"Шансів закінчити війну в 2026 році нема, зупинити вогонь - є", - ексміністр МЗС Кулеба

У 2026 році є шанси досягнути припинення вогню, проте війна із Росією не зупиниться.

Таку думку висловив колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ.

На запитання, чи є шанс 2026 року закінчити війну, він відповів: "Війну – ні, припинити вогонь – є".

На його думку, у Росії досі немає мотивації закінчувати війну

"Розумієте, війни зупиняються, коли у всіх з'являється мотивація. Вона може бути позитивна або негативна.

Росія впевнена, що здатна досягати своїх цілей військовим шляхом. Україна впевнена, що здатна триматися. Трамп, як би це парадоксально не звучало, бігає між Путіним і Зеленським, намагаючись створити їм негативну і позитивну мотивації, а воно не працює все одно, - заявив Кулеба.

