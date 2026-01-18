Трамп просит $1 млрд за место в его "Совете мира", - Bloomberg
Администрация президента США Дональда Трампа просит страны, желающие получить постоянное членство в его новом "Совете мира", внести не менее 1 миллиарда долларов.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на проект устава организации и дипломатические источники.
Структура "Совета мира"
Так, согласно проекту устава, структура новой организации предусматривает фактически неограниченную власть председателя, которым станет сам Трамп.
В документе описывается механизм, напоминающий "покупку" влияния: стандартное членство в Совете ограничено тремя годами и зависит от воли председателя. В то же время это ограничение снимается для тех государств, которые в течение первого года внесут в фонд более 1 миллиарда долларов "наличными".
"Решения будут приниматься большинством голосов, причем каждое присутствующее государство-член будет иметь один голос, но все решения будут подлежать утверждению председателем", – указано в проекте.
Отмечается, что критики инициативы обеспокоены тем, что Трамп пытается создать альтернативу или соперника Организации Объединенных Наций, которую он давно критикует.
Полномочия Трампа
Кроме того, проект устава предоставляет Трампу нетипичные для демократических международных институтов полномочия. В частности, он единолично:
- будет решать, кого приглашать в организацию,
- утверждать повестку дня,
- будет иметь право назначать своего преемника на посту председателя.
Трамп также оставляет за собой право исключать членов из организации, и для преодоления этого решения потребуется вето двух третей государств-участников.
Также, согласно формулировкам устава, Трамп планирует лично контролировать все деньги организации, а также единолично утверждать официальную печать и "созывать заседания тогда, когда сочтет нужным".
Мнение стран
Дипломаты нескольких европейских стран, ознакомившиеся с предложением, назвали такое условие абсолютно неприемлемым.
Собеседники Bloomberg на условиях анонимности сообщили, что ряд государств "решительно выступает против" нынешней редакции устава и уже координируют усилия для коллективного отпора этим предложениям.
Цель "Совета мира"
Отмечается, что в уставе цель организации обозначена как "содействие стабильности и восстановление законного правления".
Официальный запуск структуры запланирован после ратификации соглашения тремя странами.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа думает над созданием "Совета мира", который мог бы отслеживать выполнение будущего соглашения о прекращении войны РФ против Украины.
Схоже на кидалово.
Не про мир, а про гроші лише думає. "миротворець" хєров.
Генільний розводняк без прикриття. За мільярд можете посидіти біля Трампа коли він приймає рішення.
всєх вілєчат...
Допоки над ним не будуть сміятися - толку не буде.
Буває, наділяють злодіїв, казнокрадів, навіть бандитів - але то таке... Таке можуть робити лише повні придурки...
"Деньгі давай, давай деньгі, деньгі давай!!!"
"Дай міліон, дай міліон, ну дай дай міліон".
👉 Що таке Рада миру від Дональда Трампа - https://news.liga.net/ua/politics/news/tramp-khoche-1-mlrd-za-postiyne-chlenstvo-v-radi-myru-bloomberg?utm_source=tgliga&utm_medium=cpc&utm_campaign=social читайте тут.
Але проблема в тому, що що таку ж "Раду" цей придурок хоче запровадити і стосовно України....
«Утром - деньги, вечером - стулья или вечером - деньги, а на другой день утром - стулья»,
которую произносит монтер, а Остап Бендер торгуется:
А может быть, сегодня - стулья, а завтра - деньги? - Можно, но деньги вперед!
про таке батькі засновники і думати не могли, а воно ось де вилізло
1 лярд $ , вступний внесок, для вирішення питань миру у всьому світі, військові і шпійонські справи грошей потребують. Донні не дурник якійсь, він вам не Зеленський, який на обіцяє , а лохам плати