Естонія заборонила в’їзд 261 учаснику війни РФ проти України, - Цахкна

Естонія ввела заборону на в’їзд для 261 громадянина Росії, які брали участь у війні проти України на боці РФ.

Про це повідомив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, передає Цензор.НЕТ.

"Естонія ввела заборону на в'їзд першим 261 російським бойовикам, які брали участь в агресивній війні проти України - і це лише початок. Сотні тисяч бійців з держави-агресора брали участь у цій жорстокій війні, вчиняючи звірства і сіючи насильство. Їм немає місця в Естонії та в Шенгенській зоні", - наголосив Цахкна.

За його словами, естонська влада продовжить роботу над тим, "щоб двері залишалися зачиненими для колишніх російських комбатантів".

Міністр також закликав інші держави вжити аналогічних заходів щодо осіб, причетних до збройної агресії Росії проти України.

