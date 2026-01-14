Уряд РФ визнав падіння ціни на російську нафту нижче $40 за барель. Це найменше за останні п’ять років

Середня ціна російської нафти Urals в грудні 2025 року опустилася до $39,18 за барель. Порівняно з листопадом ($44,87) головна експортна марка російських нафтовиків стала дешевшою ще на 13%, а порівняно з початком року ($67,66 у січні) – на 41%.

Про це повідомило Мінекономрозвитку РФ, передає The Moscow Times.

Як зазначається, через санкції президента США Дональда Трампа проти російських компаній "Роснєфть" і "Лукойл" знижки на Urals досягли рекордних від початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України розмірів: до $28 за барель до Brent у портах Балтійського моря і до $26 –у Чорному, згідно зі статистикою Argus.

Відтак, середня вартість російської нафти впала до мінімуму з травня 2020 року ($31,03), коли у світі вирувала пандемія коронавірусу, а глобальний нафтовий ринок пережив безпрецедентний обвал.

Наразі ціна нафти тримається майже на майже $20 нижче за рівень, закладений до російського бюджету на 2026 рік ($59 за барель).

Згідно з підрахунками Reuters, у січні-листопаді минулого року федеральна скарбниця РФ втратила кожен п'ятий рубль нафтогазових доходів, а у грудні їхній спад прискорився до 49% у річному вираженні.

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Зниження цін на російську нафту

Як повідомлялося, за підрахунками Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), доходи Росії від продажу за кордон нафти й нафтопродуктів скоротилися в листопаді на $3,59 млрд порівняно з аналогічним місяцем 2024 року (майже на 25%), склавши $10,97 млрд. Це мінімальний рівень із моменту повномасштабного російського вторгнення в Україну в 2022 році.

До того стало відомо, що російський уряд очікує, що внески нафтогазової промисловості до національного бюджету 2025 року знизяться до найнижчого рівня з часів пандемії 2020 року. Так, згідно з поправками до бюджету Росії на 2025 рік, РФ збере близько 8,65 трлн руб. ($100 млрд) податків від нафтової та газової промисловості. Це приблизно на 22% менше, ніж доходи минулого року.

Зі свого боку Центробанк РФ заявляв, що дисконт на російську нафту марки Urals у листопаді цього року зріс до 23% відносно північноморського еталона Brent з 17% у жовтні після введення США блокуючих санкцій проти найбільших нафтових компаній РФ "Роснєфті" та "Лукойлу".

Санкції проти "Роснєфті" та "Лукойлу"

Нагадаємо, у жовтні адміністрація президента США Дональда Трампа вперше з часу його вступу на посаду у січні 2025 року запровадила санкції проти Росії "через відсутність серйозної відданості Росії мирному процесу для припинення війни в Україні". Під них потрапили російські нафтові гіганти "Роснєфть" та "Лукойл", а також всі їхні дочірні компанії. OFAC встановило крайній термін до 21 листопада для компаній, щоб згорнути свій бізнес за кордоном.

Пізніше Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США відтермінувало набуття чинності санкцій проти російського нафтового гіганта "Лукойл" на три тижні – до 13 грудня.

На початку листопада повідомлялося, що морські поставки російської нафти впали найбільше з січня 2024 року через нові санкції США проти російських компаній "Лукойл" і "Роснєфть".