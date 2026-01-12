РУС
Франция хочет запретить Украине использовать кредит ЕС на €90 млрд для закупки неевропейского оружия, - Politico

Франция и Нидерланды вступили в спор о том, какие условия установить для будущего займа от Евросоюза на сумму 90 млрд евро, который будет разделен на военную и бюджетную поддержку. Париж хочет ввести жесткий пункт "Покупать европейское".

Об этом пишет Politico, передает Цензор.НЕТ.

Кредит для Украины

Нидерланды возглавляют инициативу по предоставлению Украине большей свободы в использовании 90-миллиардного кредита, который ЕС пообещал Киеву для финансирования обороны.

  • За несколько дней до того, как Европейская комиссия официально обнародует свое предложение в среду, правительство Нидерландов предложило выделить Украине не менее 15 млрд евро на закупку оружия, произведенного в США и других странах, не входящих в ЕС.

Позиция Франции

В то же время Нидерланды и Франция спорят о том, сколько условий следует добавить к будущему кредиту ЕС, который будет включать еще не определенные суммы на военную и бюджетную поддержку.

В частности, Париж хочет ввести жесткое условие "Покупать европейское", которое запретит Киеву покупать оружие в странах, не входящих в ЕС, в Амстердаме отвечают, что такой подход свяжет руки Украины и ограничит ее способность защищаться от российской агрессии.

"Украина также срочно нуждается в оборудовании, произведенном третьими странами, в частности системах противовоздушной обороны и перехватчиках производства США, боеприпасах и запчастях для F-16, а также средствах для дальнобойных ударов", - говорится в письме Нидерландов.

+13
У Франції ракети до Петріота є? - то нагуя ця *******?
12.01.2026 19:11 Ответить
+6
ну так і кошти ЄС ..віддамо двушками міндічу на маскву ..чи на неіснуючі фламінги?
12.01.2026 19:11 Ответить
+5
конченные Лягушатники, в Австралии, в Южной Корее, нельзя будет что то купить.

А тем временем сами торгуют с **********
12.01.2026 19:13 Ответить
Тобто зброї не буде. Бо НАТО свої потреби не взмозі зараз забезпечити.
12.01.2026 19:09 Ответить
ну так і кошти ЄС ..віддамо двушками міндічу на маскву ..чи на неіснуючі фламінги?
12.01.2026 19:11 Ответить
Згоден так у Європи немає стільки зброї, вони самі в черзі стоять в США.
12.01.2026 19:13 Ответить
Франція відмовила шмигалям в закупівлі зброї, виробленої у Франції?
12.01.2026 19:12 Ответить
Нажаль деякі види, а не тільки деякі Франція не зможе поставити. Зрозуміло що в перспективі на РОКИ це для них золоте дно.
12.01.2026 19:15 Ответить
Але і безкінечно давати гроші, які переплавляються в золоті унітази зе-міндічів нам ніхто не буде.
12.01.2026 19:25 Ответить
Так для мідічів просто потрібно давно зробити постійний аудит напряму від донорів.
12.01.2026 19:29 Ответить
Чому, дадуть, тільки треба буде "відкатувати" до Європи. І всі будуть в шоколаді ,крім пересічних .
12.01.2026 20:20 Ответить
Може тому і "не взмозі" що до нас вме йде?
12.01.2026 19:15 Ответить
А для себе чому НАТО ЄС закупляє в США тіж самі Петріоти? Чи Ф 35.
показать весь комментарий
Тому що все самі не виробляють.Нам тільки "патріоти"і ф 35 потрібні?
показать весь комментарий
Ні не тільки.
показать весь комментарий
Як це не буде? Буде. Протягом десяти років якраз виготовлятимуть і постачатимуть. Чи українці вже стомились бути щитом Європи?
показать весь комментарий
Тут навіть таке озвучувати небезпечно😸
показать весь комментарий
Звірі.А міндичам який відсоток відкусити можна?
показать весь комментарий
У Франції ракети до Петріота є? - то нагуя ця *******?
12.01.2026 19:11 Ответить
Європейський аналог Patriot - це французько-італійський зенітний ракетний комплекс

SAMP/T (https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Sol-Air+*******-Port%C3%A9e+%2F+Terrain&mstk=AUtExfBuPHqtBctWYsuB10e8vts2pSEaKlUGBwJXs47sp_V0HU-7BjWq4Jv-QYPwIknJQTPrhyGvP8aLRPtTQ_rcx_zBb1mV6o3T7uMu6aTbnKAzmqyLSboUTPT6kCYT5jd5XqLkAnLXVF-AG4ASHpR4g94My2EDPLC-0KLnwURSfJoFdrDEp_M0VsaOMAWZLXtRgXqQhBFZOZSs2zwB2Mn_XQcwi3He_VC6LGftuDEZiydPPtd5p9msFrbKNEK66F1cZ_FxsEXMkB1P9xdeZOIUgUk-OH6Dg-tnbqO8lgb6aqLe0g&csui=3&ved=2ahUKEwjWkrKtxoaSAxWCLBAIHZgEGZYQgK4QegQIARAB Sol-Air *******-Portée / Terrain), який, як і Patriot, здатний ефективно перехоплювати балістичні ракети, крилаті ракети та літаки, пропонуючи подібні можливості захисту повітряного простору. Його часто називають прямим конкурентом та аналогом американської системи Patriot, оскільки він є одним із небагатьох комплексів у Європі, що забезпечує захист від балістичних загроз

.
12.01.2026 19:43 Ответить
Він недотягує до Петріот - Кинжала не візьме
показать весь комментарий
логічно
показать весь комментарий
конченные Лягушатники, в Австралии, в Южной Корее, нельзя будет что то купить.

А тем временем сами торгуют с **********
12.01.2026 19:13 Ответить
Європка краще грошики міндичам віддадуть а вони вже уххх як поспішають!
12.01.2026 19:14 Ответить
А крім цього нам нічого не потрібно?
показать весь комментарий
Наприклад ракети ппо але вони на складах Європи лежать і ніхто просто так їх нам не подарує.
показать весь комментарий
це правильно, не треба витрачати гроші на імперіалістичні сша.
показать весь комментарий
BBC
Влада Великої Британії оголосила 11 січня про намір створити спеціально для України потужну балістичну ракету. Цей проєкт має назву "Nightfall".
В заяві британського уряду вказано, що нова балістична ракета зможе нести 200-кілограмову боєголовку на відстань понад 500 кілометрів.

Планується, що британська балістика матиме фугасну, а не касетну боєголовку вагою 200 кг. Орієнтовний план виробництва - 10 ракет на місяць.

Для порівняння: Росія, за даними української військової розвідки, виробляє на місяць близько 60 "іскандерів".
При цьому орієнтовна ціна ракети Nightfall заявлена доволі низькa - близько 1 млн доларів.
Згідно з проєктними розрахунками, швидкість балістики Nightfall має складати близько 3000 км/год.

Bраховуючи, що проєкт перебуває лише на початковій стадії, очікувати на отримання цієї балістики для бойового застосування Київ зможе в кращому випадку лише наприкінці 2027 року.

І це в найбільш оптимістичному випадку.
12.01.2026 19:17 Ответить
А в тому році обіцяла надати аж 5 тис. ракет до ППО, якими тільки шахеди можна збивати. І то ще й "траншами" до 2035-го року.
показать весь комментарий
Ну судячи з цього , війна буде до 2029 року. На жаль.
показать весь комментарий
Может быть. Но уже не с нами
показать весь комментарий
Глядишь к 2037 году запустят в серийное производство
показать весь комментарий
В другу світову німці встигли за менший час створити ФАУ-2, запустити виробництво і херячити ними Лондон.
показать весь комментарий
Вони тухлих круасанів обжерлися? Дебіли.
показать весь комментарий
Франція права, на свої плечі звалити кредит.
Нехай хоч для економіки піде.
показать весь комментарий
Они сами же трындели что процентов 80 оружия и боеприпасов это поставки США.
показать весь комментарий
Купуй в нас американську зброю з націнкою.
показать весь комментарий
Геніально. Як дати і не дати одночасно , ще й в борги загнати.
показать весь комментарий
Всі намагаються вибивати свої інтереси, окрім укро-лохів.
показать весь комментарий
Павильно
показать весь комментарий
Обнімашки з Макроном не допомогли, але скільки піару на марафоні
показать весь комментарий
