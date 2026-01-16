Пєсков про заяви лідерів ЄС щодо відновлення діалогу: "Позитивна еволюція"

У Кремлі відреагували на заяви деяких європейських держав про готовність відновити політичний діалог із Росією, назвавши їх "позитивними".

Кремлівський речник Дмитро Пєсков зазначив, що у Москві "взяли до відома заяви, зроблені в останні дні низкою європейських лідерів".

"Якщо це дійсно відображає стратегічне бачення європейців, то це позитивна еволюція їхньої позиції", - додав Пєсков.

Що передувало?

Дніще.🤮
16.01.2026 13:50 Відповісти
Це не еволюція, це деградація та політична імпотенція.
16.01.2026 13:50 Відповісти
Дешеві корисні копалини тягнуть Захід до кацапів
16.01.2026 14:00 Відповісти
55% українців підтримують референдум щодо мирної угоди з Росією, - опитування КМІС
16.01.2026 14:33 Відповісти
Чесно кажучи, мені дуже соромно за ЄС. пуйло відверто сміється над ним, а він лише шмарклями утирається...Хоча в змозі (за бажання) за пів року-рік при нинішньому стані кацапської економіки стерти пуйла на порох.
16.01.2026 15:07 Відповісти
Цікаво, чого ЄС почало підігравати трампу?
Невже трамп пригрозив перестати продавати зброю?
Чи що сталося? Пригрозив тарифами?
Чи ЄС почало погоджуватися з трампом і #уйлом, що росія переможе?
16.01.2026 18:24 Відповісти
 
 