Посольство Украины в Иране временно закрылось из-за ситуации с безопасностью

Посольство Украины в Иране временно прекращает работу из-за обострения ситуации с безопасностью в регионе на фоне массовых протестов.

Об этом говорится в заявлении посольства, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Посольство Украины в Тегеране закрылось

В дипломатическом учреждении уточнили, что сроки возобновления работы пока неизвестны.

"В связи с обострением ситуации с безопасностью сообщаем, что Посольство Украины в Исламской Республике Иран временно приостанавливает свою работу. О возобновлении деятельности посольства, а также о дальнейших действиях и возможных изменениях будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

Также посольство призвало украинцев, которые в настоящее время находятся на территории Ирана, строго соблюдать ранее предоставленные рекомендации и избегать действий, которые могут представлять угрозу их жизни или здоровью.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вашингтон ввел санкции против иранских силовиков за подавление протестов

Протесты в Иране

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Украины обратилось к официальным властям Ирана с призывом отказаться от силовых методов против участников протестов, а также призвало усилить давление на Тегеран.

По обновленным оценкам правозащитников, количество погибших в результате репрессий может достигать около 12 тысяч человек. Протесты продолжаются уже более двух недель, а реальные масштабы жертв остаются неизвестными из-за сокрытия информации со стороны властей.

Читайте также: После жесткого разгона протестов в Иране города накрыла "жуткая тишина", - WSJ