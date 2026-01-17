Я сам себя убедил: Трамп заявил, что его никто не отказывал атаковать Иран
Президент США Дональд Трамп заявил, что самостоятельно решил не наносить военных ударов по Ирану. Решающим фактором в своем решении он назвал якобы отмену Тегераном сотен запланированных казней.
Об этом сообщает RFL, передает Цензор.НЕТ.
"Никто меня не убеждал. Я сам себя убедил", – сказал Трамп журналистам в Белом доме 16 января, когда его спросили, убедили ли его арабские и израильские чиновники отказаться от ударов.
"Вчера было запланировано более 800 казней через повешение. Они никого не повесили. Они отменили казни. Это имело большое влияние", – отметил Трамп.
Протесты в Иране
- Напомним, ранее Министерство иностранных дел Украины обратилось к официальным властям Ирана с призывом отказаться от силовых методов против участников протестов, а также призвало усилить давление на Тегеран.
- По обновленным оценкам правозащитников, количество погибших в результате репрессий может достигать около 12 тысяч человек. Протесты продолжаются уже более двух недель, а реальные масштабы жертв остаются неизвестными из-за сокрытия информации со стороны властей.
А ще він війде в історію, як великтий руйнівник західного світу.
плити "Боржомі" у кратер вулкану?
С*ка куда мир катится
П.С.
Коли його будут судити за все інше, буде волати, що все йому пропонували радники і помічники...
Ідіот. А попередні страти тисяч людей не рахуються? Просто неадекват.
Американський клоун вже геть вижив з розуму. Тільки ганьбить Америку.
У нас хоч Конституція не дозволяє балотуватись на президента після 70 років. А в США мабуть і в 100 років можна стати президентом.
Це сталося не завдяки Трампону, а з того, що категорично не вистачає автомобільних кранів.