Посольство України в Ірані тимчасово закрилося через безпекову ситуацію
Посольство України в Ірані тимчасово припиняє роботу через загострення безпекової ситуації в регіоні на тлі масових протестів.
Про це йдеться у заяві посольства, передає Цензор.НЕТ.
Посольство України в Тегерані закрилося
- У дипломатичній установі уточнили, що терміни відновлення роботи наразі невідомі.
"У зв’язку із загостренням безпекової ситуації повідомляємо, що Посольство України в Ісламській Республіці Іран тимчасово призупиняє свою роботу. Про відновлення діяльності посольства, а також про подальші дії та можливі зміни буде повідомлено додатково", - йдеться у дописі.
Також посольство закликало українців, які наразі перебувають на території Ірану, суворо дотримуватися наданих раніше рекомендацій та уникати дій, що можуть становити загрозу їхньому життю чи здоров’ю.
Протести в Ірані
- Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ України звернулося до офіційної влади Ірану із закликом відмовитися від силових методів проти учасників протестів, а також закликало посилити тиск на Тегеран.
- За оновленими оцінками правозахисників, кількість загиблих внаслідок репресій може сягати близько 12 тисяч осіб. Протести тривають уже понад два тижні, а реальні масштаби жертв залишаються невідомими через приховування інформації з боку влади.
Топ коментарі
+17 Sergei UA
показати весь коментар16.01.2026 18:01 Відповісти Посилання
+12 Maxpro
показати весь коментар16.01.2026 18:04 Відповісти Посилання
+9 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар16.01.2026 18:14 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Посольство Исламской Республики Иран в Украине
3,1https://www.google.com/search?q=%D1%96%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B2+%D0%BA%D0%B8%D1%94%D0%B2%D1%96&rlz=1C1SQJL_ruUA799UA799&oq=%D1%96%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5+%D0%BF%D0%BE&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBggBECMYJzIGCAAQRRg5MgYIARAjGCfSAQkxMTkwNGowajeoAgiwAgHxBXK4seVX8IVJ&sourceid=chrome&ie=UTF-8# 64 отзыва в Google
Посольство в Киеве
https://ukraine.mfa.gov.ir/ua
Сайт
Маршрут
https://www.google.com/search?sca_esv=dd02f7078e0836d1&rlz=1C1SQJL_ruUA799UA799&sxsrf=ANbL-n79vcS8SnpFLhDvMyoSa_V8Xuhbew:1768580116107&si=AL3DRZFIhG6pAqfNLal55wUTwygCG0fClF3UxiOmgw9Hq7nbWa9YhiCLkylF0Z3d8c3PVMAR73oVwRhhF4UtawnWV5DrRIJplASVN2I71SvdjvDQIMouollpjPySYykd5vSAUOFdZwsGpcp_ycil-q78gXk-iJ2mDSjJVC5wYCXsU_CflFQsYnJoUCEVIla1I8TU-Nji2OoYPtH__SnuLneojddAZOmzRbRsxuu8DJeONvFknD908zA%3D&q=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD+%D0%B2+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5+%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B&sa=X&ved=2ahUKEwj09M6supCSAxVwIhAIHS0pFEsQ0bkNegQIIBAH
Отзывы
Сохранить
Отправить
https://www.google.com/search?q=%D1%96%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B2+%D0%BA%D0%B8%D1%94%D0%B2%D1%96&rlz=1C1SQJL_ruUA799UA799&oq=%D1%96%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5+%D0%BF%D0%BE&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBggBECMYJzIGCAAQRRg5MgYIARAjGCfSAQkxMTkwNGowajeoAgiwAgHxBXK4seVX8IVJ&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
Позвонить
https://www.google.com/search?sca_esv=dd02f7078e0836d1&rlz=1C1SQJL_ruUA799UA799&sxsrf=ANbL-n79vcS8SnpFLhDvMyoSa_V8Xuhbew:1768580116107&q=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D0%B2+%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5+%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81&ludocid=3526196800299135616&sa=X&ved=2ahUKEwj09M6supCSAxVwIhAIHS0pFEsQ6BN6BAgoEAI Адрес: вулиця Круглоуніверситетська, 12, Київ, 01901
Телефон: https://www.google.com/search?q=%D1%96%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B2+%D0%BA%D0%B8%D1%94%D0%B2%D1%96&rlz=1C1SQJL_ruUA799UA799&oq=%D1%96%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5+%D0%BF%D0%BE&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBggBECMYJzIGCAAQRRg5MgYIARAjGCfSAQkxMTkwNGowajeoAgiwAgHxBXK4seVX8IVJ&sourceid=chrome&ie=UTF-8# 044 253 8543
https://www.google.com/search?sca_esv=dd02f7078e0836d1&rlz=1C1SQJL_ruUA799UA799&sxsrf=ANbL-n79vcS8SnpFLhDvMyoSa_V8Xuhbew:1768580116107&q=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D0%B2+%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5+%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B&ludocid=3526196800299135616&sa=X&ved=2ahUKEwj09M6supCSAxVwIhAIHS0pFEsQ6BN6BAglEAI Часы работы:
пятница09:00-17:00субботаЗакрытовоскресеньеЗакрытопонедельник09:00-17:00вторник09:00-17:00среда09:00-17:00четверг09:00-17:00
Спочатку пообіцяв допомогти, щоб якнайбільше людей, опозиційних до влади, проявились, а потім іранські мавпи їх всіх повбивали.
Краснове, а що тобі #уйло пообіцяло за таку чудову допомогу?
Заслуга посольства у цьому точно є.