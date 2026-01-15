Ціни на нафту пішли вниз на тлі заспокоєння щодо ситуації в Ірані

Ціни на нафту 15 січня знизилися на тлі заяви президента США Дональда Трампа про те, що наразі військові дії США проти Ірану не плануються.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 3,4% до $64,25, а ф'ючерси на нафту марки Nymex знизилися на 3,4% до $59,89. Напередодні вони піднімалися до $66,82 та $62,36 відповідно.

Напередодні Трамп заявив, що, за його даними, хвиля вбивств під час придушення загальнонаціональних протестів в Ірані спадає, і він не вбачає намірів влади країни реалізовувати план масових страт протестувальників.

Водночас розпродаж технологічних акцій продовжився на азійських біржах після чергового зниження на Уолл-стріт. Інвестори почали виходити з високовартісних компаній, пов’язаних з чіпами та штучним інтелектом, переключаючись на більш привабливі можливості в інших секторах ринку.

Як повідомлялося, Велика Британія розглядає варіант використання нафти, вилученої з суден російського "тіньового флоту", для фінансування військової підтримки України.

Обговорювані підходи передбачають не лише перекриття фінансових потоків до російського військового сектору, а й можливість спрямування доходів від санкційної нафти безпосередньо Україні. Водночас наразі незрозуміло, чи є такий механізм юридично та практично здійсненним.