Я сам себя убедил: Трамп заявил, что его никто не отказывал атаковать Иран

Президент США Дональд Трамп заявил, что самостоятельно решил не наносить военных ударов по Ирану. Решающим фактором в своем решении он назвал якобы отмену Тегераном сотен запланированных казней.

"Никто меня не убеждал. Я сам себя убедил", – сказал Трамп журналистам в Белом доме 16 января, когда его спросили, убедили ли его арабские и израильские чиновники отказаться от ударов.

"Вчера было запланировано более 800 казней через повешение. Они никого не повесили. Они отменили казни. Это имело большое влияние", – отметил Трамп.

Протесты в Иране