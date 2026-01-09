РУС
Цахкна о ночной атаке РФ по Украине: "Давление должно быть усилено до максимума и стать невыносимым"

маргус,цахкна

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна после ночной воздушной атаки России на Украину призвал международное сообщество усилить политическое и экономическое давление на РФ до максимального уровня.

Об этом он написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

Эстонский министр отметил, что последние шаги Европы, Украины и Соединенных Штатов по выработке гарантий безопасности, а также события в Венесуэле заставили президента РФ Владимира Путина нервничать.

По его словам, ответом России стал воздушный террор против Украины, в результате которого погибли гражданские лица, а сотни тысяч людей остались без отопления, электроэнергии и воды посреди зимы.

Кроме того, Россия, отметил дипломат, снова применила баллистическую ракету средней дальности "Орешник" в намеренно провокационном ударе вблизи границ Европейского Союза и НАТО.

Цахкна подчеркнул, что Россия не демонстрирует стремления к миру и не отказалась от своей цели уничтожить Украину.

"Вывод может быть только один. Чтобы заставить Россию изменить курс, международное политическое и экономическое давление должно быть усилено до максимума и стать невыносимым", - заявил министр.

Атака РФ на Украину 9 января

  • В ночь на 9 января Киев подвергся, вероятно, одному из самых массированных ударов. Враг применил беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Повреждения и разрушения фиксируются в разных районах столицы
  • В результате российских ударов погибли четыре человека, 24 пострадали, среди них - сотрудники ГСЧС и трое медиков. В городе есть перебои со светом и водоснабжением.
  • Мэр Киева призвал жителей столицы по возможности временно выезжать за город.
  • Накануне мониторинговые каналы предупреждали о возможной угрозе запуска ракеты "Орешник" по Украине. Впоследствии во Львове прогремела серия взрывов.
  • Местные власти говорят, что пока неизвестно, был ли это "Орешник".
  • В Минобороны РФ заявили, что ударили по Украине "Орешником" якобы в ответ на "атаку" резиденции Путина.
  • В Воздушных силах заявили, что РФ применила против Украины баллистическую ракету средней дальности.

Автор: 

обстрел (31233) Цахкна Маргус (107)
Імпотентні посилятори, краще б мовчало, чим менша собачка тим галасніше вона гавкає (це про литву , Латвію і єстонію)
Ви так сідори задньоприводні тиснете вже 4 роки..
Ви так сідори задньоприводні тиснете вже 4 роки..
Імпотентні посилятори, краще б мовчало, чим менша собачка тим галасніше вона гавкає (це про литву , Латвію і єстонію)
Вони маленькі, але хоч щось просять
Потрібно вимагати від Заходу далекобійної зброї. Бо як бачимо ескалація якраз відбувається не тому що Захід дає нам зброю а навпаки тому що Захід нам потрібну зброю не дає. Невже в Європі керівники країн не вивчали психологію гопників і маніяків?
А нарахунок країн балтії, так вони можуть щелчком двох пальців зажати ***** яйця в двері просто оголосивши повну блокаду Кенігсберга і Балтійсько гоморя.
І що тоді стане з тими країнами, поки НАТО збиратиметься на консультації згідно 5 статті?
Так, так, все можуть, але не будуть, бо не українськими чоловіками прийдеться воювати, а своїми, котрим це нафіг не треба.
Якої саме "далекобійної зброї"?
навіщо нам їхня далекобійна зброя? у нас лише в 2025 році ТРИ ТИЩІ фламіндічєй!
ПОКА ДЛЯ РАШКИ СТАНЕТ НЕВЫНОСИМЫМ- ТО ХУДОЙ СДОХНЕ
