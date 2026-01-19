Путин приглашен в "Совет мира" Трампа по Газе, - Песков

В Кремле заявили, что диктатор России Владимир Путин получил приглашение войти в состав "Совета мира" по сектору Газа, инициированного президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Ведомости".

По словам Пескова, приглашение поступило по дипломатическим каналам, и сейчас в Кремле изучают детали предложения.

"Сейчас мы изучаем все детали этого предложения. Надеемся на контакты с американской стороной, чтобы прояснить все нюансы", - добавил он.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа думает над созданием "Совета мира", который мог бы отслеживать выполнение будущего соглашения о прекращении войны РФ против Украины.

Италию и Венгрию пригласили присоединиться к так называемому "Совету мира".

