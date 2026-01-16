УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11697 відвідувачів онлайн
Новини Зміна режиму в Ірані Посольства України
946 17

Посольство України в Ірані тимчасово закрилося через безпекову ситуацію

україна

Посольство України в Ірані тимчасово припиняє роботу через загострення безпекової ситуації в регіоні на тлі масових протестів.

Про це йдеться у заяві посольства, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Посольство України в Тегерані закрилося

  • У дипломатичній установі уточнили, що терміни відновлення роботи наразі невідомі.

"У зв’язку із загостренням безпекової ситуації повідомляємо, що Посольство України в Ісламській Республіці Іран тимчасово призупиняє свою роботу. Про відновлення діяльності посольства, а також про подальші дії та можливі зміни буде повідомлено додатково", - йдеться у дописі.

Також посольство закликало українців, які наразі перебувають на території Ірану, суворо дотримуватися наданих раніше рекомендацій та уникати дій, що можуть становити загрозу їхньому життю чи здоров’ю.

Протести в Ірані

  • Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ України звернулося до офіційної влади Ірану із закликом відмовитися від силових методів проти учасників протестів, а також закликало посилити тиск на Тегеран.
  • За оновленими оцінками правозахисників, кількість загиблих внаслідок репресій може сягати близько 12 тисяч осіб. Протести тривають уже понад два тижні, а реальні масштаби жертв залишаються невідомими через приховування інформації з боку влади.

Автор: 

Іран (3276) посольство (962) посольство України (299)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
Воно там працювало ??? це пiсля шахедiв ???
показати весь коментар
16.01.2026 18:01 Відповісти
+12
Дивно, що воно взагалі там ще досі працювало, з урахуванням поставок Іраном зброї "на болота" для знищення українців.
показати весь коментар
16.01.2026 18:04 Відповісти
+9
А іранське посольство в Україні працює до цих пір. І це після того як Іран знищив ракетами і шахедами українські міста і всю енергетику України. А ми до сих пір повинні любуватися іранськими ісламістськими ********** в центрі нашої столиці? Чи ви хочете дочекатись поки українці самі почнуть відловлювати іранських виродків і відрубувати тварям голови. Бо одні тварі бусифікують і відправляють на фронт людей які до армії не мали ніякого відношення а в тей час в центрі Київа ходять наші вороги під захистом цієї ж ''влади''. Суки, коли вже в Україні буде проукраїнська влада?
показати весь коментар
16.01.2026 18:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Корабельні сосни" покидають корабль! А зарплату виплачувати призупинили їм?
показати весь коментар
16.01.2026 17:59 Відповісти
Правильно.а куди поїдуть?до Києва?там безпечніше?
показати весь коментар
16.01.2026 18:01 Відповісти
Хай в Ад їдуть до кобзона. То не українці
показати весь коментар
16.01.2026 18:27 Відповісти
показати весь коментар
16.01.2026 19:40 Відповісти
Воно там працювало ??? це пiсля шахедiв ???
показати весь коментар
16.01.2026 18:01 Відповісти
Чувак, прикинь, що іранські ісламісти які постачають ракети і шахеди рашистам до сих пір працюють спокійно в Київі. Ще й наводять свої ракети на українські міста і критичну інфраструктуру

Посольство Исламской Республики Иран в Украине

Посольство в Киеве

показати весь коментар
16.01.2026 18:22 Відповісти
Дивно, що воно взагалі там ще досі працювало, з урахуванням поставок Іраном зброї "на болота" для знищення українців.
показати весь коментар
16.01.2026 18:04 Відповісти
Нічого дивного, скоро ще літак відправлять за нашими патріотками з толпами арабських дітей.
показати весь коментар
16.01.2026 18:19 Відповісти
Иран не арабская страна, но посыл понятен.
показати весь коментар
16.01.2026 18:20 Відповісти
в нас багато дивного...
показати весь коментар
16.01.2026 20:23 Відповісти
Опытных специалистов стоит перевести в Венесуэлу, там сейчас безопаснее. Как говорят.
показати весь коментар
16.01.2026 18:12 Відповісти
А іранське посольство в Україні працює до цих пір. І це після того як Іран знищив ракетами і шахедами українські міста і всю енергетику України. А ми до сих пір повинні любуватися іранськими ісламістськими ********** в центрі нашої столиці? Чи ви хочете дочекатись поки українці самі почнуть відловлювати іранських виродків і відрубувати тварям голови. Бо одні тварі бусифікують і відправляють на фронт людей які до армії не мали ніякого відношення а в тей час в центрі Київа ходять наші вороги під захистом цієї ж ''влади''. Суки, коли вже в Україні буде проукраїнська влада?
показати весь коментар
16.01.2026 18:14 Відповісти
Не всі такі потужні патріоти. Особливо жіночки, котрі хочуть сім'ю від персів/арабів.
показати весь коментар
16.01.2026 18:22 Відповісти
Круто все-таки трамп кинув протестувальників.
Спочатку пообіцяв допомогти, щоб якнайбільше людей, опозиційних до влади, проявились, а потім іранські мавпи їх всіх повбивали.
Краснове, а що тобі #уйло пообіцяло за таку чудову допомогу?
показати весь коментар
16.01.2026 18:28 Відповісти
Зачем нам посольство во вражеской нам стране? Вы еще посольство в КНДР откройте, дегенераты тупые!
показати весь коментар
16.01.2026 18:45 Відповісти
Навіть зараз у розпал війни, пейсаті міндічі продають зерно до ірану.
Заслуга посольства у цьому точно є.
показати весь коментар
16.01.2026 22:22 Відповісти
 
 