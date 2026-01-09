Цахкна о ночной атаке РФ по Украине: "Давление должно быть усилено до максимума и стать невыносимым"
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна после ночной воздушной атаки России на Украину призвал международное сообщество усилить политическое и экономическое давление на РФ до максимального уровня.
Об этом он написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.
Эстонский министр отметил, что последние шаги Европы, Украины и Соединенных Штатов по выработке гарантий безопасности, а также события в Венесуэле заставили президента РФ Владимира Путина нервничать.
По его словам, ответом России стал воздушный террор против Украины, в результате которого погибли гражданские лица, а сотни тысяч людей остались без отопления, электроэнергии и воды посреди зимы.
Кроме того, Россия, отметил дипломат, снова применила баллистическую ракету средней дальности "Орешник" в намеренно провокационном ударе вблизи границ Европейского Союза и НАТО.
Цахкна подчеркнул, что Россия не демонстрирует стремления к миру и не отказалась от своей цели уничтожить Украину.
"Вывод может быть только один. Чтобы заставить Россию изменить курс, международное политическое и экономическое давление должно быть усилено до максимума и стать невыносимым", - заявил министр.
Атака РФ на Украину 9 января
- В ночь на 9 января Киев подвергся, вероятно, одному из самых массированных ударов. Враг применил беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Повреждения и разрушения фиксируются в разных районах столицы
- В результате российских ударов погибли четыре человека, 24 пострадали, среди них - сотрудники ГСЧС и трое медиков. В городе есть перебои со светом и водоснабжением.
- Мэр Киева призвал жителей столицы по возможности временно выезжать за город.
- Накануне мониторинговые каналы предупреждали о возможной угрозе запуска ракеты "Орешник" по Украине. Впоследствии во Львове прогремела серия взрывов.
- Местные власти говорят, что пока неизвестно, был ли это "Орешник".
- В Минобороны РФ заявили, что ударили по Украине "Орешником" якобы в ответ на "атаку" резиденции Путина.
- В Воздушных силах заявили, что РФ применила против Украины баллистическую ракету средней дальности.
