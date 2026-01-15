Ціни на золото знизилися на тлі пом’якшення геополітичних ризиків

Ціна на золото знизилася в четвер, оскільки інвестори почали фіксувати прибутки після того, як напередодні дорогоцінний метал оновив рекорд.

Крім того, пом’якшення риторики президента США Дональда Трампа щодо голови Федеральної резервної системи та Ірану зменшило попит на золоті активи, повідомляє Reuters.

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Станом на 05:01 за Гринвічем спотова ціна на золото опустилася на 0,7% до $4 589,71 за унцію. Під час попередньої сесії котирування досягали рекордних $4 642,72. Ф'ючерси на золото в США з поставкою в лютому подешевшали на 0,9% до $4 594,10.

"Сьогодні ми бачимо певне зниження ціни на золото після того, як Трамп заявив, що США поки що не планують втручатися в справи Ірану. Це знизило попит на безпечні активи, але загальна тенденція (зростання ціни на метал) нікуди не зникла", – зазначив Ілля Співак, керівник відділу глобальної макроекономіки Tastylive.

На тлі того, як керівництво Ірану намагається придушити наймасштабніші внутрішні заворушення з часів революції 1979 року, Тегеран пригрозив США розміщенням військових баз у регіоні у відповідь на неодноразові погрози Трампа щодо можливого втручання.

Втім, у Білому домі Трамп дав зрозуміти, що обирає вичікувальний підхід до ескалації.

Водночас президент заявив у середу, що не планує звільняти голову ФРС Джерома Пауелла, попри кримінальне розслідування Міністерства юстиції, але додав, що ще "занадто рано" говорити про остаточне рішення.

Низькі процентні ставки, геополітична напруга та економічна невизначеність традиційно підтримують попит на такі недохідні активи, як золото.

Спотова ціна на срібло просіла на 5,5% до $87,62 за унцію після того, як на початку сесії досягла рекордних $93,57.

Платина подешевшала на 3,3% до $2 305,90 за унцію після того, як 29 грудня оновила історичний максимум на рівні $2 478,50.

Паладій знизився на 2,6% до $1 778,80 за унцію та залишався поблизу тижневого мінімуму.

Як повідомлялося, ціни на нафту 15 січня зменшилися після заяви президента США Дональда Трампа про те, що Сполучені Штати наразі не розглядають можливість військових дій проти Ірану.

Ф’ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 3,4% до $64,25, а контракти на нафту Nymex знизилися на 3,4% до $59,89. Для порівняння, напередодні їхня вартість піднімалася до $66,82 та $62,36 відповідно.