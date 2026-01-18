Венгрия и Италия вошли в состав "Совета мира" Трампа

Италию и Венгрию пригласили присоединиться к так называемому "Совету мира" президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщили главы правительств Италии и Венгрии, информирует Цензор.НЕТ.

Венгрия вошла в состав "Совета мира"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт принял приглашение от Трампа присоединиться к его "Совету мира", который продвигает план мира для сектора Газа.

"Усилия Венгрии на пути к миру получают признание. Президент Трамп пригласил Венгрию присоединиться к работе Совета мира в качестве основателя. Мы, конечно, приняли это почетное приглашение", - написал Орбан в соцсети Х.

Италию тоже пригласили

Премьер Италии Джорджа Мелони рассказала, что ее страну также пригласили присоединиться к "Совету мира" для Газы.

"Нас также пригласили присоединиться к ней (Совету мира, - ред.). Я считаю, что Италия может играть ведущую роль, мы готовы внести свой вклад в разработку мирного плана. Мне кажется, что Италия является очень активным игроком в регионе, имеет хорошие отношения со всеми другими региональными игроками, поэтому мы рады и сделаем все возможное, чтобы внести свой вклад, который, по нашему мнению, может изменить ситуацию", - сказала Мелони, цитирует ее заявлениеAnsa.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа думает над созданием "Совета мира", который мог бы отслеживать выполнение будущего соглашения о прекращении войны РФ против Украины.

