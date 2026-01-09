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Новини Обстріли України
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Цахкна про нічну атаку РФ по Україні: "Тиск має бути посилений до максимуму і стати нестерпним"

маргус,цахкна

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна після нічної повітряної атаки Росії на Україну закликав міжнародну спільноту посилити політичний та економічний тиск на РФ до максимального рівня.

Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Естонський міністр зазначив, що останні кроки Європи, України та Сполучених Штатів щодо напрацювання гарантій безпеки, а також події у Венесуелі змусили президента РФ Володимира Путіна нервувати.

За його словами, відповіддю Росії став повітряний терор проти України, внаслідок якого загинули цивільні, а сотні тисяч людей залишилися без опалення, електроенергії та води посеред зими.

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Крім того, Росія, зауважив дипломат, знову застосувала балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік" у навмисно провокаційному ударі поблизу кордонів Європейського Союзу та НАТО.

Цахкна наголосив, що Росія не демонструє прагнення до миру і не відмовилася від своєї мети знищити Україну.

"Висновок може бути лише один. Щоб змусити Росію змінити курс, міжнародний політичний та економічний тиск має бути посилений до максимуму і стати нестерпним", - заявив міністр.

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Атака РФ на Україну 9 січня

  • У ніч проти 9 січня Київ зазнав, ймовірно, одного з наймасованіших ударів. Ворог застосував безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Пошкодження та руйнування фіксуються у різних районах столиці
  • Внаслідок російських ударів загинуло четверо людей, 24 потерпілих, серед них: працівники ДСНС та троє медиків. У місті є перебої зі світлом та водопостачанням.
  • Мер Києва закликав жителів столиці за можливості тимчасово виїжджати за місто
  • Напередодні моніторингові канали попереджали про можливу загрозу пуску ракети "Орєшнік" по Україні. Згодом у Львові пролунала серія вибухів.
  • Місцева влада каже, що наразі невідомо, чи був це Орєшнік.
  • У Міноборони РФ заявили, що вдарили по Україні "Орєшніком" нібито у відповідь на "атаку" резиденції Путіна.
  • У Повітряних силах заявили, що РФ застосувала проти України балістичну ракету середньої дальності.

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Топ коментарі
+4
Імпотентні посилятори, краще б мовчало, чим менша собачка тим галасніше вона гавкає (це про литву , Латвію і єстонію)
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09.01.2026 12:59 Відповісти
+3
Ви так сідори задньоприводні тиснете вже 4 роки..
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09.01.2026 12:57 Відповісти
+1
Потрібно вимагати від Заходу далекобійної зброї. Бо як бачимо ескалація якраз відбувається не тому що Захід дає нам зброю а навпаки тому що Захід нам потрібну зброю не дає. Невже в Європі керівники країн не вивчали психологію гопників і маніяків?
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09.01.2026 12:59 Відповісти

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