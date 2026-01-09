Цахкна о ночной атаке РФ по Украине: "Давление должно быть усилено до максимума и стать невыносимым"

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна после ночной воздушной атаки России на Украину призвал международное сообщество усилить политическое и экономическое давление на РФ до максимального уровня.

Об этом он написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Эстонский министр отметил, что последние шаги Европы, Украины и Соединенных Штатов по выработке гарантий безопасности, а также события в Венесуэле заставили президента РФ Владимира Путина нервничать.

По его словам, ответом России стал воздушный террор против Украины, в результате которого погибли гражданские лица, а сотни тысяч людей остались без отопления, электроэнергии и воды посреди зимы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Последние шаги Трампа с применением силы вызывают серьезную обеспокоенность у Путина, - Цахкна

Кроме того, Россия, отметил дипломат, снова применила баллистическую ракету средней дальности "Орешник" в намеренно провокационном ударе вблизи границ Европейского Союза и НАТО.

Цахкна подчеркнул, что Россия не демонстрирует стремления к миру и не отказалась от своей цели уничтожить Украину.

"Вывод может быть только один. Чтобы заставить Россию изменить курс, международное политическое и экономическое давление должно быть усилено до максимума и стать невыносимым", - заявил министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия продолжает ежедневный террор. Ее действия не имеют ничего общего с поиском мира, - Цахкна

Атака РФ на Украину 9 января

В ночь на 9 января Киев подвергся, вероятно, одному из самых массированных ударов. Враг применил беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Повреждения и разрушения фиксируются в разных районах столицы

В результате российских ударов погибли четыре человека, 24 пострадали, среди них - сотрудники ГСЧС и трое медиков. В городе есть перебои со светом и водоснабжением.

Мэр Киева призвал жителей столицы по возможности временно выезжать за город.

Накануне мониторинговые каналы предупреждали о возможной угрозе запуска ракеты "Орешник" по Украине. Впоследствии во Львове прогремела серия взрывов.

Местные власти говорят, что пока неизвестно, был ли это "Орешник".

В Минобороны РФ заявили, что ударили по Украине "Орешником" якобы в ответ на "атаку" резиденции Путина.

В Воздушных силах заявили, что РФ применила против Украины баллистическую ракету средней дальности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Только усиление давления заставит Россию серьезно отнестись к переговорам, - Цахкна