Трам создает "Совет мира"
Путин приглашен в "Совет мира" Трампа по Газе, - Песков

Путин может высказаться по Украине

В Кремле заявили, что диктатор России Владимир Путин получил приглашение войти в состав "Совета мира" по сектору Газа, инициированного президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Ведомости".

По словам Пескова, приглашение поступило по дипломатическим каналам, и сейчас в Кремле изучают детали предложения.

"Сейчас мы изучаем все детали этого предложения. Надеемся на контакты с американской стороной, чтобы прояснить все нюансы", - добавил он.

Трамп просит $1 млрд за место в его "Совете мира", - Bloomberg

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа думает над созданием "Совета мира", который мог бы отслеживать выполнение будущего соглашения о прекращении войны РФ против Украины.

Италию и Венгрию пригласили присоединиться к так называемому "Совету мира".

Песков о заявлениях лидеров ЕС о возобновлении диалога: "Позитивная эволюция"

+11
Ех шкода що Гітлер помер, а то б і його запросив.
19.01.2026 12:00
+5
Залишилось ще іран та північну корею запросити і буде повний флеш рояль.
19.01.2026 12:04
+5
Акуєть. Тромб же казав що Сосія хоче захопити Гренандію? Ще Китай, північну корею і ХАМАС залишилось запросити до клубу Тромба. Вангую що Тромб ще організує альтернативний комітет по врученню премій міру і буде вручати собі премії під оплески своїх прихвостнів.
19.01.2026 12:07
Ех шкода що Гітлер помер, а то б і його запросив.
19.01.2026 12:00
Це виключено. Тромб би не потерпів такого конкурента. Бо Тромб сам мріє стати всесвітнім Фюрером і побудувати свій Четвертий Рейх.
19.01.2026 12:08
ото дилема. прийняти запрошення - це погодитись на роль шавки під рудим кобелем. не прийняти - можуть більше нікуди і не покликати. хоча - воно взагалі йому треба?...
19.01.2026 12:00
Та ну нах! - це вже дно - цей вбивця кривавий лярд притягне Трампові
19.01.2026 12:00
Мільярд то для всяких європейських шавок, які не хочуть платити мита.
Любим куйлу, орбану, фіцо бєзвозмєздно
19.01.2026 12:02
Хіба хтось сумнівався?
19.01.2026 12:00
Залишилось ще іран та північну корею запросити і буде повний флеш рояль.
19.01.2026 12:04
Орбана вже запросили. Як найвидатнішого та найповажнішого миротворця!
(в очах Трумпа, звісно)
(в очах Трумпа, звісно)
19.01.2026 12:17
Акуєть. Тромб же казав що Сосія хоче захопити Гренандію? Ще Китай, північну корею і ХАМАС залишилось запросити до клубу Тромба. Вангую що Тромб ще організує альтернативний комітет по врученню премій міру і буде вручати собі премії під оплески своїх прихвостнів.
19.01.2026 12:07
Читая в новостях "дичь", что сейчас в мире твориться, потихоньку начинаешь верить в предсказания космонавтов которые "видели" инопланетян, что Земле скоро наступит кбЗдец!
19.01.2026 12:07
Процес було запущено у 2019.
19.01.2026 12:13
Набагато раніше. У 2008 році, коли США проковтнули вторгнення в Грузію.
19.01.2026 12:22
Что вы такие плоские, как шпатель? задолбали со своим 2019! До этого в Украине текли кисельные реки с молочными берегами!
19.01.2026 12:23
І нах така. рада миру? І до того ж Трамп вже не миротворець. Хоча він ніколи їм і не був. Суцільний сюр.
19.01.2026 12:07
Пи...дець! Рузвельту,Черчилю треба було запросити гітлера до антигітлерівської коаліції.Світ перевертається з ніг на голову.До"Ради миру" рижий довбо...об запрошує маньяка в якого руки по вуха в крові мільонів загиблих.Запросив би на лаву підсудних в Гаагу,зрозуміло б було,а тут на голову не натягнеш.
19.01.2026 12:08
Руда потвора змінює весь світ. Сатана править парадом. Повний пісдець.
19.01.2026 12:08
дожилися, йібануті правлять світом.
19.01.2026 12:13
16 окт. 2024 г. - Израильские военные обнаружили "самое современное" российское оружие на базах "Хезболлы" на юге Ливана.
Самі спровокували війну і озброювали терористів ХАМАСу а також допомагали їм напасти на Ізраїль а тепер самі оголосили себе миротворцями і створили ''раду міру''. Що далі? Педофілам дозволять створювати свої дитячі садки?
19.01.2026 12:14
"нам нужна гренландия защититься от путина" "путіна запрошено до "ради миру"

кладезь диссертаций по психиатрии

кладезь диссертаций по психиатрии
19.01.2026 12:17
одні голуби миру зібрались
19.01.2026 12:17
Доречі, Тромб запропонував зробити те ж саме з Україною як і з Газою. Тобто ці самі ''миротворці'' і ''рада міру'' до якої будуть входити *****, Тромб, Орбан і ще з десяток їхніх шизонутих прихвостнів, будуть ділити Україну і ''наглядати'' за миром в Україні.
19.01.2026 12:18
Якщо зроблять "Раду миру" щодо України, то Трамп запросе туди ХАМАС !
19.01.2026 12:19
цікаво куди це все котиться , ходять чутки , що до 1 мвльярду
19.01.2026 12:19
Цей Світ трампів, путлерів, чучхеістів, імператорів-комуняк, аятол з ракбарами zелених блазніа-крадіїв і пісюаністів тощо ******** остаточно.
19.01.2026 12:20
адміністрація президента США Дональда Трампа думає що створена ''рада миру'' могла б відстежувати виконання майбутньої угоди щодо припинення війни РФ проти України.

Тобто, вовка, лисицю і ведмедя поставлять наглядати за курятником

Тобто, вовка, лисицю і ведмедя поставлять наглядати за курятником
19.01.2026 12:21
Путіна запрошено до "Ради миру" Трампа щодо Гази,
19.01.2026 12:24
Рудий чорт запросив сатану...
19.01.2026 12:26
Беня Натаньяху, попри всю дружбу з ****** і Трампом, посилає ***** цю всю "раду" стосовно Гази. Принаймі, так повідомляють ізраїльські журики Ауслендер та Ігаль
19.01.2026 12:30
Гандоню нужно лечить электричеством... в сидячем положении.. 10кВ.
19.01.2026 12:31
 
 