Посольство Украины в Иране временно закрылось из-за ситуации с безопасностью
Посольство Украины в Иране временно прекращает работу из-за обострения ситуации с безопасностью в регионе на фоне массовых протестов.
Об этом говорится в заявлении посольства, передает Цензор.НЕТ.
Посольство Украины в Тегеране закрылось
- В дипломатическом учреждении уточнили, что сроки возобновления работы пока неизвестны.
"В связи с обострением ситуации с безопасностью сообщаем, что Посольство Украины в Исламской Республике Иран временно приостанавливает свою работу. О возобновлении деятельности посольства, а также о дальнейших действиях и возможных изменениях будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.
Также посольство призвало украинцев, которые в настоящее время находятся на территории Ирана, строго соблюдать ранее предоставленные рекомендации и избегать действий, которые могут представлять угрозу их жизни или здоровью.
Протесты в Иране
- Напомним, ранее Министерство иностранных дел Украины обратилось к официальным властям Ирана с призывом отказаться от силовых методов против участников протестов, а также призвало усилить давление на Тегеран.
- По обновленным оценкам правозащитников, количество погибших в результате репрессий может достигать около 12 тысяч человек. Протесты продолжаются уже более двух недель, а реальные масштабы жертв остаются неизвестными из-за сокрытия информации со стороны властей.
Спочатку пообіцяв допомогти, щоб якнайбільше людей, опозиційних до влади, проявились, а потім іранські мавпи їх всіх повбивали.
Краснове, а що тобі #уйло пообіцяло за таку чудову допомогу?