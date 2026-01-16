РУС
475 14

Посольство Украины в Иране временно закрылось из-за ситуации с безопасностью

україна

Посольство Украины в Иране временно прекращает работу из-за обострения ситуации с безопасностью в регионе на фоне массовых протестов.

Об этом говорится в заявлении посольства, передает Цензор.НЕТ.

Посольство Украины в Тегеране закрылось

  • В дипломатическом учреждении уточнили, что сроки возобновления работы пока неизвестны.

"В связи с обострением ситуации с безопасностью сообщаем, что Посольство Украины в Исламской Республике Иран временно приостанавливает свою работу. О возобновлении деятельности посольства, а также о дальнейших действиях и возможных изменениях будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

Также посольство призвало украинцев, которые в настоящее время находятся на территории Ирана, строго соблюдать ранее предоставленные рекомендации и избегать действий, которые могут представлять угрозу их жизни или здоровью.

Протесты в Иране

  • Напомним, ранее Министерство иностранных дел Украины обратилось к официальным властям Ирана с призывом отказаться от силовых методов против участников протестов, а также призвало усилить давление на Тегеран.
  • По обновленным оценкам правозащитников, количество погибших в результате репрессий может достигать около 12 тысяч человек. Протесты продолжаются уже более двух недель, а реальные масштабы жертв остаются неизвестными из-за сокрытия информации со стороны властей.

Топ комментарии
+12
Воно там працювало ??? це пiсля шахедiв ???
16.01.2026 18:01 Ответить
+9
Дивно, що воно взагалі там ще досі працювало, з урахуванням поставок Іраном зброї "на болота" для знищення українців.
16.01.2026 18:04 Ответить
+6
Нічого дивного, скоро ще літак відправлять за нашими патріотками з толпами арабських дітей.
16.01.2026 18:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
"Корабельні сосни" покидають корабль! А зарплату виплачувати призупинили їм?
16.01.2026 17:59 Ответить
Правильно.а куди поїдуть?до Києва?там безпечніше?
16.01.2026 18:01 Ответить
Хай в Ад їдуть до кобзона. То не українці
16.01.2026 18:27 Ответить
Воно там працювало ??? це пiсля шахедiв ???
16.01.2026 18:01 Ответить
Чувак, прикинь, що іранські ісламісти які постачають ракети і шахеди рашистам до сих пір працюють спокійно в Київі. Ще й наводять свої ракети на українські міста і критичну інфраструктуру

Посольство Исламской Республики Иран в Украине

3,1https://www.google.com/search?q=%D1%96%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B2+%D0%BA%D0%B8%D1%94%D0%B2%D1%96&rlz=1C1SQJL_ruUA799UA799&oq=%D1%96%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5+%D0%BF%D0%BE&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBggBECMYJzIGCAAQRRg5MgYIARAjGCfSAQkxMTkwNGowajeoAgiwAgHxBXK4seVX8IVJ&sourceid=chrome&ie=UTF-8# 64 отзыва в Google
Посольство в Киеве

https://ukraine.mfa.gov.ir/ua

Сайт


Маршрут

https://www.google.com/search?sca_esv=dd02f7078e0836d1&rlz=1C1SQJL_ruUA799UA799&sxsrf=ANbL-n79vcS8SnpFLhDvMyoSa_V8Xuhbew:1768580116107&si=AL3DRZFIhG6pAqfNLal55wUTwygCG0fClF3UxiOmgw9Hq7nbWa9YhiCLkylF0Z3d8c3PVMAR73oVwRhhF4UtawnWV5DrRIJplASVN2I71SvdjvDQIMouollpjPySYykd5vSAUOFdZwsGpcp_ycil-q78gXk-iJ2mDSjJVC5wYCXsU_CflFQsYnJoUCEVIla1I8TU-Nji2OoYPtH__SnuLneojddAZOmzRbRsxuu8DJeONvFknD908zA%3D&q=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD+%D0%B2+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5+%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B&sa=X&ved=2ahUKEwj09M6supCSAxVwIhAIHS0pFEsQ0bkNegQIIBAH

Отзывы


Сохранить

Отправить

https://www.google.com/search?q=%D1%96%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B2+%D0%BA%D0%B8%D1%94%D0%B2%D1%96&rlz=1C1SQJL_ruUA799UA799&oq=%D1%96%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5+%D0%BF%D0%BE&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBggBECMYJzIGCAAQRRg5MgYIARAjGCfSAQkxMTkwNGowajeoAgiwAgHxBXK4seVX8IVJ&sourceid=chrome&ie=UTF-8#

Позвонить


https://www.google.com/search?sca_esv=dd02f7078e0836d1&rlz=1C1SQJL_ruUA799UA799&sxsrf=ANbL-n79vcS8SnpFLhDvMyoSa_V8Xuhbew:1768580116107&q=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D0%B2+%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5+%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81&ludocid=3526196800299135616&sa=X&ved=2ahUKEwj09M6supCSAxVwIhAIHS0pFEsQ6BN6BAgoEAI Адрес: вулиця Круглоуніверситетська, 12, Київ, 01901

Телефон: https://www.google.com/search?q=%D1%96%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B2+%D0%BA%D0%B8%D1%94%D0%B2%D1%96&rlz=1C1SQJL_ruUA799UA799&oq=%D1%96%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5+%D0%BF%D0%BE&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBggBECMYJzIGCAAQRRg5MgYIARAjGCfSAQkxMTkwNGowajeoAgiwAgHxBXK4seVX8IVJ&sourceid=chrome&ie=UTF-8# 044 253 8543

https://www.google.com/search?sca_esv=dd02f7078e0836d1&rlz=1C1SQJL_ruUA799UA799&sxsrf=ANbL-n79vcS8SnpFLhDvMyoSa_V8Xuhbew:1768580116107&q=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D0%B2+%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5+%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B&ludocid=3526196800299135616&sa=X&ved=2ahUKEwj09M6supCSAxVwIhAIHS0pFEsQ6BN6BAglEAI Часы работы:

пятница09:00-17:00субботаЗакрытовоскресеньеЗакрытопонедельник09:00-17:00вторник09:00-17:00среда09:00-17:00четверг09:00-17:00
16.01.2026 18:22 Ответить
Дивно, що воно взагалі там ще досі працювало, з урахуванням поставок Іраном зброї "на болота" для знищення українців.
16.01.2026 18:04 Ответить
Нічого дивного, скоро ще літак відправлять за нашими патріотками з толпами арабських дітей.
16.01.2026 18:19 Ответить
Иран не арабская страна, но посыл понятен.
16.01.2026 18:20 Ответить
Опытных специалистов стоит перевести в Венесуэлу, там сейчас безопаснее. Как говорят.
16.01.2026 18:12 Ответить
А іранське посольство в Україні працює до цих пір. І це після того як Іран знищив ракетами і шахедами українські міста і всю енергетику України. А ми до сих пір повинні любуватися іранськими ісламістськими ********** в центрі нашої столиці? Чи ви хочете дочекатись поки українці самі почнуть відловлювати іранських виродків і відрубувати тварям голови. Бо одні тварі бусифікують і відправляють на фронт людей які до армії не мали ніякого відношення а в тей час в центрі Київа ходять наші вороги під захистом цієї ж ''влади''. Суки, коли вже в Україні буде проукраїнська влада?
16.01.2026 18:14 Ответить
Не всі такі потужні патріоти. Особливо жіночки, котрі хочуть сім'ю від персів/арабів.
16.01.2026 18:22 Ответить
Круто все-таки трамп кинув протестувальників.
Спочатку пообіцяв допомогти, щоб якнайбільше людей, опозиційних до влади, проявились, а потім іранські мавпи їх всіх повбивали.
Краснове, а що тобі #уйло пообіцяло за таку чудову допомогу?
16.01.2026 18:28 Ответить
Зачем нам посольство во вражеской нам стране? Вы еще посольство в КНДР откройте, дегенераты тупые!
16.01.2026 18:45 Ответить
 
 