Лавров о заявлении Макрона по переговорам с Путиным: "Это работа на публику"

Глава МИД России Сергей Лавров назвал заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о планах поговорить с Владимиром Путиным работой на публику.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское агентство "РИА Новости".

"Когда кто-то, вот как господин Макрон, заявляет: 'Я буду разговаривать, нам все равно придется с Путиным разговаривать, и вот я через несколько недель что-то там предложу' - это несерьезно. Это работа на публику, работа, не знаю, микрофонной дипломатии, мегафонной дипломатии, которая никогда ни к чему хорошему не приводила", - сказал Лавров.

Что предшествовало?

