Новини Відносини Євросоюзу та Росії
"Це наш найбільший сусід": Мерц озвучив перспективу відносин з Росією

Висловлювання Мерца про Росію

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Росія залишається європейською країною, а в довгостроковій перспективі Європейському Союзу доведеться відновлювати баланс у відносинах із нею.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його виступі перед представниками бізнесу в німецькому місті Галле. За словами канцлера, така позиція є універсальною і не пов’язана з регіоном, у якому пролунала заява.

Бачення майбутнього Європи після війни

Фрідріх Мерц озвучив свою позицію під час публічного звернення, присвяченого перспективам Європи після завершення війни. Він наголосив, що стабільне майбутнє ЄС можливе лише за умови відновлення миру та гарантій свободи на європейському континенті.

"Якщо нам удасться досягти повернення миру і свободи в Європу, якщо ми знову знайдемо баланс у відносинах з нашим найбільшим європейським сусідом, а саме з Росією, тоді і ЄС, і ФРН зможуть упевнено дивитися в майбутнє після 2026 року", — заявив канцлер.

Він підкреслив, що Росія є найбільшим сусідом Європейського Союзу, і цей фактор неможливо ігнорувати під час стратегічного планування на десятиліття вперед.

Політичний сигнал і позиція Берліна

Мерц окремо зазначив, що його слова не пов’язані з тим, що виступ відбувався на сході Німеччини. За його словами, такі самі формулювання пролунали б у будь-якому іншому місті країни. Канцлер наголосив, що без досягнення миру та забезпечення свобод відновлення балансу у відносинах є неможливим.

Водночас офіційна позиція Берліна щодо війни в Україні залишається жорсткою. Німеччина продовжує засуджувати дії Росії та підтримувати Україну на міжнародному рівні.

  • Нагадаємо, раніше Фрідріх Мерц неодноразово заявляв про необхідність посилення допомоги Києву та досягнення стратегічної поразки Росії.

Топ коментарі
+9
Спочатку Мерц і Макрон заявили, що їм з рускіми треба дипломатичні бесіди вести. А тепер зрадонька ще ближче… Це завуальоване, подібне до Трампівського- «росія дуже перспективний партнер, у нас спільні інтереси». У Мерца просто звучить по іншому. Облизують путіну 🥚🥚. Йде війна повним ходом, захоплюються території, а Мерц ворога умаслює щоб краще і точніше бив.
16.01.2026 00:29 Відповісти
+9
Мелоні
Макрон
тепер Мерц
- всі , раптом , виявили бажання спілкуватись з ****** . Схоже - відбувається щось , про що нам не кажуть !
16.01.2026 00:31 Відповісти
+9
Нет, война началась потому что твой барин решил что возьмёт Киев за три дня и что воевать будет только батальон "Азов' и правый сектор.
16.01.2026 00:58 Відповісти
А можна якось Мерца привезти в Україну і залишити на добу переночувати в квартирі (навіть не в бліндажі ...) де температура лише + пара С ...?
16.01.2026 00:25 Відповісти
Мерц повинен тебе батареї включити і подарувати валенки?
16.01.2026 02:06 Відповісти
вбий сусіда, гер Мерц !

і проблем не буде...

.
16.01.2026 00:26 Відповісти
В них армія мізерна для великої війни. Подивимось який вони контингент вони в
Гренландію відправлять.
16.01.2026 02:18 Відповісти
У них 52.5 миллиона населения 15-64, не считая миллиона украинских ухилянтов. Если будет желание жить то будет и армия.
16.01.2026 06:13 Відповісти
Я думаю за спиной нашего зелёного дурачка готовится какое-то соглашение с Путиным. Украину просто потом поставят перед фактом. Либо мы соглашаемся-либо Европа прекращает помощь. Ну например. Много мы протянем?
16.01.2026 00:35 Відповісти
Так і буде .
Питання в іншому - що тоді робити ?
16.01.2026 00:37 Відповісти
Наверное должен начинать с абсолютной смены власти. Просто от верха до какого-то районного центра. Гнать всё зелёное нечисть. Собирать по с сусекам и людей для армии, и денег для этих людей. Беспощадно наказывать за коррупцию. Возвращать из-за границы призывного возраста мужчин. Создавать резерв. Да много чего. Только не с этим зелёным кварталом.
16.01.2026 01:03 Відповісти
Что ещё. Немедленно коалиция с Порошенко. Много В чём может помочь. Да только зелёный дебил быстрее удавится чем это сделает. Ещё вот что-нам надо делать поправку на дураков. Среди населения. Обратите внимание на комментарии некого Вова Вова 54 17 85. Просто больной человек. А ведь таких у нас 73%. Так что перспективы не радостные.
16.01.2026 01:17 Відповісти
Не сподівайся, кацапе, цього разу твоїй недоімперії вже не пощастить
і тут на твоє ниття ніхто не поведеться, можеш сушить лапті
16.01.2026 01:20 Відповісти
Головне сильніше вірити і голосніше кричати, тоді точно всі твої мрії збуваються)))
16.01.2026 02:14 Відповісти
Ось цього разу, коли зеля при владі кацапами не пощастить)) Та зелень вже 3 роки здає наші землі, а ви про лапті. Де нормальні коментарі...
16.01.2026 02:28 Відповісти
Якби в нас все залежало від влади, як у кацапів, тоді був би Київ навіть не за три, а просто миттєво. Звісно що зєлупа із бандою шкодить сильно, але народ (принаймні активна його частка) все ще сильніший
16.01.2026 15:23 Відповісти
Всё вы говорите правильно Ангелина. Да только мир циничный и жестокий. не скажете с каких у ё в немцы до последнего должны впрягаться за нас? Ну вот не хотят они воевать, хоть ты тресни. И французы и бриты не хотят. Что вы им сделаете? то-то и оно. Кто нам виноват, что мы как дураки избрали такого зезед ента, который привёл нас до катастрофы? Маємо що маємо..
16.01.2026 00:34 Відповісти
Це своєрідне послання Трампу... Типу, якщо він продовжить тиснути на "європейських глобалістів", то вони наладять відносити з рф і без нього. Можуть навіть стати "партнерами" з рф, для "захисту" Європи, точніше Гренландії, від США.
16.01.2026 00:35 Відповісти
Ага на зло вівчарю вівці запустять вовка в стійло для охорони 😸🤣
16.01.2026 00:38 Відповісти
Бідолашне...
Колиж ти зрозумієш - вже небуде відносин ЕС і росії, бо ЕС і росія це два ВЗАЄМОВИКЛЮЧНІ елементи!
Буде або росія, або ви!
16.01.2026 00:30 Відповісти
вони НЕ хочуть цього розуміти і все
16.01.2026 00:46 Відповісти
Європейський Союз будувався на конкретних принципах . Але якщо європейці , зараз , самі так легко від них відмовляються - отже вони приречені і приречений їх союз !
16.01.2026 00:34 Відповісти
Розруха в тебе і в туалеті і в голові.Тобто, українці захотіли в ЄС і НАТО,тому ***** і напав!?А як що би не хотіли,то би не напав ,так дурню???
16.01.2026 02:26 Відповісти
Що цікаво, чувак на баріна не відреагував 😂
16.01.2026 01:05 Відповісти
Погано памʼятаєш. Війна відновилася, а не почалася, з моменту розвалу совка. Просто вона, ця війна, велася у інших вимірах, і лише інколи на мить зʼявлялася на ясні очі тих, хто не хотів цього бачити та усвідомлювати. А потім знов зникала, і всі одразу та з полегшенням ж забували про неї. Паказалось.
А взагалі то цій війні багато сотень років, тож вчіть історію
16.01.2026 01:03 Відповісти
Що, закрутився москалик, як вуж на пательні? 😂
16.01.2026 01:09 Відповісти
Бач кацапе ,тобі і власовці вподобайкають.
16.01.2026 02:28 Відповісти
То два кєнтюрика, і там ще одне дивне звірятко
16.01.2026 15:24 Відповісти
Коли Корчинський , разом з УНСО , воював на боці кацапських "казачків" в Придністров'ї - чому ніхто про це не хоче згадувати ?
16.01.2026 01:05 Відповісти
Чому ж? Ще згадують всі як Корчинський був у дугіна… разом із цим, як його? що охуільон разів ходив на бойові у тил ворога, і що війну за два тижні закінчував. забув вже…
Щоправда я не розумію до чого зараз тут Корчинський?
16.01.2026 01:13 Відповісти
Не бачу звʼязку між памʼяттю про чиюсь там співпрацю та про історію протистояння
16.01.2026 01:22 Відповісти
Тогда Приднестровье хотело в Украину.
16.01.2026 06:08 Відповісти
Спочатку кацапи спалювали села та кишлаки, а потім сини цих поневолених народів неволили інші народи. Історію я добре знаю, тож тобі, кацапе, тут не перепаде.
16.01.2026 01:16 Відповісти
Не українці разом з кацапами, а вся система яка нібито було "союзом равноправних народов" русіфікувала і підкорювала інші народи, в першу чергу українців, а потім використовувала українців у своїх імперсько-завойовницьких амбіціях, наприклад у афганській війні.
16.01.2026 01:23 Відповісти
Дурню неосвічений,українці воювали проти комуняк і совка в УПА,тільки твої предки кацап очко їм лизали і служили в них вертухаямм.
16.01.2026 02:33 Відповісти
Чули вже про пєчєнєгів і уроки історії від плішивого шиза, ти свій талант тратиш тоже не туди 😁
16.01.2026 02:18 Відповісти
А на вашу думку українці мали б хотіти у якийсь там союз з росією?
16.01.2026 01:16 Відповісти
Ви здохнете швидше
16.01.2026 01:24 Відповісти
Такі коментатори тут зібралися, один типу Про Рок намагається вкласти в уха, що Україна приречена і треба йти під рашку, інші типу Бесія і Вася Петров намагаютьсядовести який поганий західний світ.
16.01.2026 02:42 Відповісти
Вони ж один одного й лайкали. Недовго музика грала 😂
16.01.2026 15:19 Відповісти
Пішла в хід Z- пропаганда.
16.01.2026 01:25 Відповісти
Життя в ілюзії приємніше за гірку правду
16.01.2026 02:19 Відповісти
Їдять з корита у росії ту пропаганду яку створюють канали типу соловйова, іншої альтернативи у них нема, да здається російському стаду це і не потрібно, вони хочуть цієї пропаганди і їдять її з задоволенням.
16.01.2026 02:32 Відповісти
Стати в позу раком перед вбивцею і маньяком, яким є лаптестан,то це не про виживання,а знищення до кінця .
16.01.2026 02:36 Відповісти
От трамп едарас , а вибачте це потужна Європа, від " таурсів" до :" з маньяком можна миритися"😸
16.01.2026 00:35 Відповісти
Ну от і все .. Країна вбивця це наш сусід , і ЄС доведеться відновлювати з нею відносини . )) З вбивцею ..
Більше тут і додати нічого .. Занавес .
..
16.01.2026 00:45 Відповісти
А що! Зручно! Хай українці вмирають а ми в них за спинами будемо торгувати! Покидьки німецькі, не даром їх пошматували як брудну ганчірку після війни.
16.01.2026 00:46 Відповісти
Хіба лише німецькі ?
16.01.2026 01:01 Відповісти
ніт ,просто меркантільність зашкалює в ЄС , тим більше ,шо ху* ло подає посили ,шо він втримає тюрму народів у своїх кордонах ,і всьому світу і надалі вистачить грабувати ,як казахів так і якутів , з ямалом ...але для цьогт йому треба Україна ,тому шо всі хліба хочуть з черешнею ...
16.01.2026 00:57 Відповісти
Казахи зараз дуже активно стеляться під росію і навіть намагаються вказувати нам, чого не можна робити.
16.01.2026 01:27 Відповісти
Правильно, одним треба розповідати казки про тиск, потужні санкції і справедливий мир, а для інших готувати торговельні контракти.
16.01.2026 00:57 Відповісти
У Європі нарешті стали прозрівати.
16.01.2026 01:59 Відповісти
Ім історію викладають?
16.01.2026 02:16 Відповісти
Давно щось взятiя Берлiна не було!
16.01.2026 03:17 Відповісти
Консерва лопнула и забрызгала всех ливерной колбасой.
16.01.2026 03:43 Відповісти
"Це наш найбільший сусід": Мерц....

це ж треба: виявляється Німеччина межує з раковою **********! А я і не знав. Певно в Мерцедеса-Бенца якісь "альтернативні" карти світу?
16.01.2026 05:31 Відповісти
Скисають потроху "охочі" з коаліції.
16.01.2026 05:34 Відповісти
Я знаю вихід з ситуації, потрібно обєднатись з росією і будуть європейські штати росії, а може Європи. Може хтось підкаже мерцу, а то мучиться людина
16.01.2026 06:49 Відповісти
мені здається РФ не піде на такий союз, більш вигідний для неї з США.
16.01.2026 08:06 Відповісти
Мерц обдристався, в Кремлі регочуть
16.01.2026 10:15 Відповісти
 
 