Британія розглядає використання нафти з російського "тіньового флоту" для допомоги Україні, - The Times

Велика Британія вивчає можливість використання нафти, вилученої з суден російського "тіньового флоту", для фінансування військової підтримки України.

Про це повідомляє The Times з посиланням на джерело в уряді Британії, пише Цензор.НЕТ.

За словами співрозмовника видання, обговорювані варіанти передбачають не лише блокування надходження коштів до російської військової машини, а й перенаправлення доходів від санкційної нафти безпосередньо Україні. Водночас, чи є такий механізм юридично та практично реалістичним, поки що залишається невідомим.

"Це матиме подвійний вплив на російську військову машину - ми не тільки позбавимо їх (росіян) незаконних доходів від війни, але й знайдемо спосіб допомогти фінансувати опір України", - зазначило джерело The Times.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ціни на нафту призупинили зростання після відновлення поставок з Венесуели

Раніше видання повідомило, що британські спецпідрозділи готуються до можливих рейдів на судна російського "тіньового флоту". Елітні підрозділи, навчені захоплювати кораблі та їхні екіпажі, можуть діяти на підставі Закону про санкції та боротьбу з відмиванням грошей.

Зокрема, під санкціями Британії перебувають танкери Spring Fortune та Range Vale, які прямують до Ла-Маншу. Обидва судна плавають під фальшивими прапорами та пов’язані з експортом російської нафти. За даними The Times, представники НАТО у Великій Британії також відстежують щонайменше три інші ймовірні танкери РФ, що перетинають Атлантичний океан.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Уряд РФ визнав падіння ціни на російську нафту нижче $40 за барель. Це найменше за останні п’ять років