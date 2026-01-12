Франція хоче заборонити Україні використовувати позику ЄС на €90 млрд для закупівлі неєвропейської зброї, - Politico

Франція та Нідерланди вступили в суперечку щодо того, які умови встановити до майбутньої позики від Євросоюзу на суму 90 млрд євро, що буде поділена на військову та бюджетну підтримку. Париж хоче запровадити жорсткий пункт "Купувати європейське".

Про це пише Politico.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Кредит для України

Нідерланди очолюють ініціативу щодо надання Україні більшої свободи у використанні 90-мільярдного кредиту, який ЄС пообіцяв Києву для фінансування оборони.

За кілька днів до того, як Європейська комісія офіційно оприлюднить свою пропозицію в середу, уряд Нідерландів запропонував виділити Україні щонайменше 15 млрд євро на закупівлю зброї, виробленої в США та інших країнах, що не входять до ЄС.

Позиція Франції

Водночас Нідерланди та Франція сперечаються щодо того, скільки умов слід додати до майбутнього кредиту ЄС, який включатиме ще не визначені суми на військову та бюджетну підтримку.

Так, Париж хоче ввести жорстку умову "Купувати європейське", яка заборонить Києву купувати зброю в країнах, що не входять до ЄС, в Амстердам відповідають, що такий підхід зв'яже руки України та обмежить її здатність захищатися від російської агресії.

"Україна також терміново потребує обладнання, виробленого третіми країнами, зокрема систем протиповітряної оборони та перехоплювачів виробництва США, боєприпасів та запчастин для F-16, а також засобів для далекобійних ударів", - йдеться в листі Нідерландів.

