Франція хоче заборонити Україні використовувати позику ЄС на €90 млрд для закупівлі неєвропейської зброї, - Politico
Франція та Нідерланди вступили в суперечку щодо того, які умови встановити до майбутньої позики від Євросоюзу на суму 90 млрд євро, що буде поділена на військову та бюджетну підтримку. Париж хоче запровадити жорсткий пункт "Купувати європейське".
Про це пише Politico, передає Цензор.НЕТ.
Кредит для України
Нідерланди очолюють ініціативу щодо надання Україні більшої свободи у використанні 90-мільярдного кредиту, який ЄС пообіцяв Києву для фінансування оборони.
- За кілька днів до того, як Європейська комісія офіційно оприлюднить свою пропозицію в середу, уряд Нідерландів запропонував виділити Україні щонайменше 15 млрд євро на закупівлю зброї, виробленої в США та інших країнах, що не входять до ЄС.
Позиція Франції
Водночас Нідерланди та Франція сперечаються щодо того, скільки умов слід додати до майбутнього кредиту ЄС, який включатиме ще не визначені суми на військову та бюджетну підтримку.
Так, Париж хоче ввести жорстку умову "Купувати європейське", яка заборонить Києву купувати зброю в країнах, що не входять до ЄС, в Амстердам відповідають, що такий підхід зв'яже руки України та обмежить її здатність захищатися від російської агресії.
"Україна також терміново потребує обладнання, виробленого третіми країнами, зокрема систем протиповітряної оборони та перехоплювачів виробництва США, боєприпасів та запчастин для F-16, а також засобів для далекобійних ударів", - йдеться в листі Нідерландів.
SAMP/T, який, як і Patriot, здатний ефективно перехоплювати балістичні ракети, крилаті ракети та літаки, пропонуючи подібні можливості захисту повітряного простору. Його часто називають прямим конкурентом та аналогом американської системи Patriot, оскільки він є одним із небагатьох комплексів у Європі, що забезпечує захист від балістичних загроз
А тем временем сами торгуют с **********
Влада Великої Британії оголосила 11 січня про намір створити спеціально для України потужну балістичну ракету. Цей проєкт має назву "Nightfall".
В заяві британського уряду вказано, що нова балістична ракета зможе нести 200-кілограмову боєголовку на відстань понад 500 кілометрів.
Планується, що британська балістика матиме фугасну, а не касетну боєголовку вагою 200 кг. Орієнтовний план виробництва - 10 ракет на місяць.
Для порівняння: Росія, за даними української військової розвідки, виробляє на місяць близько 60 "іскандерів".
При цьому орієнтовна ціна ракети Nightfall заявлена доволі низькa - близько 1 млн доларів.
Згідно з проєктними розрахунками, швидкість балістики Nightfall має складати близько 3000 км/год.
Bраховуючи, що проєкт перебуває лише на початковій стадії, очікувати на отримання цієї балістики для бойового застосування Київ зможе в кращому випадку лише наприкінці 2027 року.
І це в найбільш оптимістичному випадку.
Нехай хоч для економіки піде.
До нього добре дійшло, що меч треба мати власний і в своєму домі, а не чекати, поки після нападу на його будинок, американський захисник не дотрахає якусь венесуельску тигрицю, дочекається премії миру, місяці два буде з нападниками по телефону виясняти чого і скільки їм треба, а потім прилетить у Європу щоб покласти вінок на могилу свого підзахисного у річницю його загибелі!
Пи*дець! Світ смартфонів, інстаграмів, вільних кохань і торгівлі, світ вільний навіть від правил, законів і моралі вмирає від гангрени жадоби і СНІДУ самозакоханності. Він любується своїми світлинами у медіа, що заміняє йому морфій, аби не помічати відмираючих кінцівок...
Скоро меч вже й буде не підняти - тільки й змоги, щоб "мишку" рухати...
А теперь порахуйте:
Ракета Петріот коштує в діапазоні 3-4 млн. долларів, хоча ракети для збиття баллістики можуть коштувати і більше. Наприклад 11 лютого 2025 року для збиття 6 російських раакет було випущено 10 ракет Петріот на сумму 30 млн. долл.
3 млн. за Петріот проти 300 000 за Калібр чи Іскандер? Якийсь дебіл ще вірить, що хтось буде фінансувати це безумство на протязі наступних пяти років? Це шлях до злиднів і голоду в Європі, коли країни Африки і Азії будуть постачати в Європу гуманітарну продовольчу допомогу.