"Это наш самый большой сосед": Мерц озвучил перспективу отношений с Россией
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия остается европейской страной, а в долгосрочной перспективе Европейскому Союзу придется восстанавливать баланс в отношениях с ней.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его выступлении перед представителями бизнеса в немецком городе Галле. По словам канцлера, такая позиция является универсальной и не связана с регионом, в котором прозвучало заявление.
Видение будущего Европы после войны
Фридрих Мерц озвучил свою позицию во время публичного обращения, посвященного перспективам Европы после окончания войны. Он подчеркнул, что стабильное будущее ЕС возможно только при условии восстановления мира и гарантий свободы на европейском континенте.
"Если нам удастся достичь возвращения мира и свободы в Европу, если мы снова найдем баланс в отношениях с нашим крупнейшим европейским соседом, а именно с Россией, тогда и ЕС, и ФРГ смогут уверенно смотреть в будущее после 2026 года", — заявил канцлер.
Он подчеркнул, что Россия является крупнейшим соседом Европейского Союза, и этот фактор невозможно игнорировать при стратегическом планировании на десятилетия вперед.
Политический сигнал и позиция Берлина
Мерц отдельно отметил, что его слова не связаны с тем, что выступление проходило на востоке Германии. По его словам, такие же формулировки прозвучали бы в любом другом городе страны. Канцлер подчеркнул, что без достижения мира и обеспечения свобод восстановление баланса в отношениях невозможно.
В то же время официальная позиция Берлина по войне в Украине остается жесткой. Германия продолжает осуждать действия России и поддерживать Украину на международном уровне.
- Напомним, ранее Фридрих Мерц неоднократно заявлял о необходимости усиления помощи Киеву и достижения стратегического поражения России.
