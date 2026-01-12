Франция запускает новый национальный военный сервис для молодежи на фоне войны РФ против Украины
Министерство вооруженных сил Франции объявило о начале набора в обновленный формат национальной службы для граждан в возрасте от 18 до 25 лет.
Об этом сообщила министр обороны Франции Катрин Вотрен, передает Цензор.НЕТ.
Новый сервис заменяет предыдущую модель Service National Universel и реализует решение президента Эммануэля Макрона, принятое в конце 2025 года на фоне ухудшения ситуации с безопасностью в Европе.
Заявки на участие открываются с 12 января 2026 года. Подать их можно через официальные сайты армии, рекрутинговые центры в департаментах или по телефону. Отбор будет проводиться по мере поступления заявок, а к первой волне планируется привлечь 3 тысячи добровольцев. Начало службы - сентябрь-ноябрь 2026 года, окончательные результаты отбора обещают до 1 июля.
Требования к кандидатам минимальны: мотивация, медицинская пригодность и соответствие потребностям вооруженных сил. Около 20% добровольцев могут быть привлечены к специальным миссиям, в частности в сфере кибербезопасности.
Условия службы
-
Продолжительность: 10 месяцев (1 месяц базовой подготовки, 9 месяцев выполнения задач в структурах ВС Франции).
-
Служба будет проходить на территории Франции, включая заморские регионы.
-
Гарантированная ежемесячная выплата от 800 евро, жилье, питание и снаряжение.
Для лицеистов программа интегрирована с системой Parcoursup и позволяет оформить "год цезуры" или скорректировать образовательный план. После завершения службы участники могут вернуться к учебе, выйти на рынок труда с пятилетним резервом, вступить в оперативный резерв или интегрироваться в кадровую армию.
Министр Катрин Вотрен отметила, что решение было принято на фоне войны России против Украины и необходимости иметь подготовленный человеческий резерв для реагирования на кризисные ситуации. Новый сервис фактически завершает программу Service National Universel, которая с 2019 года имела преимущественно символический характер.
