячити ними Лондон.
показати весь коментар
12.01.2026 19:44 Відповісти
Вони тухлих круасанів обжерлися? Дебіли.
показати весь коментар
12.01.2026 19:18 Відповісти
Франція права, на свої плечі звалити кредит.
Нехай хоч для економіки піде.
показати весь коментар
12.01.2026 19:35 Відповісти
Они сами же трындели что процентов 80 оружия и боеприпасов это поставки США.
показати весь коментар
12.01.2026 19:37 Відповісти
Купуй в нас американську зброю з націнкою.
показати весь коментар
12.01.2026 19:37 Відповісти
Геніально. Як дати і не дати одночасно , ще й в борги загнати.
показати весь коментар
12.01.2026 19:42 Відповісти
Всі намагаються вибивати свої інтереси, окрім укро-лохів.
показати весь коментар
12.01.2026 20:19 Відповісти
Павильно
показати весь коментар
12.01.2026 20:36 Відповісти
Обнімашки з Макроном не допомогли, але скільки піару на марафоні
показати весь коментар
12.01.2026 20:50 Відповісти
Логічно. Гроші ЄС і мають вертатися в ЄС, а не трумпу.
показати весь коментар
12.01.2026 21:07 Відповісти
Логічно!
показати весь коментар
12.01.2026 21:29 Відповісти
А Германия покупает у Израиля и очень рада,как и Греция,КипрЯпония!
показати весь коментар
12.01.2026 21:40 Відповісти
Схоже у Макрона мізки є, на відміну від європейських популістів, ждунів і ліберастів соросовських.
До нього добре дійшло, що меч треба мати власний і в своєму домі, а не чекати, поки після нападу на його будинок, американський захисник не дотрахає якусь венесуельску тигрицю, дочекається премії миру, місяці два буде з нападниками по телефону виясняти чого і скільки їм треба, а потім прилетить у Європу щоб покласти вінок на могилу свого підзахисного у річницю його загибелі!
Пи*дець! Світ смартфонів, інстаграмів, вільних кохань і торгівлі, світ вільний навіть від правил, законів і моралі вмирає від гангрени жадоби і СНІДУ самозакоханності. Він любується своїми світлинами у медіа, що заміняє йому морфій, аби не помічати відмираючих кінцівок...
Скоро меч вже й буде не підняти - тільки й змоги, щоб "мишку" рухати...
показати весь коментар
13.01.2026 09:08 Відповісти
Від балістики Пєтріот не захистить! Ракет типу Іскандер (сімейство СКАД) не має тільки зелений Напольйон -любитель шашличків! Їх навіть у йєменських хуситів є. А КНДР і Іран їх наклепали стільки, що вистачить до півночі судного дня. Їх мають на озброєнні навіть такі країни як Лівія, Алжир, Єгипет, Вʼєтнам... І тільки в Україні, яка колись допомогла корейцям разо росіянами довести до розуму радянську ракету Р-17, не вистало мізків зробити трохи і для себе. Нам вистачало і бойового гопака!
А теперь порахуйте:
Ракета Петріот коштує в діапазоні 3-4 млн. долларів, хоча ракети для збиття баллістики можуть коштувати і більше. Наприклад 11 лютого 2025 року для збиття 6 російських раакет було випущено 10 ракет Петріот на сумму 30 млн. долл.
3 млн. за Петріот проти 300 000 за Калібр чи Іскандер? Якийсь дебіл ще вірить, що хтось буде фінансувати це безумство на протязі наступних пяти років? Це шлях до злиднів і голоду в Європі, коли країни Африки і Азії будуть постачати в Європу гуманітарну продовольчу допомогу.
показати весь коментар
13.01.2026 09:35 Відповісти
 
 