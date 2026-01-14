Лавров о заявлении Макрона по переговорам с Путиным: "Это работа на публику"
Глава МИД России Сергей Лавров назвал заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о планах поговорить с Владимиром Путиным работой на публику.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское агентство "РИА Новости".
"Когда кто-то, вот как господин Макрон, заявляет: 'Я буду разговаривать, нам все равно придется с Путиным разговаривать, и вот я через несколько недель что-то там предложу' - это несерьезно. Это работа на публику, работа, не знаю, микрофонной дипломатии, мегафонной дипломатии, которая никогда ни к чему хорошему не приводила", - сказал Лавров.
Что предшествовало?
- Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европа должна найти свой собственный способ непосредственного диалога с российским диктатором Владимиром Путиным, а не полагаться на посредничество США в мирных переговорах по Украине.
- Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский диктатор Владимир Путин якобы готов вести диалог с лидером Франции Эммануэлем Макроном.
- Кроме того, Соединенные Штаты выступили с инициативой провести переговоры с участием Украины, России, США и европейских представителей в рамках потенциального мирного процесса.
- В свою очередь президент Владимир Зеленский подчеркнул важность сохранения участия США в "мирных переговорах".
- В то же время в России заявили, что пока речь не идет о возможной встрече в трехстороннем формате между Украиной, Россией и Соединенными Штатами.
Топ комментарии
Caesar Rsi
14.01.2026 15:10
Amber
14.01.2026 15:28
Грицько Добрий
14.01.2026 15:17
у всьому світі..
все інше - робота на публіку (с)
ру мід - міністєрство іносказаній і дезинформації..
пе''дофюрери рф і мага з'єдналися в адну камасутру..
їх потрібно тільки вбивати , за злочини над нацією України 😡
Рвати на шмаття !!