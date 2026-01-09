Цахкна про нічну атаку РФ по Україні: "Тиск має бути посилений до максимуму і стати нестерпним"

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна після нічної повітряної атаки Росії на Україну закликав міжнародну спільноту посилити політичний та економічний тиск на РФ до максимального рівня.

Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Естонський міністр зазначив, що останні кроки Європи, України та Сполучених Штатів щодо напрацювання гарантій безпеки, а також події у Венесуелі змусили президента РФ Володимира Путіна нервувати.

За його словами, відповіддю Росії став повітряний терор проти України, внаслідок якого загинули цивільні, а сотні тисяч людей залишилися без опалення, електроенергії та води посеред зими.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Останні кроки Трампа із застосуванням сили викликають серйозну стурбованість у Путіна, - Цахкна

Крім того, Росія, зауважив дипломат, знову застосувала балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік" у навмисно провокаційному ударі поблизу кордонів Європейського Союзу та НАТО.

Цахкна наголосив, що Росія не демонструє прагнення до миру і не відмовилася від своєї мети знищити Україну.

"Висновок може бути лише один. Щоб змусити Росію змінити курс, міжнародний політичний та економічний тиск має бути посилений до максимуму і стати нестерпним", - заявив міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія продовжує щоденний терор. Її дії не мають нічого спільного з пошуком миру, - Цахкна

Атака РФ на Україну 9 січня

У ніч проти 9 січня Київ зазнав, ймовірно, одного з наймасованіших ударів. Ворог застосував безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Пошкодження та руйнування фіксуються у різних районах столиці

Внаслідок російських ударів загинуло четверо людей, 24 потерпілих, серед них: працівники ДСНС та троє медиків. У місті є перебої зі світлом та водопостачанням.

Мер Києва закликав жителів столиці за можливості тимчасово виїжджати за місто

Напередодні моніторингові канали попереджали про можливу загрозу пуску ракети "Орєшнік" по Україні. Згодом у Львові пролунала серія вибухів.

Місцева влада каже, що наразі невідомо, чи був це Орєшнік.

У Міноборони РФ заявили, що вдарили по Україні "Орєшніком" нібито у відповідь на "атаку" резиденції Путіна.

У Повітряних силах заявили, що РФ застосувала проти України балістичну ракету середньої дальності.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лише посилення тиску змусить Росію серйозно поставитися до переговорів, - Цахкна