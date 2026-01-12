Эстония запретила въезд 261 участнику войны РФ против Украины, - Цахкна

Эстония ввела запрет на въезд для 261 гражданина России, которые участвовали в войне против Украины на стороне РФ.

Об этом сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Эстония ввела запрет на въезд первому 261 российскому боевику, которые участвовали в агрессивной войне против Украины - и это только начало. Сотни тысяч бойцов из государства-агрессора участвовали в этой жестокой войне, совершая зверства и сея насилие. Им нет места в Эстонии и в Шенгенской зоне", - подчеркнул Цахкна.

По его словам, эстонские власти продолжат работу над тем, "чтобы двери оставались закрытыми для бывших российских комбатантов".

Министр также призвал другие государства принять аналогичные меры в отношении лиц, причастных к вооруженной агрессии России против Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Цахкна о ночной атаке РФ по Украине: "Давление должно быть усилено до максимума и стать невыносимым"