1 634 37

Я сам себя убедил: Трамп заявил, что его никто не отказывал атаковать Иран

Трамп сам себя убедил не бить по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что самостоятельно решил не наносить военных ударов по Ирану. Решающим фактором в своем решении он назвал якобы отмену Тегераном сотен запланированных казней.

Об этом сообщает RFL, передает Цензор.НЕТ.

"Никто меня не убеждал. Я сам себя убедил", – сказал Трамп журналистам в Белом доме 16 января, когда его спросили, убедили ли его арабские и израильские чиновники отказаться от ударов.

"Вчера было запланировано более 800 казней через повешение. Они никого не повесили. Они отменили казни. Это имело большое влияние", – отметил Трамп.

Протесты в Иране

  • Напомним, ранее Министерство иностранных дел Украины обратилось к официальным властям Ирана с призывом отказаться от силовых методов против участников протестов, а также призвало усилить давление на Тегеран.
  • По обновленным оценкам правозащитников, количество погибших в результате репрессий может достигать около 12 тысяч человек. Протесты продолжаются уже более двух недель, а реальные масштабы жертв остаются неизвестными из-за сокрытия информации со стороны властей.

+17
Найгірше в цьому всьому те, що якщо навіть у когось би вийшло пришити цього дегенерата, на його місце б став той інший, накрашений ультра-дегенерат.
17.01.2026 15:41 Ответить
+11
Раніше був термін "нарциссизм", а зараз буде "трампізм", бо це руде чмо переплюнуло вже всі відомі критерії першого.
А ще він війде в історію, як великтий руйнівник західного світу.
17.01.2026 15:43 Ответить
+9
я поговорив зі своїм найвеличнішим дев'ятим "Я", і він мене переконав...
17.01.2026 15:42 Ответить
17.01.2026 15:41 Ответить
Українці пробили дно у 2019 коли вибрали клоуна. Але у 2024 у дно постукали американці.
17.01.2026 16:05 Ответить
Два клоуна друг другого варті.
17.01.2026 16:12 Ответить
Різниця тільки в тому, що зелений дебіл шкодить Україні, а рудий не тільки США - він вбиває демократичний устрій усього Заходу.
17.01.2026 16:26 Ответить
я поговорив зі своїм найвеличнішим дев'ятим "Я", і він мене переконав...
17.01.2026 15:42 Ответить
17.01.2026 15:43 Ответить
У США в політикумі ввели термін "прецедент Трампа", який повинен привести до серйозних змін в законодавстві США в плані контролю влади президента. Жити в кратері вулкану під назвою "Трамп" нікому не хочеться.
17.01.2026 15:54 Ответить
А чи не запізно плити "Боржомі" у кратер вулкану?
17.01.2026 16:23 Ответить
А ще *********** підкаблучник та багато інших заслужених "звань"
17.01.2026 16:29 Ответить
Сволота руда. Здохни.
17.01.2026 15:45 Ответить
Виглядає як анекдот: якось дзвонить Трамп Трампу і каже Дональд а давай так, і Дональд погоджується, ПЕРЕКОНАВ!
17.01.2026 15:47 Ответить
Він поспілкувався сам з собою, порадився, і послухав розумного чоловіка.
17.01.2026 15:48 Ответить
Роздвоєння особистості. Грунт для досліджень психіатрів.
17.01.2026 15:56 Ответить
Це навряд, скоріше його буде досліджувати вже патологоанатом
17.01.2026 16:33 Ответить
Это пи*дец какой-то, а не президент США
17.01.2026 15:49 Ответить
насчет Я сам себе переконав. Тут и в Гренландии США будут воевать сами с собой, ведь нападение на члена НАТО, надо отвечать по пятой статье.
С*ка куда мир катится
17.01.2026 15:54 Ответить
"Сам собі режисер - USA"
П.С.
Коли його будут судити за все інше, буде волати, що все йому пропонували радники і помічники...
17.01.2026 15:50 Ответить
"Вчора було заплановано понад 800 страт через повішення. Вони нікого не повісили. Вони скасували страти. Це мало великий вплив", - зазначив Трамп.
Ідіот. А попередні страти тисяч людей не рахуються? Просто неадекват.
17.01.2026 15:50 Ответить
тю не повесят, так расстреляют, делов то
17.01.2026 15:58 Ответить
17.01.2026 15:56 Ответить
Уряд Ірану взяв під контроль ситуацію в країні. Головна маса протестуючих розсіяна. На вулицях патрулі КСІР (корпус стражів ісламської революції). Допомога Трампа яка була "Вже в дорозі" не прийшла. по темі ГЗМ 15.01.2026 ГЗМ
17.01.2026 15:57 Ответить
''В мойому мозоку я вже закінчив війну" - як у 2020 році казав Зє, а тепер цим принципом керується й рудий телепень.
17.01.2026 15:57 Ответить
он тоже сам себя убедил. А в мозге идет битва между кокаином, муравьями, героином, тараканами и коноплей за контроль над надпотужным незламным мозгом
17.01.2026 16:04 Ответить
Старый, никчёмный идиот занимает пост президента США и это факт ни только исторический но и медицинский.
17.01.2026 15:57 Ответить
Бо Іран- союзник пуйла і він йому потрібен. А Венесуелу п віддав Трампу за Україну. Невже дурні вірять, що то була суперзброя Трампа і жодні засоби захисту при нальоті не спрацювали? Пуйло утряс все на вищому рівні, маючи своїх агентів у Венесуелі. Тепер руде купається у лаврах супер стратега, вициганив Нобеля. І після цього почав новий наїзд на нас.
17.01.2026 16:00 Ответить
Трампон підтверджує мудрість української народної приказки: Що з літ, то з розуму!
Американський клоун вже геть вижив з розуму. Тільки ганьбить Америку.
У нас хоч Конституція не дозволяє балотуватись на президента після 70 років. А в США мабуть і в 100 років можна стати президентом.
17.01.2026 16:01 Ответить
Ага, так він визнає що Путін наказав хєрньою не мучатись і дати спокій його постачальникам зброї
17.01.2026 16:06 Ответить
Козел !
17.01.2026 16:08 Ответить
Вчора було заплановано понад 800 страт через повішення. Вони нікого не повісили. Вони скасували страти.
Це сталося не завдяки Трампону, а з того, що категорично не вистачає автомобільних кранів.
17.01.2026 16:09 Ответить
Фахівці вважають, що розмова із самим собою вказує на високе когнітивне функціонування та говорить і про ознаки геніальності.
17.01.2026 16:13 Ответить
Був такий серіал " моє друге я" це про нього, і фільм "я, знову я і Ірен"
17.01.2026 16:13 Ответить
Я человек тёмный. Знаю только, что в 1979 году, после исламской революции и массовых протестов кровавый диктатор, шах Мохаммед Реза Пехлеви сбежал в США. Сегодня одни полотенцеголовые режут головы другим полотенцеголовым с целью возвращения американского шаха Пехлеви. Но для Украинцев важно, что бы вторые полотенцеголовые резали головы первым полотенцеголовым, а не наоборот. А если вторые полотенцеголовые не будут резать головы первым полотенцеголовым, то Трамп обязан бомбить Иран. Ничего не понимаю.
17.01.2026 16:20 Ответить
Щось не віриться, скоріше ху....ло, або білочка інших варіантів не має.
17.01.2026 16:24 Ответить
Людина, яка чує голоси, відчуває слухові галюцинації, що є симптомом різних психічних чи неврологічних розладів, таких як шизофренія, тяжка депресія, біполярний розлад, ПТСР, а також може бути пов'язане з пухлинами мозку, епілепсією чи інтоксикацією. Ці голоси можуть коментувати, засуджувати чи наказувати, і для хворого вони абсолютно реальні, а самостійне порятунок неможливе, тому потрібна термінова лікарська допомога.
17.01.2026 16:42 Ответить
У США 11-річний хлопчик застрелив батька після того, як у нього забрали ґаджет
17.01.2026 16:46 Ответить
Колискова від трампанутого:" любимый Путин может спать спокойно, ведь Трамп исполнит все что он сказал" . Виконують усією адміністрацією в червоних краватках трампонутий грає на трубі, а по закінченню всі віддають піонерський салют ху...лу, та клянуся в вірності
17.01.2026 16:48 Ответить
 
 