Новости Отношения Евросоюза и России
Лавров о заявлении Макрона по переговорам с Путиным: "Это работа на публику"

лавров

Глава МИД России Сергей Лавров назвал заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о планах поговорить с Владимиром Путиным работой на публику.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское агентство "РИА Новости".

"Когда кто-то, вот как господин Макрон, заявляет: 'Я буду разговаривать, нам все равно придется с Путиным разговаривать, и вот я через несколько недель что-то там предложу' - это несерьезно. Это работа на публику, работа, не знаю, микрофонной дипломатии, мегафонной дипломатии, которая никогда ни к чему хорошему не приводила", - сказал Лавров.

Что предшествовало?

Лавров Сергей (2400) путин владимир (32675) Макрон Эмманюэль (1561)
+9
Овес будеш??
14.01.2026 15:10 Ответить
+6
З кацапами розмовляти нема про що ,
їх потрібно тільки вбивати , за злочини над нацією України 😡
Рвати на шмаття !!
14.01.2026 15:28 Ответить
+5
14.01.2026 15:17 Ответить
Овес будеш??
14.01.2026 15:10 Ответить
батогів він хоче..
14.01.2026 15:23 Ответить
Та з вами розмовляти, що з сміттєвим баком, різниці ніякої, хоча бак хоч щось корисне робить! 🤣
14.01.2026 15:12 Ответить
але ж француз хоче ... і навіть шукає "власний спосіб" 🤔
14.01.2026 15:15 Ответить
14.01.2026 15:17 Ответить
рф хоче руϟϟкава міра..
у всьому світі..

все інше - робота на публіку (с)
ру мід - міністєрство іносказаній і дезинформації..
14.01.2026 15:21 Ответить
Ну що, ,,партнери" ви наші, отримали черговий плювок у пику?! Їжте, не вдавиться....
14.01.2026 15:22 Ответить
партньори в ****:
пе''дофюрери рф і мага з'єдналися в адну камасутру..
14.01.2026 15:27 Ответить
Доиграешься армянская лошадь. Маленький Маню снова устроит телешоу с захватом корабля.
14.01.2026 15:25 Ответить
ця лошадь - чистокровна армянська королєва..
14.01.2026 15:30 Ответить
Це не лошадь, а кляча, яка тримається завдяки білому порошку, як його Машка завдяки бояришнику. В ху... лостані немає політиків є тільки дебіли яки передають бажання ху...ла.
14.01.2026 15:47 Ответить
З кацапами розмовляти нема про що ,
їх потрібно тільки вбивати , за злочини над нацією України 😡
Рвати на шмаття !!
14.01.2026 15:28 Ответить
Дійсно про що можливо домовлятися з параноїдними шизофреніками ??))
14.01.2026 15:58 Ответить
Ну що Макорон ще є бажання розмовляти з кацапами ?
14.01.2026 16:03 Ответить
Cудя по такому заявлению лошади бункерного уже нет и говорить не с кем
14.01.2026 16:14 Ответить
 
 