Пєсков про заяви лідерів ЄС щодо відновлення діалогу: "Позитивна еволюція"
У Кремлі відреагували на заяви деяких європейських держав про готовність відновити політичний діалог із Росією, назвавши їх "позитивними".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на AFP.
Кремлівський речник Дмитро Пєсков зазначив, що у Москві "взяли до відома заяви, зроблені в останні дні низкою європейських лідерів".
"Якщо це дійсно відображає стратегічне бачення європейців, то це позитивна еволюція їхньої позиції", - додав Пєсков.
Що передувало?
- Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Європа має знайти власний спосіб безпосереднього діалогу з російським диктатором Володимиром Путіним, а не покладатися на посередництво США в мирних переговорах щодо України.
- Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російський диктатор Володимир Путін нібито готовий вести діалог із лідером Франції Емманюелем Макроном.
- Крім того, Сполучені Штати виступили з ініціативою провести переговори за участі України, Росії, США та європейських представників у межах потенційного мирного процесу.
- Своєю чергою президент Володимир Зеленський наголосив на важливості збереження участі США у "мирних переговорах".
- Водночас у Росії заявили, що наразі не йдеться про можливу зустріч у тристоронньому форматі між Україною, Росією та Сполученими Штатами.
Литва заперечує проти пропозицій відновити діалог між Євросоюзом та Росією, вважаючи, що умови для цього залишаються невиконаними.
Джерело: https://censor.net/ua/n3595761
Невже трамп пригрозив перестати продавати зброю?
Чи що сталося? Пригрозив тарифами?
Чи ЄС почало погоджуватися з трампом і #уйлом, що росія переможе?