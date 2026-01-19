Путин приглашен в "Совет мира" Трампа по Газе, - Песков
В Кремле заявили, что диктатор России Владимир Путин получил приглашение войти в состав "Совета мира" по сектору Газа, инициированного президентом США Дональдом Трампом.
Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Ведомости".
По словам Пескова, приглашение поступило по дипломатическим каналам, и сейчас в Кремле изучают детали предложения.
"Сейчас мы изучаем все детали этого предложения. Надеемся на контакты с американской стороной, чтобы прояснить все нюансы", - добавил он.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа думает над созданием "Совета мира", который мог бы отслеживать выполнение будущего соглашения о прекращении войны РФ против Украины.
Италию и Венгрию пригласили присоединиться к так называемому "Совету мира".
Любим куйлу, орбану, фіцо бєзвозмєздно
(в очах Трумпа, звісно)
Самі спровокували війну і озброювали терористів ХАМАСу а також допомагали їм напасти на Ізраїль а тепер самі оголосили себе миротворцями і створили ''раду міру''. Що далі? Педофілам дозволять створювати свої дитячі садки?
кладезь диссертаций по психиатрии
Тобто, вовка, лисицю і ведмедя поставлять наглядати за курятником