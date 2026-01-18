РУС
Новости Трам создает "Совет мира"
3 788 71

Трамп просит $1 млрд за место в его "Совете мира", - Bloomberg

Трамп хочет $1 млрд за членство в Совете мира

Администрация президента США Дональда Трампа просит страны, желающие получить постоянное членство в его новом "Совете мира", внести не менее 1 миллиарда долларов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на проект устава организации и дипломатические источники.

Структура "Совета мира"

Так, согласно проекту устава, структура новой организации предусматривает фактически неограниченную власть председателя, которым станет сам Трамп.

В документе описывается механизм, напоминающий "покупку" влияния: стандартное членство в Совете ограничено тремя годами и зависит от воли председателя. В то же время это ограничение снимается для тех государств, которые в течение первого года внесут в фонд более 1 миллиарда долларов "наличными".

"Решения будут приниматься большинством голосов, причем каждое присутствующее государство-член будет иметь один голос, но все решения будут подлежать утверждению председателем", – указано в проекте.

Отмечается, что критики инициативы обеспокоены тем, что Трамп пытается создать альтернативу или соперника Организации Объединенных Наций, которую он давно критикует.

Полномочия Трампа

Кроме того, проект устава предоставляет Трампу нетипичные для демократических международных институтов полномочия. В частности, он единолично:

  • будет решать, кого приглашать в организацию,
  • утверждать повестку дня,
  • будет иметь право назначать своего преемника на посту председателя.

Трамп также оставляет за собой право исключать членов из организации, и для преодоления этого решения потребуется вето двух третей государств-участников.

Также, согласно формулировкам устава, Трамп планирует лично контролировать все деньги организации, а также единолично утверждать официальную печать и "созывать заседания тогда, когда сочтет нужным".

Мнение стран

Дипломаты нескольких европейских стран, ознакомившиеся с предложением, назвали такое условие абсолютно неприемлемым.

Собеседники Bloomberg на условиях анонимности сообщили, что ряд государств "решительно выступает против" нынешней редакции устава и уже координируют усилия для коллективного отпора этим предложениям.

Цель "Совета мира"

Отмечается, что в уставе цель организации обозначена как "содействие стабильности и восстановление законного правления".

Официальный запуск структуры запланирован после ратификации соглашения тремя странами.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа думает над созданием "Совета мира", который мог бы отслеживать выполнение будущего соглашения о прекращении войны РФ против Украины.

Трамп Дональд (7490) Совет мира (1)
