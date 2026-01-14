Лавров про заяву Макрона щодо переговорів з Путіним: "Це робота на публіку"
Глава МЗС Росії Сергій Лавров назвав заяву президента Франції Емманюеля Макрона про плани поговорити з Володимиром Путіним роботою на публіку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське агентство "РИА Новости".
"Коли хтось, ось як пан Макрон, заявляє: 'Я буду розмовляти, нам все одно доведеться з Путіним розмовляти, і ось я через кілька тижнів щось там запропоную' - це несерйозно. Це робота на публіку, робота, не знаю, мікрофонної дипломатії, мегафонної дипломатії, яка ніколи ні до чого доброго не приводила", - сказав Лавров.
Що передувало?
- Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Європа має знайти власний спосіб безпосереднього діалогу з російським диктатором Володимиром Путіним, а не покладатися на посередництво США в мирних переговорах щодо України.
- Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російський диктатор Володимир Путін нібито готовий вести діалог із лідером Франції Емманюелем Макроном.
- Крім того, Сполучені Штати виступили з ініціативою провести переговори за участі України, Росії, США та європейських представників у межах потенційного мирного процесу.
- Своєю чергою президент Володимир Зеленський наголосив на важливості збереження участі США у "мирних переговорах".
- Водночас у Росії заявили, що наразі не йдеться про можливу зустріч у тристоронньому форматі між Україною, Росією та Сполученими Штатами.
у всьому світі..
все інше - робота на публіку (с)
ру мід - міністєрство іносказаній і дезинформації..
пе''дофюрери рф і мага з'єдналися в адну камасутру..
їх потрібно тільки вбивати , за злочини над нацією України 😡
Рвати на шмаття !!