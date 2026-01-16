РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10539 посетителей онлайн
Новости Отношения Евросоюза и России
4 196 88

"Это наш самый большой сосед": Мерц озвучил перспективу отношений с Россией

Высказывания Мерца о России

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия остается европейской страной, а в долгосрочной перспективе Европейскому Союзу придется восстанавливать баланс в отношениях с ней.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его выступлении перед представителями бизнеса в немецком городе Галле. По словам канцлера, такая позиция является универсальной и не связана с регионом, в котором прозвучало заявление.

Читайте также: Лавров о заявлении Макрона по переговорам с Путиным: "Это работа на публику"

Видение будущего Европы после войны

Фридрих Мерц озвучил свою позицию во время публичного обращения, посвященного перспективам Европы после окончания войны. Он подчеркнул, что стабильное будущее ЕС возможно только при условии восстановления мира и гарантий свободы на европейском континенте.

"Если нам удастся достичь возвращения мира и свободы в Европу, если мы снова найдем баланс в отношениях с нашим крупнейшим европейским соседом, а именно с Россией, тогда и ЕС, и ФРГ смогут уверенно смотреть в будущее после 2026 года", — заявил канцлер.

Он подчеркнул, что Россия является крупнейшим соседом Европейского Союза, и этот фактор невозможно игнорировать при стратегическом планировании на десятилетия вперед.

Читайте также: Мерц об ударе "Орешником": Угрожающие жесты РФ не сработают, мы на стороне Украины

Политический сигнал и позиция Берлина

Мерц отдельно отметил, что его слова не связаны с тем, что выступление проходило на востоке Германии. По его словам, такие же формулировки прозвучали бы в любом другом городе страны. Канцлер подчеркнул, что без достижения мира и обеспечения свобод восстановление баланса в отношениях невозможно.

В то же время официальная позиция Берлина по войне в Украине остается жесткой. Германия продолжает осуждать действия России и поддерживать Украину на международном уровне.

  • Напомним, ранее Фридрих Мерц неоднократно заявлял о необходимости усиления помощи Киеву и достижения стратегического поражения России.

Автор: 

россия (98690) Евросоюз (18056) Фридрих Мерц (355)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Нет, война началась потому что твой барин решил что возьмёт Киев за три дня и что воевать будет только батальон "Азов' и правый сектор.
показать весь комментарий
16.01.2026 00:58 Ответить
+5
Спочатку Мерц і Макрон заявили, що їм з рускіми треба дипломатичні бесіди вести. А тепер зрадонька ще ближче… Це завуальоване, подібне до Трампівського- «росія дуже перспективний партнер, у нас спільні інтереси». У Мерца просто звучить по іншому. Облизують путіну 🥚🥚. Йде війна повним ходом, захоплюються території, а Мерц ворога умаслює щоб краще і точніше бив.
показать весь комментарий
16.01.2026 00:29 Ответить
+5
Мелоні
Макрон
тепер Мерц
- всі , раптом , виявили бажання спілкуватись з ****** . Схоже - відбувається щось , про що нам не кажуть !
показать весь комментарий
16.01.2026 00:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А можна якось Мерца привезти в Україну і залишити на добу переночувати в квартирі (навіть не в бліндажі ...) де температура лише + пара С ...?
показать весь комментарий
16.01.2026 00:25 Ответить
Мерц повинен тебе батареї включити і подарувати валенки?
показать весь комментарий
16.01.2026 02:06 Ответить
вбий сусіда, гер Мерц !

і проблем не буде...

.
показать весь комментарий
16.01.2026 00:26 Ответить
В них армія мізерна для великої війни. Подивимось який вони контингент вони в
Гренландію відправлять.
показать весь комментарий
16.01.2026 02:18 Ответить
У них 52.5 миллиона населения 15-64, не считая миллиона украинских ухилянтов. Если будет желание жить то будет и армия.
показать весь комментарий
16.01.2026 06:13 Ответить
вони не хочуть жити-виживати, вони хочуть як раніше процвітати
показать весь комментарий
16.01.2026 07:47 Ответить
Спочатку Мерц і Макрон заявили, що їм з рускіми треба дипломатичні бесіди вести. А тепер зрадонька ще ближче… Це завуальоване, подібне до Трампівського- «росія дуже перспективний партнер, у нас спільні інтереси». У Мерца просто звучить по іншому. Облизують путіну 🥚🥚. Йде війна повним ходом, захоплюються території, а Мерц ворога умаслює щоб краще і точніше бив.
показать весь комментарий
16.01.2026 00:29 Ответить
Мелоні
Макрон
тепер Мерц
- всі , раптом , виявили бажання спілкуватись з ****** . Схоже - відбувається щось , про що нам не кажуть !
показать весь комментарий
16.01.2026 00:31 Ответить
Я думаю за спиной нашего зелёного дурачка готовится какое-то соглашение с Путиным. Украину просто потом поставят перед фактом. Либо мы соглашаемся-либо Европа прекращает помощь. Ну например. Много мы протянем?
показать весь комментарий
16.01.2026 00:35 Ответить
Так і буде .
Питання в іншому - що тоді робити ?
показать весь комментарий
16.01.2026 00:37 Ответить
Наверное должен начинать с абсолютной смены власти. Просто от верха до какого-то районного центра. Гнать всё зелёное нечисть. Собирать по с сусекам и людей для армии, и денег для этих людей. Беспощадно наказывать за коррупцию. Возвращать из-за границы призывного возраста мужчин. Создавать резерв. Да много чего. Только не с этим зелёным кварталом.
показать весь комментарий
16.01.2026 01:03 Ответить
Что ещё. Немедленно коалиция с Порошенко. Много В чём может помочь. Да только зелёный дебил быстрее удавится чем это сделает. Ещё вот что-нам надо делать поправку на дураков. Среди населения. Обратите внимание на комментарии некого Вова Вова 54 17 85. Просто больной человек. А ведь таких у нас 73%. Так что перспективы не радостные.
показать весь комментарий
16.01.2026 01:17 Ответить
Вы серьезно считаете, что когда воюете со страной в несколько раз превышающей ваши военно-экономические возможности, с ФСБшниками и опытными дипломатами у руля и зубастыми союзниками - то единственная проблема - в фамилии напротив кресла?)
показать весь комментарий
16.01.2026 05:01 Ответить
Не сподівайся, кацапе, цього разу твоїй недоімперії вже не пощастить
і тут на твоє ниття ніхто не поведеться, можеш сушить лапті
показать весь комментарий
16.01.2026 01:20 Ответить
Головне сильніше вірити і голосніше кричати, тоді точно всі твої мрії збуваються)))
показать весь комментарий
16.01.2026 02:14 Ответить
Ось цього разу, коли зеля при владі кацапами не пощастить)) Та зелень вже 3 роки здає наші землі, а ви про лапті. Де нормальні коментарі...
показать весь комментарий
16.01.2026 02:28 Ответить
Нет, оно не "раптом", оно было понятно еще в 2022-м. Дипломатия - это не 95-й квартал, здесь нужна сдержанность, улыбка, и это не умение заводить врагов, а умение заводить друзей.

РФия в этом направлении работала. Мы - нет.
показать весь комментарий
16.01.2026 04:59 Ответить
Всё вы говорите правильно Ангелина. Да только мир циничный и жестокий. не скажете с каких у ё в немцы до последнего должны впрягаться за нас? Ну вот не хотят они воевать, хоть ты тресни. И французы и бриты не хотят. Что вы им сделаете? то-то и оно. Кто нам виноват, что мы как дураки избрали такого зезед ента, который привёл нас до катастрофы? Маємо що маємо..
показать весь комментарий
16.01.2026 00:34 Ответить
Це своєрідне послання Трампу... Типу, якщо він продовжить тиснути на "європейських глобалістів", то вони наладять відносити з рф і без нього. Можуть навіть стати "партнерами" з рф, для "захисту" Європи, точніше Гренландії, від США.
показать весь комментарий
16.01.2026 00:35 Ответить
Ага на зло вівчарю вівці запустять вовка в стійло для охорони 😸🤣
показать весь комментарий
16.01.2026 00:38 Ответить
Бідолашне...
Колиж ти зрозумієш - вже небуде відносин ЕС і росії, бо ЕС і росія це два ВЗАЄМОВИКЛЮЧНІ елементи!
Буде або росія, або ви!
показать весь комментарий
16.01.2026 00:30 Ответить
вони НЕ хочуть цього розуміти і все
показать весь комментарий
16.01.2026 00:46 Ответить
Якби ви спiлкувались з людьми повище, як я - то знали би, що цi казки-лякалки нiхто не сприймае серйозно.

Ну як ... своему плебсовi це можна розповiсти, щоб багато не запитував куди йде його бабло. Але в iстеблiшментi налаштованi iронiчно щодо вiйни на виживання когось з кимось.

Росiйська верхiвка доступно пояснила, що Украiна повернеться в орбiту РФii, бо завжди там була, при цьому iй навiть в ЕС можна вступати. А ваша Европа рiзнокольорова нам не треба, ви самi себе там вб'ете.

Ми б могли цьому протидiяти, але для цього потрiбен Талейран, а не мiнетчиця.
показать весь комментарий
16.01.2026 05:06 Ответить
Європейський Союз будувався на конкретних принципах . Але якщо європейці , зараз , самі так легко від них відмовляються - отже вони приречені і приречений їх союз !
показать весь комментарий
16.01.2026 00:34 Ответить
Нет, война началась потому что твой барин решил что возьмёт Киев за три дня и что воевать будет только батальон "Азов' и правый сектор.
показать весь комментарий
16.01.2026 00:58 Ответить
Розруха в тебе і в туалеті і в голові.Тобто, українці захотіли в ЄС і НАТО,тому ***** і напав!?А як що би не хотіли,то би не напав ,так дурню???
показать весь комментарий
16.01.2026 02:26 Ответить
Що цікаво, чувак на баріна не відреагував 😂
показать весь комментарий
16.01.2026 01:05 Ответить
Погано памʼятаєш. Війна відновилася, а не почалася, з моменту розвалу совка. Просто вона, ця війна, велася у інших вимірах, і лише інколи на мить зʼявлялася на ясні очі тих, хто не хотів цього бачити та усвідомлювати. А потім знов зникала, і всі одразу та з полегшенням ж забували про неї. Паказалось.
А взагалі то цій війні багато сотень років, тож вчіть історію
показать весь комментарий
16.01.2026 01:03 Ответить
Що, закрутився москалик, як вуж на пательні? 😂
показать весь комментарий
16.01.2026 01:09 Ответить
Бач кацапе ,тобі і власовці вподобайкають.
показать весь комментарий
16.01.2026 02:28 Ответить
Коли Корчинський , разом з УНСО , воював на боці кацапських "казачків" в Придністров'ї - чому ніхто про це не хоче згадувати ?
показать весь комментарий
16.01.2026 01:05 Ответить
Чому ж? Ще згадують всі як Корчинський був у дугіна… разом із цим, як його? що охуільон разів ходив на бойові у тил ворога, і що війну за два тижні закінчував. забув вже…
Щоправда я не розумію до чого зараз тут Корчинський?
показать весь комментарий
16.01.2026 01:13 Ответить
До того , що збройна співпраця з ворогом - злочин без терміну давності .
Але , схоже , в людей дуже коротка пам'ять і цим завжди будуть користуватися і розмови про "цій війні багато сотень років" - нічого не варті .
показать весь комментарий
16.01.2026 01:18 Ответить
Не бачу звʼязку між памʼяттю про чиюсь там співпрацю та про історію протистояння
показать весь комментарий
16.01.2026 01:22 Ответить
Тогда Приднестровье хотело в Украину.
показать весь комментарий
16.01.2026 06:08 Ответить
Спочатку кацапи спалювали села та кишлаки, а потім сини цих поневолених народів неволили інші народи. Історію я добре знаю, тож тобі, кацапе, тут не перепаде.
показать весь комментарий
16.01.2026 01:16 Ответить
Не українці разом з кацапами, а вся система яка нібито було "союзом равноправних народов" русіфікувала і підкорювала інші народи, в першу чергу українців, а потім використовувала українців у своїх імперсько-завойовницьких амбіціях, наприклад у афганській війні.
показать весь комментарий
16.01.2026 01:23 Ответить
Дурню неосвічений,українці воювали проти комуняк і совка в УПА,тільки твої предки кацап очко їм лизали і служили в них вертухаямм.
показать весь комментарий
16.01.2026 02:33 Ответить
Чули вже про пєчєнєгів і уроки історії від плішивого шиза, ти свій талант тратиш тоже не туди 😁
показать весь комментарий
16.01.2026 02:18 Ответить
А на вашу думку українці мали б хотіти у якийсь там союз з росією?
показать весь комментарий
16.01.2026 01:16 Ответить
Ви здохнете швидше
показать весь комментарий
16.01.2026 01:24 Ответить
Такі коментатори тут зібралися, один типу Про Рок намагається вкласти в уха, що Україна приречена і треба йти під рашку, інші типу Бесія і Вася Петров намагаютьсядовести який поганий західний світ.
показать весь комментарий
16.01.2026 02:42 Ответить
Пішла в хід Z- пропаганда.
показать весь комментарий
16.01.2026 01:25 Ответить
Життя в ілюзії приємніше за гірку правду
показать весь комментарий
16.01.2026 02:19 Ответить
Їдять з корита у росії ту пропаганду яку створюють канали типу соловйова, іншої альтернативи у них нема, да здається російському стаду це і не потрібно, вони хочуть цієї пропаганди і їдять її з задоволенням.
показать весь комментарий
16.01.2026 02:32 Ответить
Стати в позу раком перед вбивцею і маньяком, яким є лаптестан,то це не про виживання,а знищення до кінця .
показать весь комментарий
16.01.2026 02:36 Ответить
От трамп едарас , а вибачте це потужна Європа, від " таурсів" до :" з маньяком можна миритися"😸
показать весь комментарий
16.01.2026 00:35 Ответить
Ну от і все .. Країна вбивця це наш сусід , і ЄС доведеться відновлювати з нею відносини . )) З вбивцею ..
Більше тут і додати нічого .. Занавес .
..
показать весь комментарий
16.01.2026 00:45 Ответить
А що! Зручно! Хай українці вмирають а ми в них за спинами будемо торгувати! Покидьки німецькі, не даром їх пошматували як брудну ганчірку після війни.
показать весь комментарий
16.01.2026 00:46 Ответить
Хіба лише німецькі ?
показать весь комментарий
16.01.2026 01:01 Ответить
ніт ,просто меркантільність зашкалює в ЄС , тим більше ,шо ху* ло подає посили ,шо він втримає тюрму народів у своїх кордонах ,і всьому світу і надалі вистачить грабувати ,як казахів так і якутів , з ямалом ...але для цьогт йому треба Україна ,тому шо всі хліба хочуть з черешнею ...
показать весь комментарий
16.01.2026 00:57 Ответить
Твк шо готуй манатки
показать весь комментарий
16.01.2026 01:02 Ответить
Казахи зараз дуже активно стеляться під росію і навіть намагаються вказувати нам, чого не можна робити.
показать весь комментарий
16.01.2026 01:27 Ответить
Ямал, це поруч із північним Уралом. трохи північніше і східніше.
Північно-Західний Сибір.
казахи і якути зовсім в іншому місці. хоча географія псевдонаука
показать весь комментарий
16.01.2026 08:03 Ответить
Правильно, одним треба розповідати казки про тиск, потужні санкції і справедливий мир, а для інших готувати торговельні контракти.
показать весь комментарий
16.01.2026 00:57 Ответить
У Європі нарешті стали прозрівати.
показать весь комментарий
16.01.2026 01:59 Ответить
Ім історію викладають?
показать весь комментарий
16.01.2026 02:16 Ответить
Давно щось взятiя Берлiна не було!
показать весь комментарий
16.01.2026 03:17 Ответить
Консерва лопнула и забрызгала всех ливерной колбасой.
показать весь комментарий
16.01.2026 03:43 Ответить
"Це наш найбільший сусід": Мерц....

це ж треба: виявляється Німеччина межує з раковою **********! А я і не знав. Певно в Мерцедеса-Бенца якісь "альтернативні" карти світу?
показать весь комментарий
16.01.2026 05:31 Ответить
Скисають потроху "охочі" з коаліції.
показать весь комментарий
16.01.2026 05:34 Ответить
Я знаю вихід з ситуації, потрібно обєднатись з росією і будуть європейські штати росії, а може Європи. Може хтось підкаже мерцу, а то мучиться людина
показать весь комментарий
16.01.2026 06:49 Ответить
мені здається РФ не піде на такий союз, більш вигідний для неї з США.
показать весь комментарий
16.01.2026 08:06 Ответить
 
 