Франция хочет запретить Украине использовать кредит ЕС на €90 млрд для закупки неевропейского оружия, - Politico

Франция и Нидерланды вступили в спор о том, какие условия установить для будущего займа от Евросоюза на сумму 90 млрд евро, который будет разделен на военную и бюджетную поддержку. Париж хочет ввести жесткий пункт "Покупать европейское".

Об этом пишет Politico, передает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Кредит для Украины

Нидерланды возглавляют инициативу по предоставлению Украине большей свободы в использовании 90-миллиардного кредита, который ЕС пообещал Киеву для финансирования обороны.

За несколько дней до того, как Европейская комиссия официально обнародует свое предложение в среду, правительство Нидерландов предложило выделить Украине не менее 15 млрд евро на закупку оружия, произведенного в США и других странах, не входящих в ЕС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Франция запускает новый национальный военный сервис для молодежи на фоне войны РФ против Украины

Позиция Франции

В то же время Нидерланды и Франция спорят о том, сколько условий следует добавить к будущему кредиту ЕС, который будет включать еще не определенные суммы на военную и бюджетную поддержку.

В частности, Париж хочет ввести жесткое условие "Покупать европейское", которое запретит Киеву покупать оружие в странах, не входящих в ЕС, в Амстердаме отвечают, что такой подход свяжет руки Украины и ограничит ее способность защищаться от российской агрессии.

"Украина также срочно нуждается в оборудовании, произведенном третьими странами, в частности системах противовоздушной обороны и перехватчиках производства США, боеприпасах и запчастях для F-16, а также средствах для дальнобойных ударов", - говорится в письме Нидерландов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франция может отправить в Украину 6 тыс. военных после мирного соглашения, их разместят "далеко от фронта", - Le Monde