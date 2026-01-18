Венгрия и Италия вошли в состав "Совета мира" Трампа
Италию и Венгрию пригласили присоединиться к так называемому "Совету мира" президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщили главы правительств Италии и Венгрии, информирует Цензор.НЕТ.
Венгрия вошла в состав "Совета мира"
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт принял приглашение от Трампа присоединиться к его "Совету мира", который продвигает план мира для сектора Газа.
"Усилия Венгрии на пути к миру получают признание. Президент Трамп пригласил Венгрию присоединиться к работе Совета мира в качестве основателя. Мы, конечно, приняли это почетное приглашение", - написал Орбан в соцсети Х.
Италию тоже пригласили
Премьер Италии Джорджа Мелони рассказала, что ее страну также пригласили присоединиться к "Совету мира" для Газы.
"Нас также пригласили присоединиться к ней (Совету мира, - ред.). Я считаю, что Италия может играть ведущую роль, мы готовы внести свой вклад в разработку мирного плана. Мне кажется, что Италия является очень активным игроком в регионе, имеет хорошие отношения со всеми другими региональными игроками, поэтому мы рады и сделаем все возможное, чтобы внести свой вклад, который, по нашему мнению, может изменить ситуацию", - сказала Мелони, цитирует ее заявлениеAnsa.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа думает над созданием "Совета мира", который мог бы отслеживать выполнение будущего соглашения о прекращении войны РФ против Украины.
Баканов з КабМіндічами, двушечки регулярно і справно відправляли з України, на мацковію!!
А, взагалі-то (на мою думку), ця "Рада" - пустишка... Тому що Трамп через неї хоче втілювать свої маразматичні "хотєлки"... В основі роботи "Ради" встановлюється АВТОРИТАРНИЙ стиль правління, і всі ключові рішення прийматиме саме Трамп. І в той же час - "тягать каштани з вогню", вкладаться матеріально, та нести відповідальність за наслідки, будуть саме члени "Ради". А Трамп буде лише отримувать політичні дивіденди...
Думаю зараз росія з Кадирією приєднаються.
басейн заповнюється, якщо труба вливу більша ніж та, яка йде на злив...
Цікаво, як трампонутий піде, з посади, або в небуття хто поверне гроші
ось тоді всі будуть шоковані таким вчинком ))