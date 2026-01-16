Пєсков про заяви лідерів ЄС щодо відновлення діалогу: "Позитивна еволюція"

У Кремлі відреагували на заяви деяких європейських держав про готовність відновити політичний діалог із Росією, назвавши їх "позитивними".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на AFP.

Кремлівський речник Дмитро Пєсков зазначив, що у Москві "взяли до відома заяви, зроблені в останні дні низкою європейських лідерів".

"Якщо це дійсно відображає стратегічне бачення європейців, то це позитивна еволюція їхньої позиції", - додав Пєсков.

Що передувало?

