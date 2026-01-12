Франция хочет запретить Украине использовать кредит ЕС на €90 млрд для закупки неевропейского оружия, - Politico
Франция и Нидерланды вступили в спор о том, какие условия установить для будущего займа от Евросоюза на сумму 90 млрд евро, который будет разделен на военную и бюджетную поддержку. Париж хочет ввести жесткий пункт "Покупать европейское".
Цензор.НЕТ
Кредит для Украины
Нидерланды возглавляют инициативу по предоставлению Украине большей свободы в использовании 90-миллиардного кредита, который ЕС пообещал Киеву для финансирования обороны.
- За несколько дней до того, как Европейская комиссия официально обнародует свое предложение в среду, правительство Нидерландов предложило выделить Украине не менее 15 млрд евро на закупку оружия, произведенного в США и других странах, не входящих в ЕС.
Позиция Франции
В то же время Нидерланды и Франция спорят о том, сколько условий следует добавить к будущему кредиту ЕС, который будет включать еще не определенные суммы на военную и бюджетную поддержку.
В частности, Париж хочет ввести жесткое условие "Покупать европейское", которое запретит Киеву покупать оружие в странах, не входящих в ЕС, в Амстердаме отвечают, что такой подход свяжет руки Украины и ограничит ее способность защищаться от российской агрессии.
"Украина также срочно нуждается в оборудовании, произведенном третьими странами, в частности системах противовоздушной обороны и перехватчиках производства США, боеприпасах и запчастях для F-16, а также средствах для дальнобойных ударов", - говорится в письме Нидерландов.
SAMP/T (https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Sol-Air+*******-Port%C3%A9e+%2F+Terrain&mstk=AUtExfBuPHqtBctWYsuB10e8vts2pSEaKlUGBwJXs47sp_V0HU-7BjWq4Jv-QYPwIknJQTPrhyGvP8aLRPtTQ_rcx_zBb1mV6o3T7uMu6aTbnKAzmqyLSboUTPT6kCYT5jd5XqLkAnLXVF-AG4ASHpR4g94My2EDPLC-0KLnwURSfJoFdrDEp_M0VsaOMAWZLXtRgXqQhBFZOZSs2zwB2Mn_XQcwi3He_VC6LGftuDEZiydPPtd5p9msFrbKNEK66F1cZ_FxsEXMkB1P9xdeZOIUgUk-OH6Dg-tnbqO8lgb6aqLe0g&csui=3&ved=2ahUKEwjWkrKtxoaSAxWCLBAIHZgEGZYQgK4QegQIARAB Sol-Air *******-Portée / Terrain), який, як і Patriot, здатний ефективно перехоплювати балістичні ракети, крилаті ракети та літаки, пропонуючи подібні можливості захисту повітряного простору. Його часто називають прямим конкурентом та аналогом американської системи Patriot, оскільки він є одним із небагатьох комплексів у Європі, що забезпечує захист від балістичних загроз
А тем временем сами торгуют с **********
Влада Великої Британії оголосила 11 січня про намір створити спеціально для України потужну балістичну ракету. Цей проєкт має назву "Nightfall".
В заяві британського уряду вказано, що нова балістична ракета зможе нести 200-кілограмову боєголовку на відстань понад 500 кілометрів.
Планується, що британська балістика матиме фугасну, а не касетну боєголовку вагою 200 кг. Орієнтовний план виробництва - 10 ракет на місяць.
Для порівняння: Росія, за даними української військової розвідки, виробляє на місяць близько 60 "іскандерів".
При цьому орієнтовна ціна ракети Nightfall заявлена доволі низькa - близько 1 млн доларів.
Згідно з проєктними розрахунками, швидкість балістики Nightfall має складати близько 3000 км/год.
Bраховуючи, що проєкт перебуває лише на початковій стадії, очікувати на отримання цієї балістики для бойового застосування Київ зможе в кращому випадку лише наприкінці 2027 року.
І це в найбільш оптимістичному випадку.
Нехай хоч для економіки піде.