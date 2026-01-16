Посольство України в Ірані тимчасово закрилося через безпекову ситуацію

Посольство України в Ірані тимчасово припиняє роботу через загострення безпекової ситуації в регіоні на тлі масових протестів.

Про це йдеться у заяві посольства, передає Цензор.НЕТ.

У дипломатичній установі уточнили, що терміни відновлення роботи наразі невідомі.

"У зв’язку із загостренням безпекової ситуації повідомляємо, що Посольство України в Ісламській Республіці Іран тимчасово призупиняє свою роботу. Про відновлення діяльності посольства, а також про подальші дії та можливі зміни буде повідомлено додатково", - йдеться у дописі.

Також посольство закликало українців, які наразі перебувають на території Ірану, суворо дотримуватися наданих раніше рекомендацій та уникати дій, що можуть становити загрозу їхньому життю чи здоров’ю.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вашингтон запровадив санкції проти іранських силовиків за придушення протестів

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ України звернулося до офіційної влади Ірану із закликом відмовитися від силових методів проти учасників протестів, а також закликало посилити тиск на Тегеран.

За оновленими оцінками правозахисників, кількість загиблих внаслідок репресій може сягати близько 12 тисяч осіб. Протести тривають уже понад два тижні, а реальні масштаби жертв залишаються невідомими через приховування інформації з боку влади.

Читайте також: Після жорсткого розгону протестів в Ірані міста накрила "моторошна тиша", - WSJ