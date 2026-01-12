Франція запускає новий національний військовий сервіс для молоді на тлі війни РФ проти України

Міністерство збройних сил Франції оголосило про старт набору до оновленого формату національної служби для громадян віком від 18 до 25 років.

Про це повідомила міністр оборони Франції Катрін Вотрен, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Новий сервіс замінює попередню модель Service National Universel і реалізує рішення президента Еммануеля Макрона, ухвалене наприкінці 2025 року на тлі погіршення безпекової ситуації в Європі.

Заявки на участь відкриваються з 12 січня 2026 року. Подати їх можна через офіційні сайти армії, рекрутингові центри у департаментах або телефоном. Відбір проводитиметься у міру надходження заявок, а до першої хвилі планується залучити 3 тисячі добровольців. Початок служби - вересень-листопад 2026 року, остаточні результати відбору обіцяють до 1 липня.

Вимоги до кандидатів мінімальні: мотивація, медична придатність і відповідність потребам збройних сил. Близько 20% добровольців можуть бути залучені до спеціальних місій, зокрема у сфері кібербезпеки.

Умови служби

Тривалість: 10 місяців (1 місяць базової підготовки, 9 місяців виконання завдань у структурах ЗС Франції).

Служба проходитиме на території Франції, включно із заморськими регіонами.

Гарантована щомісячна виплата від 800 євро, житло, харчування та спорядження.

Для ліцеїстів програма інтегрована із системою Parcoursup і дозволяє оформити "рік цезури" або скоригувати освітній план. Після завершення служби учасники можуть повернутися до навчання, вийти на ринок праці з п’ятирічним резервом, вступити до оперативного резерву або інтегруватися до кадрової армії.

Міністр Катрін Вотрен зазначила, що рішення ухвалили на тлі війни Росії проти України та необхідності мати підготовлений людський резерв для реагування на кризові ситуації. Новий сервіс фактично завершує програму Service National Universel, яка з 2019 року мала переважно символічний характер.

