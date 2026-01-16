"Це наш найбільший сусід": Мерц озвучив перспективу відносин з Росією
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Росія залишається європейською країною, а в довгостроковій перспективі Європейському Союзу доведеться відновлювати баланс у відносинах із нею.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його виступі перед представниками бізнесу в німецькому місті Галле. За словами канцлера, така позиція є універсальною і не пов’язана з регіоном, у якому пролунала заява.
Бачення майбутнього Європи після війни
Фрідріх Мерц озвучив свою позицію під час публічного звернення, присвяченого перспективам Європи після завершення війни. Він наголосив, що стабільне майбутнє ЄС можливе лише за умови відновлення миру та гарантій свободи на європейському континенті.
"Якщо нам удасться досягти повернення миру і свободи в Європу, якщо ми знову знайдемо баланс у відносинах з нашим найбільшим європейським сусідом, а саме з Росією, тоді і ЄС, і ФРН зможуть упевнено дивитися в майбутнє після 2026 року", — заявив канцлер.
Він підкреслив, що Росія є найбільшим сусідом Європейського Союзу, і цей фактор неможливо ігнорувати під час стратегічного планування на десятиліття вперед.
Політичний сигнал і позиція Берліна
Мерц окремо зазначив, що його слова не пов’язані з тим, що виступ відбувався на сході Німеччини. За його словами, такі самі формулювання пролунали б у будь-якому іншому місті країни. Канцлер наголосив, що без досягнення миру та забезпечення свобод відновлення балансу у відносинах є неможливим.
Водночас офіційна позиція Берліна щодо війни в Україні залишається жорсткою. Німеччина продовжує засуджувати дії Росії та підтримувати Україну на міжнародному рівні.
- Нагадаємо, раніше Фрідріх Мерц неодноразово заявляв про необхідність посилення допомоги Києву та досягнення стратегічної поразки Росії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
це ж треба: виявляється Німеччина межує з раковою **********! А я і не знав. Певно в Мерцедеса-Бенца якісь "альтернативні" карти світу?