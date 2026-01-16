Вашингтон запровадив санкції проти іранських силовиків за придушення протестів

Міністерство фінансів США запровадило нові санкції проти іранських високопосадовців і фінансових мереж, причетних до придушення протестів та відмивання доходів від експорту нафти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному повідомленні Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC). Обмеження стали частиною тиску на Тегеран через насильство проти мирних демонстрантів.

Загальна кількість підтверджених загиблих в Ірані перевищує 2 600 осіб, а арештованих — понад 18 000.

Санкції проти силовиків і тіньових фінансів

Санкції запроваджено проти низки посадовців сил безпеки Ірану, зокрема секретаря Верховної ради національної безпеки Алі Ларіджані. За даними OFAC, він координував дії силових структур під час протестів від імені Верховного лідера Ірану та публічно закликав до застосування насильства проти мирних громадян.

Окрім цього, під санкції потрапили 18 фізичних та юридичних осіб, залучених до відмивання доходів від експорту іранської нафти та нафтохімічної продукції. Йдеться про мережі, пов’язані з Bank Melli та Shahr Bank. За інформацією американської сторони, ці кошти використовувалися не для потреб населення, а для фінансування репресій усередині країни та підтримки терористичних організацій за кордоном.

"Сполучені Штати твердо підтримують іранський народ у його закликах до свободи та справедливості", — заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Зупинка страт після попереджень США

На тлі санкційного тиску американська влада заявила про зупинку запланованих страт протестувальників в Ірані. За словами речниці Білого дому Керолайн Лівіт, президент США Дональд Трамп попередив іранських чиновників про "серйозні наслідки" у разі продовження вбивств учасників протестів.

За наявною у Вашингтона інформацією, Тегеран відмовився від близько 800 запланованих страт. Американський президент заявив, що США отримали підтвердження з надійних джерел про відсутність нових планів щодо страти протестувальників.

"Нам повідомили, що вбивства в Ірані припиняються. Вони зупинилися. Немає жодного плану для страт чи страти", — наголосив президент США під час брифінгу у Вашингтоні.

